Slang seg på trend: – Veldig skuffende

UFORUTSIGBAR: Flere kunder opplever at denne flasken ikke lever opp til forventningene. Foto: Air Up

Den populære flasken som skal gjøre at vann smaker deilige smaker, bare ved hjelp av luktesansen, funker angivelig ikke for alle.

Vannflasker har aldri vært mer populære, og nå har en ny variant tatt internettet med storm.

Da Mathilde Eidem Nyeng (18) fikk sin nye flaske fra «Air Up» i posten hadde hun skyhøye forventninger.

– Jeg tenkte at dette er kjempekult, forteller hun.

Men det som lå i postkassen skulle vise seg å være en skuffende overraskelse.

Smaker med nesa

På Air up sin nettside står det forklart både hvordan man skal bruke flaska, og om teknologien bak.

Greia med smak er at omtrent 80 prosent av det vi oppfatter som smak faktisk kommer fra det vi lukter, påstår Air Up.

I tillegg skriver de dette på nettsiden sin:

«Mange antar at smak i sin helhet oppnås gjennom tunge og smaksløker. Men i virkeligheten er tungen bare delvis ansvarlig for en del av smaksopplevelsen. Med Air Up drikker du bare vann og opplever smak gjennom duft.»

Flere norske influensere har reklamert for det innovative produktet. Deriblant Amalie Olsen, Trygve Bennetsen og Karoline Krøvel Midtbø.

– Jeg blir jo påvirket av influensere, så jeg kjøpte flaska og noen pods.

Men da Mathilde Eidem Nyeng fikk Air Up-flasken i postkassen ble ikke forventningene oppfylt.

– Det var veldig skuffende siden jeg har brukt en del penger på det, forklarer hun til TV 2 og til sine 50.000 følgere på TikTok.

I skrivende stund er videoen sett av 300.000.

MISFORNØYD: Mathilde Eidem Nyeng ble skuffet da hun mottok flasken hun hadde bestilt. Foto: Privat

Til å begynne med trodde Nyeng at hun gjorde noe feil.

– Jeg tenkte at det er kjipt om jeg bare gjør noe feil. Jeg fikk mange svar, og det er mange som har det samme problemet.



Men etter å ha prøvd alle tipsene hun fikk i kommentarfeltet, har hun konkludert med at hun har prøvd alt.

Lever ikke opp til forventningene

En annen som heller ikke har fått flaska til å fungere er Melina Helledal (22).

– Vi drikker en del brus og saft, så da tenkte jeg dette er et sunnere alternativ for både tenner og helsa.



KRITISK: Melina Helledal mener Air Up- flasken ikke står til forventingene. Foto: Privat

Hun kjøpte en flaske for at hun og kjæresten kunne teste den etter å ha sett mange influensere snakke varmt om den.

– Skuffelsen ble stor da vi skulle teste produktet. Produktet lever ikke opp til forventningene de har bygget gjennom markedsføringen sin.

Hun forklarer at duft-poddene lukter intenst og sterkt, men gir fra seg en svak og kunstig smak.

Drikkeflasken fungerer i seg selv, men problemet ligger i at det du lukter ikke gir verken en god eller sterk nok smak, mener Helledal.

Nedsatt luktesans

Spesialist i øre, nese og hals, Stian Luteberget, har ikke vært borti Air Up-flasken, men har gjort seg opp noen tanker om hvordan den fungerer.

– Systemet baserer seg selvfølgelig på at bruker har intakt og god luktesans, i fravær av dette vil det naturlig nok ikke kunne levere som lovet.

SPESIALIST: Stian Luteberget påpeker at produktet ikke kan levere som lovet, dersom forbrukeren ikke har god nok luktesans. Foto: Privat

Luteberget forklarer at det finnes ganske presise tall rundt hvor vanlig det er med redusert, eller fravær av luktesans i Norge.

– Før koronapandemien lå disse tallene på fem prosent av befolkningen uten luktesans, og 15 prosent med redusert luktesans. Uten at jeg har sjekket oppdaterte tall, er det jo rimelig å anta at disse tallene har økt noe som følge av pandemien.

Han legger til at det kan være mange årsaker til at folk har redusert luktesans.

– Jeg vil tro at dette er forklaringen for mange av de som ikke synes produktet virker.

Det er normalt å miste smaks- og luktesans ved virusinfeksjon. Omtrent 20 prosent av de som har hatt covid-19 opplever dette, opplyser Helse-Norge.



Når TV 2 spør Nyeng og Helledal om de har merket redusert luktesans etter korona-infeksjon svarer begge nei.

Flere faktorer påvirker

I en epost til TV 2 svarer Air Up at produktet ikke er ment å smake sterkt som juice eller brus, kun vann med smak.

På spørsmål om hvorfor kunder kan oppleve at vannet de drikker fra flasken smaker plastikk eller forurenset, svarer Air Up at dette kan skje hvis de ikke følger rengjøringsinstruksjonene.

Det vil si å vaske flasken og flaskedelene grundig med et mildt vaskemiddel og varmt vann før de bruker den. De bekrefter også at brukere som har begrenset eller redusert luktesans sannsynligvis ikke vil kunne nyte Air Up slik produktet er ment.

Videre skriver de at det også er andre ting som kan påvirke opplevelsen:

«Smakens intensitet kan også avhenge av andre faktorer som røyking, annen mat med sterk smak, forkjølelse og så videre.»