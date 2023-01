Slanke-SMS provoserer: – Skam dere!

Tirsdag kveld tikket det inn en sms fra Helsekost.no til abonnenter:

Reaksjonene lot ikke vente på seg; mer enn 50 mottakere sendte umiddelbart skjermdump av meldingen til influenser Kine Holm (37) som med sine 14 000 følgere vil spre positive holdninger til kropp.

– Reaksjonen var overveldende, jeg har aldri sett lignende som jeg har sett opplevd det siste døgnet!

Hun sier mange jenter og noen gutter fikk en negativ reaksjon og vonde tanker da de leste sms'en.

Sint, skuffet og lei seg

- Jeg blir sint og skuffet over at vi ikke har kommet lenger i 2023, men mest lei meg på vegne av alle som satt i går og fikk den tekstmeldingen på kvelden.

For mange som sliter med forhold til egen kropp kan fokus på slanking fra helsekostaktører og media trigge problemene, forklarer 37-åringen som mener vi bør fokusere på noe annet enn slanking og vektnedgang.

Influenser Helene Drage (34) med rundt 30 000 følgere i sosiale medier er blant dem som har delt Kine Holm sine innlegg på Instagram:

– 1950 ringte og ville ha tilbake holdingene sine. Tenkte de (Helsekost.no, sic) at de kunne slippe unna med å skrive «vi» og «oss»? Bare ordet slanke seg er utdatert.

Reagerer på slankebegrepet

Fordi mange fortsatt snakker om slanking, mener Drage det er ekstra viktig at bedrifter og influensere går vekk fra begrepet.

– Det henger så sykt igjen - derfor er det så viktig at bedrifter og fima influensere går vekk fra å bruke slankebegrepet.

Drage forbinder slanking med pulverkurer, salatspising, overspising og overtrening.

Januar er høysesong for landets mange helsekosttilbydere og de fleste kjører nyttårssalg. Helsekost.no laget sin egen vri på en kjent låt om slanking som Ole Ivars laget i 1999 med teksten «Nei, så tjukk du har blitt. Ja du har pinadø lagt på deg gitt.»

Forsøk på humor

Daglig leder Christian Skridsklev som sier helsekost.no ikke hadde til hensikt å støte noen.

– I vår kampanje valgte vi å benytte en kjent sangtekst, humor og selvironi for å kommunisere budskapet.

Han vil ikke opplyse hvor mange tekstmeldinger selskapet sendte, men sier de har mottatt både hyggelige tilbakemeldinger, og noen sure kommentarer. Målet var å nå kundene.

Holm ser ikke humoren, eller antydningen om at det var butikken som hadde blitt tjukk og måtte kvitte seg med varer. For Ole Ivars sang handler om slanking og tekstmeldingen handlet om fettforbrenningsprodukter.

– Jeg trenger ikke en beskjed om at «VI må slanke OSS litt! »

På spørsmål om Helsenorge.no vil få flere kunder ved at influensere omtaler den omstridte tekstmeldingen svarer Drage at hun tror det de tjener på omtale, kan de tape på omdømme.

Holm sier det viktigste er å snakke høyt om at mange får negative følelser om å måtte gå ned i vekt, og de må vite at de ikke er alene om å bli lei seg.

– Jeg er ganske sikker på at jeg snakker på vegne av store deler av befolkningen når jeg sier at jeg trenger påminnelser om at buksene har blitt litt trange i julen, eller har blitt tjukk, for å bruke deres ord.

Triggende

Drage er også forbannet og sier reklamen kan trigge forstyrrelser.

– Skal du komme her og fortelle at jeg har lagt på meg? Mange har brukt så lang tid på å bli kvitt komplekser.

Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin sier at blant den middelaldrende befolkningen så har en av fire menn og en av fem kvinner en BMI over 30.

– Skam dere!

Holm oppfordrer helsekostaktører til å tenke alternativ til fettforbrenningsprodukter:

Kom gjerne med gode alternativer tl godteri og søtsaker når sukkersuget herjer som verst

Tips meg gjerne om vitaminer som er viktigte å ta

Influenseren sier hun har brukt over halve livet på å bli glad i egen kropp og spør hvordan alle som sliter med selvbildet skal «ha en sjanse til å lære å like seg selv når sånne som dere oppmuntrer til slanking!! Med fettforbrennere?!!!»

– Ikke be Norges befolkning om å slanke seg! Skam dere!