Kort tid etter at den psykiatriske pasienten ble skrevet ut, holdt han på å drepe en tilfeldig butikkansatt med saks. Nå får Oslo Universitetssykehus et forelegg på 750.000 kroner.

Tidlig om morgenen den 29. april for snart to år siden gikk en mann i 20-årene inn i Bunnpris-butikken på Lambertseter.

Han hentet en saks i en hylle. Da han skulle til å betale for denne, fikk han hjelp fra mannen i kassa til å få saksa ut av emballasjen.

Få sekunder senere angrep mannnen i 20-årene den butikkansatte. Offeret flyktet, men ble innhentet etter få meter.

Deretter ble han stukket flere ganger i overkroppen, slik at han fikk store skader i venstre kragebenspulsåre, brysthulen og i milten.

SIKRET VIDEO: Politiet på stedet sikret tidlig en video som viser deler av hendelsesforløpet. Foto: Heiko Junge / NTB

Gjerningsmannen ble overmannet av forbipasserende, som også fikk ringt etter hjelp. Den butikkansatte overlevde fordi han raskt fikk behandling.

For drapsforsøket ble mannen i fjor sommer dømt til tvungent psykisk helsevern.

Samtidig har Oslo politidistrikt etterforsket om Oslo Universitetssykehus brøt loven i tiden forut for denen hendelsen.

Gjerningsmannen var godt kjent for både politiet og helsevesenet.

Var under behandling

I august i 2020, et halvt år før drapsforsøket på Lambertseter, oppsøkte han en kvinne som stod utenfor en kiosk og leste avisoverskriftene.

Uten forvarsel tok han et kraftig kvelertak på henne før han slapp taket og sa at han var syk.

Deretter løp han fra stedet, ifølge dommen fra Oslo tingrett.

ILAGT FORELEGG: Oslo Universitetssykehus får et forelegg på 750.000 kroner. Foto: Lise Åserud / NTB

Etter denne hendelsen ble gjerningsmannen innlagt på Oslo Universitetssykehus (OUS) for å få psykiatrisk behandling.

Legene fant ut at han led av hebefren schizofreni.

Han ble værende på sykehuset frem til han ble skrevet ut den 20. april i 2021, ni dager før sakseangrepet på Lambertseter.

I forbindelse med utskrivingen skulle han overtas av distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Søndre Oslo, som også ligger under OUS.

Det var under utskrivingen at det gikk galt, mener politiet i Oslo.

De har slått fast at mannen ikke fikk forsvarlig helsehjelp, og de har ilagt OUS et forelegg på 750.000 kroner.

Ikke forsvarlig helsehjelp

Politiet skriver i forelegget at utskrivingen skjedde uten at medisinansvarlig lege ble involvert.

«Dette til tross for at faglig ansvarlig vurderte pasienten til å være til fare for andres liv og helse - i umedisinert tilstand».

Det fremgår også at Søndre DPS, som overtok ansvaret for mannen, ikke ble informert om at han skulle få en medisinsprøyte to dager etter utskrivelsen.

Politiadvokat i Oslo, Eric Lindset, skriver i forelegget:

«Påtalemyndigheten mener at straffskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil».

– Det ilagte beløpet sier noe om hvor alvorlig politiet ser på saken, sier Lindset til TV 2.

Håper det hjelper

TV 2 har vært i kontakt med OUS som bekrefter at de har mottatt forelegget, og at de nå skal vurdere hvordan de forholder seg til dette.

De har frist til slutten av juni på å avgjøre om de godtar forelegget eller ikke.

Bistandsadvokaten til mannen som nesten ble drept i matbutikken på Lambertseter, Birgit Vinnes, har følgende kommentar til saken på vegne av sin klient:

– Det er bra at politiet har gitt sykehuset et forelegg. En kan håpe at saken har bidratt til at sykehuset har skjerpet sine rutiner slik at pasientenes og samfunnets sikkerhet blir bedre ivaretatt.

– Kunne vært unngått

Gard Lind Iversen i advoktfirmaet Storrvik forsvarte mannen som utførte sakseangrepet. Nå er han bistandsadvokat i forbindelse med den pågående etterforskningen mot OUS.

– Det er positivt at Oslo Universitetssykehus stilles til ansvar i denne saken, sier han og legger til:

FORSVARER: Gard Lind Iversen representerer den psykisk syke mannen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Drapsforsøket kunne vært unngått om min klient hadde fått adekvat helsehjelp. Han var helt avhengig av oppfølging etter overføringen til DPS.

Lind Iversen mener at det som beskrives i forelegget et svært alvorlig.

– Den manglende oppfølgingen av helseforetaket har fått store konsekvenser for min klient, som fortsatt er i en svært redusert tilstand. Det vil kreves pasientskadeerstatning som følge av svikten fra helsetjenesten.