Slår alarm: – Humanitær krise i Noreg

KRISE: Adelheid Firing Hvambsal er generalsekretær i Kirkens Bymisjon. Ho ropar varsku om situasjonen stadig fleire nordmenn no hamnar i. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Dette er ei krise. Vi veit at regjeringa ikkje likar det ordet, men det er det no, seier Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

Hvambsal er ikkje den einaste som nyttar ordet krise for å skildre dagens situasjon.



TV 2 har vore i kontakt med fleire frivillige organisasjonar i Noreg, som alle melder det same.

PÅGANG: Stadig fleire kjem til Frelsesarmeen for å få mat. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Matkøane veks, folk slit med å betale for seg og stadig fleire nye ansikt tar kontakt, fordi dei ikkje får endane til å møtast.

– Vi er i ei sosial krise. Dagens velferdssamfunn klara ikkje sikre at barnefamiliar og andre har mat og det de trenger, seier Ingvill Alisøy-Gjerløw i Røde Kors.

Ropar varsku

Både Kirkens Bymisjon, Røde Kors og Frelsesarmeen seier dei har merka stor pågang frå folk som treng hjelp, lenge.

STOR PÅGANG: Frelsesarmeen er ein av dei som merkar stor pågang i desse dagar. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

No er situasjonen nådd eit heilt nytt nivå. Organisasjonane melder at dei merkar at pågangen har auka, særleg dei siste månadane.

– Vi prøver å få både maten og dei frivillige til å strekke seg så langt som går an, men ved enkelte tilfelle er det ikkje mogleg å møte etterspurnaden, seier Hvambsal.



– Fleire møter opp på arrangementa våre som har matservering og fleire spør om dei kan ta med seg restar heim. Det er hjarteskjerande, seier Alisøy-Gjerløw.



ALVORLEG: Invill Alisøy-Gjerløw er leiar for humanitære program i Røde Kors. Ho seier mange står i ein svært alvorleg situasjon. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Hos Frelsesarmeen, er om lag femti prosent av dei som møter opp for å få matlevering, småbarnsfamiliar.

– Det at barn er involvert i så stor grad, viser at det absolutt er krise, seier Elin Herikstad, seksjonsleiar i Frelsesarmeen.

Ho er uroa for at barn ikkje får i seg nok næringsrik mat, og at foreldra deira blir nøydde til å droppe måltid for å fø barna sine.

KAMP: Fleire frivillige organisasjonar seier det er ein kamp for å få nok mat og frivillige til å møte det store behovet til folk som treng hjelp. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Ein ny rapport frå Sifo viser at heile 12 prosent er «mat-usikre» i Noreg. Dei som slit mest, seier dei må droppe måltid.

No ber organisasjonane regjeringa ta grep.

Krev handling

Fredag skal regjeringa legge fram Statsbudsjettet for 2024.

Forventningane er høge.

– Vi opplever at dette er eit tema som stadig fleire er opptatt av, men det må synast i kroner og ører, seier Hvambsal.

Auka barnetrygd, auka sosialhjelp og betre trygdeytingar er blant krava til organisasjonane.

– Vi er svært uroa for er kor lenge vi må stå i dette, kva grep som blir tatt frå statleg og kommunalt hald, og kva effekt det får, seier Herikstad.



SLIT: Elin Herikstad er seksjonsleiar i Frelsesarmeen. Ho seier dei merkar at fleire byrjar å slite økonomisk. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Ho meiner det er eit stort problem at trygdeytingane og stønadane ikkje alltid held tritt med kostnadsauken.



– Dei som har låg kjøpekraft, toler ikkje å få han redusert. Vi håpar dette blir tatt omsyn til i statsbudsjettet, seier Hekvistad.

Tar det på alvor

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) seier ho anerkjenner at mange opplever dette som ei krise.

– Vi skal gjere alt vi kan for å få kontroll på prisveksten, og vi skal fortsette å stille opp for dei som treng det mest, seier ho til TV 2.

I mellomtida ber ho alle som slit, om å ta kontakt med Nav.

ALVORLEG: Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) seier ho forstår at mange opplever situasjonen som ei krise, og kallar det ein alvorleg situasjon. Ho oppmodar alle som treng hjelp, om å be om det. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Treng ein akutt hjelp, gå til Nav. Der skal ein få bistand til å få det ein treng for å leve eit godt liv i Noreg.



Persen vil ikkje seie noko om kva som kjem i statsbudsjettet, eller om dei vil prioritere dette feltet.

Ho understrekar at regjeringa tar situasjonen på alvor, og peiker på at regjeringa har gjort fleire tiltak for å betre barnefamiliar sin økonomi.

UROA: Fleire er uroa for at prisauken fører til at folk, og særleg barn, ikkje får i seg nok næringsrik mat. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Vi vil følge opp desse tiltaka og anerkjenne situasjonen vi står i, der det viktige blir å få kontroll på prisveksten samstundes som vi gir bistand til dei som treng det mest, seier Persen.

Mobiliserer

I mellomtida prøver organisasjonane å mobilisere så godt dei berre kan, for å hjelpe den aukande delen av befolkninga som ser ut til å hamne i ei fattigdomskrise.

– Det er ein kamp om å få inn nok mat og rekne kor mange som kjem og kven som skal ha. Vi jobbar på spreng no, seier Herikstad.

PRISAUKE: Organisasjonar ber regjeringa ta grep for å sikre at folk har råd til å få mat på bordet. Foto: Gorm Kallestad

– Det er vel ikkje Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen si oppgåve å fø befolkninga?

– Nei. Vi har tradisjon for matutdeling, særleg til jul, men det vi opplever no er ekstremt for oss og. Men vi prøver å mobilisere.

Hos Kirkens Bymisjon er bodskapen klar. Det hastar.

– Ein må kunne seie at det er ei humanitær krise at såpass mange menneske ikkje har mat på bordet til barna sine i dag, seier Hvambsal.