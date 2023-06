Slapp billetter for 2028 – revet vekk på sekunder

Mange satt klar klokken 12.00 med et håp om å karre til seg en av de 90 billettene. I 2028 skal de heldige ut og fly med SAS sitt første elektriske fly.

Har du fått tak i én, har du vært heldig. I håp om å bli en av de heldige satt TV 2 klar da billettene ble sluppet. Det ble mislykket, og på sekunder var alle billettene reservert.

De heldige passasjerene får ennå ikke vite hvor de skal fly til eller hvilken dato det vil skje på. SAS ber kundene vente i spenning.



– Vi kommer med flere detaljer etter helgen. Vi ser det har vært en veldig positiv interesse, sier pressesjef i SAS, Tonje Sund, til TV 2.

Til sammen vil det gå tre flyvninger på den aktuelle dagen i 2028. Ett fly skal ta av fra Norge, ett fra Danmark og ett fra Sverige.

MISLYKKET: TV 2s fotojournalist Elias Engevik satt klar klokken 12 for å karre til seg to billetter. Det gikk ikke. Foto: Elias Engevik / TV 2

Det er plass til 30 passasjerer i hvert fly.

Pris og distanser

Billettene kostet 1946 norske kroner – som symboliserer årstallet SAS ble grunnlagt.

Til tross for at driftsomkostningene blir lavere med et elektrisk fly, tror ikke eksperten at dette nødvendigvis vil føre til billigere billetter for oss passasjerer.

Du vil heller ikke komme deg særlig langt med det nye flyet, spår han.

– Jeg er ikke sikker på meteren, men jeg tipper mellom 300 og 600 kilometer til å begynne med. Det avhenger av passasjerer og hvor mye vekt man har om bord, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair til TV 2.

TROR PÅ KORTE RUTER: Eksperten tror ikke de nye flyene vil kunne fly mer enn 600 kilometer av gangen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Det elektriske flyet vil egne seg best til strekninger innenlands, ifølge eksperten. Kortbaneruter vil ikke bli aktuelt med det første. Ruter til for eksempel Førde, Sandane, Sogndal eller små flyplasser i nord, må vente noen år til.

– Dette flyet krever litt for lang rullebane for det. Den trenger nok rundt 1300 meter, sier Elnæs.

Eksperten synes det er vanskelig å si når flyet kan stå klart. For at et nytt fly skal komme på banen, må det først og fremst bygges. I tillegg skal flyet sertifiseres av luftverntilsynet i Europa og kanskje også i USA.

UTSOLGT: Slik så det ut på SAS sine nettsider sekunder etter klokken hadde bikket 12. Nå er alle setene reservert. Foto: Skjermbilde / SAS

– Hvor lang tid det tar er ikke sikkert, men 2028 er ikke helt urealistisk, sier Elnæs.

Eksperten legger til at flere typer ny teknologi er under utvikling for passasjerfly.

– Omfanget av dette øker måned for måned. Derfor vet vi ikke i dag, hvilke teknologier som vil fungere best, kanskje noe som ennå ikke er på tegnebrettet.

En av de heldige

Casper Faarlund (22) er en av 30 nordmenn som skal ut på den elektriske turen i 2028.

– Det er kult å være en av de første, det blir som et event, sier han til TV 2.

Når Faarlund skal ut å fly, er han 27 år. Han håper flyet retter snuten mot Trondheim.



SKAL PÅ TUR: I 2028 skal Casper Faarlund ut på tur med SAS sitt nye fly. Foto: Privat

– Jeg studerer der nå, så det hadde vært topp å besøke gamle studievenner i 2028, sier østlendingen.



Faarlund satt klar med både laptop og mobil da klokken nærmet seg 12.

– Jeg trykket meg inn rett før klokken 12, og fikk tak i billett. Det var nok litt flaks, og jeg er overrasket over at det gikk.

22-åringen tror at studentene har en fordel når det kommer til kjøp av billetter.

– Vi studenter er godt trent på å melde oss på arrangementer med få billetter, så det kan nok ha hjulpet.

Hackerangrep

Fredag morgen har SAS blir utsatt for et hackerangrep. Dette har medført problemer på SAS sitt nettsiden i morgentimene.

Dette skal ikke ha hatt noen konsekvenser for billettsalget.

Pressesjef i SAS, Tonje Sund, sier til TV 2 at nettsiden nå er oppe og går igjen.

Hackergruppen Anonymous Sudan skriver på Telegram at de står bak hackerangrepet på SAS sine nettsider, noe de også har gjort tidligere, blant annet da nettsidene var nede sist uke.

Hackergruppen skriver at de krever 10 millioner dollar av SAS.