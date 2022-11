Slår alarm om blodmangel: – Dukker ikke opp

Oslo universitetssykehus har slitt med lave blodlagre siden nyttår. Det kan i verste fall gå ut over operasjoner og kreftpasienter.

– Vi tåler ingen stor krise nå, sier Lise Sofie H. Nissen-Meyer, leder i Seksjon for blodgivning ved Oslo universitetssykehus.

Nissen-Meyer forteller at blodlagrene ligger på to tredjedeler av det ønskelige nivået.

– Vi har nok blod til hverdagslige behov, men vi er nødt til å få opp nivået nå. Det går akkurat rundt, og før jul trenger vi at bankene fylles opp, sier hun.

Helligdager og blodgivere i feriemodus gjør at færre gir blod i julen, forklarer seksjonslederen.

Dukker ikke opp

Ifølge Nissen-Meyer er det god rekruttering av nye blodgivere. Problemet er at mange ikke dukker opp til avtalte timer.

AVBESTILLER: Lise Sofie H. Nissen-Meyer, leder i Seksjon for blodgivning ved Oslo universitetssykehus, forteller at mange blodgivere avbestiller timene sine. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Helt siden nyttår har vi slitt med mange avbestillinger. Vi vet ikke hvorfor, men det er stor sannsynlighet for at sykdom er en ledende årsak. Det er både en ny koronabølge og mye influensa i samfunnet om dagen.

Nissen-Meyer forteller at reiselysten til nordmenn det siste halvåret også har preget blodlagrene.

– Etter at man har vært i utlandet, i hvert fall sør for Tyskland, skal man helst ikke gi blod før fire uker etter hjemkomst. Vi har derfor måttet sende flere blodgivere hjem fordi de ikke har vært klar over denne «karantenen».

– Jeg anbefaler alle å sjekke retningslinjene på våre nettsider før de dukker opp for å gi blod, så slipper man å bli sendt hjem, sier Nissen-Meyer.

Sår på kroppen er også en av de fremste årsakene til at blodgivere blir sendt hjem fra avtalt time.

– Vi ønsker ikke å tappe blod om folk har åpne sår på kroppen. Det kan være fare for en eventuell infeksjon, og det kan være farlig for personen som skal motta blodet, forklarer hun.

Seksjonslederen håper bankene blir fylt opp før jul, for å unngå redusert sykehuskapasitet.

Kan få store konsekvenser

– Om blodlagrene blir såpass tomme at vi må redusere sykehuskapasiteten, vil det først gå ut over de planlagte operasjonene. Vi kommer til å prioritere alt som er akutt, sier Nissen-Meyer.

En av gruppene som mottar mest blod, er kreftpasienter. Lave blodlagre kan gå ut over denne pasientgruppen også.

STORE KONSEKVENSER: Lise Sofie Haug Nissen-Meyer, Seksjonsoverlege Blodbanken i Oslo, forteller at lite blod på lager kan gå ut over flere pasientgrupper. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Vi er ikke der ennå. Dette må vi vurdere når vi ser hvordan det utvikler seg, sier Nissen-Meyer.

Avdelingslederen legger til at de er svært takknemlige for alle blodgivere som kommer innom, selv om behovet for flere er stort.

– Mange slutter

Røde Kors, som bidrar til rekrutteringen av blodgivere, bekrefter at mange ønsker å melde seg som blodgivere. De trenger likevel at flere bidrar.

– Siden blod ikke kan fremstilles kunstig, men må gis og har begrenset holdbarhet, trenger blodbankene nye forsyninger hele tiden. Selv om mange nye blodgivere kommer til hvert år, er det dessverre også mange som slutter å gi blod av diverse årsaker.

Det sier kommunikasjonsdirektør i Røde Kors, Øistein Mjærum.

TRENGER FLERE: Ifølge kommunikasjonsdirektør i Røde Kors, Øistein Mjærum, er rekrutteringen av blodgivere god, men de trenger flere som bidrar. Foto: SALTBONES, Olav A./Røde Kors

Ifølge Røde Kors finnes det rundt 100.000 blodgivere i Norge i dag. Mjærum forteller at de er avhengig av å rekruttere 30.000 nye blodgivere hvert år.

– Så langt i år har 29.000 nye blodgivere meldt seg, men vi oppfordrer enda flere til å melde seg, sier Mjærum.

TV 2 har også vært i kontakt med UNN og St Olavs hospital i forbindelse med blodmangel. Sykehusene har foreløpig ikke svart på TV 2s henvendelser.