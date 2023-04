Slår alarm: – Hvert minutt teller

FOR LITE: Nordmenn må være mer i fysisk aktivitet, slår en ny undersøkelse fast. Foto: Pål Schaatun / TV 2

Det kommer frem i en fersk undersøkelse fra Norges idrettshøgskole (NIH) og Folkehelseinstituttet.

Og tallene avslører at nordmenn bør bevege seg langt mer enn det vi gjør i dag.

80 prosent av oss sitter stille åtte timer eller mer hver eneste dag. Av disse er det bare tre av ti som oppfyller de nye anbefalingene for fysisk aktivitet.

– At så få som tre av ti oppfyller denne anbefalingen gir grunn til bekymring. Å sitte mye stille er ikke bra for helsen, sier professor ved NIH og forsker ved FHI, Ulf Ekelund.

– Store konsekvenser

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til TV 2 at han ser alvorlig på resultatene.

– Det har ganske store konsekvenser, for man øker risikoen for en hel rekke sykdommer. Vi blir tidligere syke i livet, har behov for mer hjelp og kanskje reduserer man levetiden også, sier Guldvog.

OPPFORDRING: Helsedirektør Bjørn Guldvog kommer med en klar oppfordring til det norske folk om å være mer fysisk aktiv. Foto: Alf Simensen / TV 2

Helsedirektøren sier det er interessant å se at vi stadig blir mindre aktive i det daglige. Men han er ikke nødvendigvis overrasket.

– Teknologi og nye arbeidsplasser gjør at vi går mye i møter og vi sitter mye foran skjerm. Mens mange av dem som jobbet før i tiden, var mye mer fysisk i arbeidshverdagen.

Alt teller

I anbefalingene som kommer fra Helsedirektoratet poengteres det at hvert minutt teller.

Du trenger ikke sette av en time til en treningsøkt. Nå teller alt du gjør, enten det er å springe etter bussen, gjøre husarbeid eller gå i trapper, understrekes det.

EN TIME OM DAGEN: Ifølge anbefalingene fra Helsedirektoratet kan det å være fysisk aktiv en time om dagen gi enorme gevinster. Foto: Pål Schaatun / TV 2

Ifølge rådene til Helsedirektoratet bør altså voksne hver uke være fysisk aktive i minst 150 til 300 minutter med moderat intensitet, minst 75 til 150 minutter med høy intensitet, eller en kombinasjon av disse.

– Men en real treningsøkt der pulsen øker, og du må puste litt ekstra er selvsagt veldig bra. Da kan du halvere tiden som er anbefalt, sier Jostein Steene-Johannesen, professor ved NHI.

Guldvog påpeker at å være fysisk aktiv en time om dagen kan gi enorme gevinster for et helt liv.

– Det gir mange ekstra leveår, og enda flere ekstra gode leveår.

– Har vi blitt for late?

– Ja, i hvert fall hvis vi ikke kompenserer med fysisk aktivitet.

Har du et tips? Vi jobber med helsejournalistikk i TV 2. Har du innspill til denne saken, eller tips til andre saker vi bør se på? Ta kontakt på helse@tv2.no

Hjelper ikke med pekefinger

Til tross for rådene og stadige påminnelser om at vi er nødt til å være mer fysisk aktiv, tror ikke nødvendigvis Guldvog at det hjelper å rette en pekefinger mot folk.

– Jeg er ikke så glad i denne pekefingeren, men jeg er veldig glad i informasjon og tilgjengeliggjøre kunnskap for folk.

– Vi har en genetisk arv som egentlig er tilpasset tusener av år tilbake, og da var vi ikke så sedate og satt så mye i ro. Så vi må komme tilbake til det livet som menneskekroppen egentlig har vært laget for å eksistere i, sier helsedirektøren.