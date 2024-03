Slår alarm etter to år:

Kongsberg akuttmottak har gjennom to år vært flere tusen ukrainske flyktningers første hjem i Norge. Her har de fått sine grunnleggende behov dekket. En seng å sove i, mat og enkelte aktiviteter.

Det er ikke et sted de skal bli boende i lang tid. Likevel blir de det.

Bosetting i kommunene, som melder om sprengt kapasitet, tar tid. Noen er heldige, og blir bare boende i rundt to måneder.

– Andre har bodd her i opptil seks-sju måneder. Det er ganske lenge når dette er en slags venteplass, sier Solveig Westby.

Hun er barnefaglig ansvarlig på akuttmottaket i Kongsberg, som drives av Frelsesarmeen.

Uten et tilbud

Ventetiden oppleves enda lengre for én spesiell gruppe.

For mens barn i grunnskolealder mottar et skoletilbud av kommunene, har ingen av ungdommene i videregående alder fått noe form for ordentlig undervisning.

Til nå har nesten 200 ungdommer i alderen 16-18 år gått i mange måneder uten et ordentlig undervisningstilbud på mottaket.

Dette gjelder også langt flere ungdommer. UDI bekrefter overfor TV 2 at dette er en nasjonal utfordring.

LITE TILBUD: Unge i alderen 16 til 18 får ikke i dag et ordentlig undervisningstilbud mens de bor på mottaket. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Foreldre fortviler

De ansatte på Kongsberg akuttmottak har med fortvilelse sett på konsekvensene av at ungdommen ikke har faste rutiner og mål å forholde seg til.

– Vi ser at det kan være ganske utfordrende for disse ungdommene. De er i en sårbar alder, og er i en sårbar situasjon, sier Westby

Uten noe å stå opp til, mister mange motivasjonen og snur døgnet. De blir sittende på gjerdet og vente på at livet skal fortsette. Mange isolerer seg på rommene sine, og går aldri ut.

– Foreldrene er engstelige for den psykiske helsen til barna. Noen kommer til oss og forteller at de mener barna deres er deprimerte. Det er fortvilet, rett og slett.

Rus og politibesøk

Ved noen tilfeller har politiet blitt tilkalt.

– Noen har kanskje funnet hverandre, og fått et dårlig mønster. De skal tøffe seg litt for hverandre, og det blir utagering. Kanskje prøver de seg på litt rus, forteller Westby.

De ansatte er ikke de eneste som har uttrykt bekymring for ungdommen.

Norsk Folkehjelp engasjerte seg tidlig, og fikk inn frivillige for å gi et tilbud til ungdommene. De arrangerte 17.-maitog og lag til Norway Cup.



MANGE SENGER: På det meste har det bodd opp mot 670 personer på mottaket. Da har de fleste sengene vært i bruk. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– I limbo

Også de merket de negative konsekvensene av ungdommens manglende rutine i hverdagen. Lokallaget ble blant annet kontaktet av uteseksjonen i Kongsberg kommune, som ytret bekymring for ungdommen.

– De omtalte det som at ungdommen var i en type limbo, i et ingenmannsland, hvor de ikke vet hvor de skal og følte seg hjelpeløse, forteller lokallagsleder i Norsk Folkehjelp Kongsberg, Gernot Ernst.

Han synes det er utrolig at situasjonen er som den er.

– At det etter to år ikke finnes et tilbud for disse ungdommene, det er en gedigen skandale.

SKANDALE: At det ikke finnes et ordentlig tilbud, er en skandale, mener Gernot Ernst i Norsk Folkehjelp. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Faller mellom to stoler

Statsforvalteren i Oslo og Viken er også bekymret for denne gruppen. 16-18-åringene som kommer til Norge faller mellom to stoler, forteller utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr.

– Det er et problem. Vi er bekymret for disse, fordi vi ser at det går altfor lang tid før de kommer i en opplæringssituasjon, sier Parr.

Ungdommer som har fullført grunnskole har nemlig rett på videregående utdanning, men denne retten gjelder kun dersom de har søkt innen fristen 1. februar eller 1. mars.

– Det er ganske utfordrende. Det betyr at de kan være lenge i Norge og vente på at den fristen kommer, og når de har søkt, går det også lang tid til skoleåret starter opp, fortsetter Parr.

BEKYMRET: Grethe Hovde Parr, Avdelingsdirektør Barnehage- og utdanningsavdelingen, Statsforvalteren i Oslo og Viken. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Alle må strekke seg

I mellomtiden kan også ungdommen risikere å bli bosatt i en kommune i et helt annet fylke enn der de i utgangspunktet hadde søkt skoleplass.

– Budskapet er at alle må strekke seg litt for å gi mer enn det som egentlig er lovfestet for at vi skal nå fram til disse, sier Parr.

De unge under 18 har heller ikke de samme rettighetene som voksne, etter integreringsloven.

– Tidligere kunne denne aldersgruppen få et norskundervisningstilbud gjennom introduksjonsloven. Men da den ble endret til integreringsloven, falt denne rettigheten bort, fortsetter utdanningsdirektøren.

– Ingen har det store ansvaret

Dermed finnes det i dag ikke et system eller regelverk om sikrer at unge mellom 16 og 18 kommer inn i en opplæringssituasjon, før det har gått lang tid.

– Det er mange som har litt ansvar, men det er ingen som har det store ansvaret som sørger for at disse får et tilbud raskt etter at de har kommet til Norge, fortsetter hun.