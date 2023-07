Slår alarm: – Fortvilende

BEKYMRET: Stein Frostad forsker på spiseforstyrrelser ved divisjon for psykisk helsevern på Haukeland Universitetssykehus, Helse Bergen. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Helsevesenet vet for lite om hva som hjelper alvorlige syke unge med spiseforstyrrelser, mener forsker i Fagrådet.

Stein Frostad har jobbet med alvorlig syke unge i 30 år. Han er alvorlig bekymret over en pasientgruppe som blir stadig større:

Unge med spiseforstyrrelser.

Stort behov for behandling

Fra 2018 til 2022 økte antall unge som fikk behandling i spesialisthelsetjenesten med 75 prosent, til 2275 barn.

Fra januar til mai i år fikk 1415 barn offentlig spesialistbehandling for spiseforstyrrelser. I tillegg kommer alle barna som får hjelp fra fastlege eller private avtalespesialister.

Det viser oppdaterte tall fra Norsk pasientregister.

Frostad kaller mangelen på oversikt et demokratisk problem.



– Barn har rett på behandling. Det er et betydelig forbedringspotensiale, sier han.



For den erfarne forskeren etterlyser statistikk fra behandlerne slik at helsevesenet kan se hvilke metoder som gir best resultat.

– Det er god grunn til å at helsetilbudet til mennesker med anoreksi, også unge, varierer mye. Vi synes det er fortvilende når behandlingsresultatene er så ulike.

Vet for lite om hva som virker

Forskeren er med i Fagrådet for NorSpis. De har kun fått inn tall fra 20 prosent av behandlingsstedene.

– Mitt inntrykk er at de som har gode resultater melder inn tall, mens andre pasienter må leve med sykdom og redusert livskvalitet i mange år, sier Frostad.



Han understreker at det er fullt mulig å bli frisk, også av den dødeligste diagnosen anoreksi, derfor er det avgjørende å dele behandlingsresultater.

– Hva er det egentlig pasientene får av tilbud? Det er avgjørende at helsevesenet får data som gir grunnlag for å gi det beste behandlingstilbudet til flere barn.

Ifølge Menon economics kostet spiseforstyrrelse samfunnet 26 milliarder kroner i 2021 i form av helsekostnader, tapt arbeidsinnsats, og redusert livskvalitet.

584 syke barn

TV 2 har spurt sykehusforetak og behandlingssteder over hele landet for å få så ferske tall som mulig.

Vi fikk svar fra 19, men bare 13 oppga tall på hvor mange som fikk behandling i mai i år.

Ved disse 13 behandlingsstedene alene er det 584 barn under 18 år som får behandling for spiseforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten.

UNDERSØKELSE: TV 2 har de siste ukene bedt om tall på hvor mange unge som behandles for spiseforstyrrelser. Foto: Helge Birk Knudsen

Det reelle tallet er høyere, da flere ikke oppga tall for i år, og andre sa de ikke ville oppgi tall av hensyn til personvern. Fastleger og private avtalespesialister er heller ikke med i NPRs statistikk.



– Vi er nødt til å få inn data om hvordan det går med pasienter med anoreksi, understreker Frostad.

Får dårlig oppfølging

Når barn blir syke av spiseforstyrrelser, er deres første møte med helsevesenet ofte hos fastlege eller helsesykepleier som kan henvise til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

– Vi er nødt til å bruke ressursene for å hjelpe barnet komme ut av anoreksien.

Familebasert terapi (FBT) er anbefalt behandlingsmetode for barn og unge med spiseforstyrrelser i Norge og regnes som gullstandarden internasjonalt.

Da TV 2 spurte brukerne av en Facebook-gruppe for pårørende hvilken erfaring de har med FBT, svarte 20 foreldre at de fikk for dårlig oppfølging fra helsevesenet.

PROBLEM: Overlege Stein Frostad ved Haukeland Universitetssykehus sier det er et demokratisk problem at unge får ulik behandling ved de forskjellige behandlingsstedene. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Flere TV 2 har snakket med deler fortvilelsen over at de kun får en time samtale i uken med en behandler, mens barnet flere ganger om dagen nekter å spise nok.



Frostad råder flere behandlere til grundigere opplæring, gjerne via skjerm, slik at de bedre kan følge opp barn som ofte utagerer når spiseforstyrrelsen skaper skyhøyt konfliktnivå.

– Det er ikke deres feil. Det er sykdommen som kan ramme familien.



Ventetid for behandling På TV 2s spørsmål om ventetid for behandling, svarer de fleste 1-3 uker for poliklinisk behandling.

Flere understreker at anoreksi er prioritert, og at det kan være nødvendig med akuttinnleggelse.

Pakkeforløpet for spiseforstyrrelser sier pasienter har rett på behandling innen 35 dager (sj).

Det var i mai 2023 (sj) 54 dagers ventetid ved BUP i Førde og 42 ved BUP i Nordfjord.



– Ville tatt fri fra jobben

Frostad sier behandlingsmetoden krever 100 prosent av minst en forelder, og er selv ikke i tvil hva han ville gjort dersom hans 14 år gamle datter skulle blitt syk.

– Jeg ville tatt fri fra jobben, sier Frostad.

VILLE TATT FRI: Stein Frostad er ikke i tvil om at han ville tatt fri fra jobb for å følge opp et spiseforstyrret barn. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

For det mulig å bli frisk, selv etter mange år, understreker han. Da må behandlere og familier gi anorektikere tilstrekkelig støtte til å gjøre det de er aller mest redd for, å legge på seg og spise, også kaloririk mat.

– Vi har studier som viser at etter 10-15 år kan man bli helt frisk. Man må spise seg frisk og kan aldri bli frisk med undervekt. Da vil tankene og angsten være der og prege livet så undervekten må vekk.

Mat er medisin og da er det ikke nok med salat, påpeker han.



– Når man blir livredd for fett må man få hjelp av en behandler for å møte den angsten, for fett er en del av næringen vi trenger.