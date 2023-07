Slapp ut farlig pasient – OUS godtar kjempebot

ÅSTEDET: En mann ble dømt til tvungent psykisk helsevern for et drapsforsøk utenfor denne butikken på Lambertseter i Oslo våren 2021. Foto: Heiko Junge / NTB

En mann ble pågrepet for drapsforsøk kort tid etter at han hadde blitt skrevet ut fra psykiatrisk behandling. Nå godtar Oslo universitetssykehus forelegget de ble ilagt.

En mann i 20-årene ble i fjor sommer dømt til tvungent psykisk helsevern, for å ha gått til angrep på en butikkansatt med en saks på Lambertseter i Oslo i april 2021.

Den ansatte ble stukket flere ganger i overkroppen og fikk store skader. Gjerningsmannen ble overmannet av forbipasserende, som også fikk ringt etter hjelp. Den butikkansatte overlevde fordi han rask fikk behandling.

Ble etterforsket av politiet

Gjerningsmannen var godt kjent for både politiet og helsevesenet.



På samme tid som mannen ble dømt, etterforsket Oslo politidistrikt om Oslo universitetssykehus brøt loven i tiden forut for hendelsen på Lambertseter.

Ni dager før angrepet på Lambertseter hadde mannen blitt skrevet ut fra Oslo universitetssykehus (OUS). Der han hadde fått psykiatrisk behandling etter at han i august 2020 tok kvelertak på en kvinne utenfor en kiosk. Han slapp taket og sa at han var syk, for så å løpe fra stedet.

I forbindelse med utskrivingen skulle han overtas av distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Søndre Oslo, som også ligger under OUS.

Fikk stort forelegg

Det var under utskrivingen at det gikk galt, mener politiet i Oslo.

De slo fast at mannen ikke fikk forsvarlig helsehjelp, og ila OUS et forelegg på 750.000 kroner.

Dette forelegget har sykehuset nå vedtatt.

– OUS har vedtatt forelegget. Det betyr at de erkjenner straffansvar, og brudd på helserettighetene til min klient, sier mannens advokat Gard Lind-Iversen til TV 2.

Advokaten sier at det er positivt at det tas ansvar for at rettighetene ikke er fulgt.

TV 2 har vært i kontakt med Oslo universitetssykehus som ikke har noen ytterligere kommentarer til saken.