Slår alarm om «Ingunn»: – Farlig å være utendørs

HER KOMMER HUN: «Ingunn», slik hun fremstår på meteorologenes prognose for klokken 17.00 onsdag ettermiddag. Foto: Meteorologisk insitutt

Myndighetene ber folk gjøre seg klar for et mulig lengre strømbrudd – og er tydelige på at folk må holde seg inne når «Ingunn» kommer.

Ekstremværet «Ingunn» skal blåse inn over kysten onsdag ettermiddag. Det er sendt ut rødt farevarsel for vindkast for Nordfjord og Møre og Romsdal og for Trøndelag og Helgeland.

– Det er farlig å være utendørs, og det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett, skriver NVE i sitt varsel på Varsom.no.

Først ute er Møre og Romsdal, hvor farevarselet gjelder fra klokken 12.00. Etter hvert som ekstremværet beveger seg oppover langs kysten mot Trøndelag, øker det også i styrke.

Farevarselet for Trøndelag og Helgeland gjelder fra klokken 19.00 onsdag. Her er det ventet at «Ingunn» vil blåse i orkan styrke.

– Stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Broer kan stenges. Takstein og takplater blåser av hus og bygninger. Mange reiser vil kunne få betydelig lenger reisetid. Strømforsyningen vil bli betydelig påvirket, lister NVE opp.

I tillegg varsler de at høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i strandsonen.



Dette er rådene

NVE har klare råd for hva man bør gjøre når «Ingunn» kommer:

Hold dere inne.

Følg råd fra beredskapsmyndigheter.

Om du MÅ kjøre, følg råd fra Statens Vegvesen og sjekk veimeldinger (175.no).



Følg råd og sjekk status fra transportaktører.

Gjør hjemmet klar for et potensielt lengre strømbrudd.

Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen.

På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.

«Ingunn» er ventet å gi lokale vindkast på 35-50 meter i sekundet, disse beskrives som «ekstreme». På kysten er hun ventet som orkan, som vil si at vinden vil blåse med en styrke på over 32,6 i en periode på ti minutter (eller mer).

På vindskalaen Beaufort utgjør orkan skalaens høyeste nivå: vindstyrke 12.

Danskebåten innstilt

Color Lines ruter mellom Norge og Danmark er allerede innstilt på grunn av uværet, skriver NTB.

Varden melder at alle seilaser mellom Larvik og Hirtshals og Kristiansand og Hirtshals er innstilt onsdag kveld.

Hovedredningssentralen opplyser onsdag morgen at de gjør seg klar til å hjelpe når orkanen setter inn mot kysten.

– Selv om vår tjeneste primært er av det reaktive slaget, er vi klare i operasjonsrommene både her på Sola og ved HRS Nord-Norge til å bistå med å håndtere det som «Ingunn» måtte føre til av konsekvenser, sier HRS.

– Vi følger med, og har dialog med ulike redningsressurser i de utsatte områdene.



Farevarsler i fleng

I tillegg til vindvarselet i Midt-Norge, blir det sendt ut farevarsler også skred, regn og snøfokk.

Allerede tirsdag ble det varslet rød fare for snøskred, og oransje fare for sørpeskred i Nord-Norge (for snøskredvarslingen er svart nivå høyeste).

NVE sier at et snøskred kan løsne av seg selv og nå langt. Jo mer nedbør som kommer, jo større er sannsynligheten for at det vil gå store snøskred.

Varselet kommer etter at Nord-Norge allerede tidligere denne uken ble rammet av storm.

– Skalk lukene! sier meteorologisk institutt, i varselet om store mengder regn i deler av Nordland. Her er det gult farevarsel for regn – som varer til utpå formiddagen onsdag.