Slakter regjeringen: – Makkverk

Fredag la regjeringen, ved helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), frem en ny folkehelsemelding.

– Jeg er stolt av det vi legger fram i folkehelsemeldinga, innledet Kjerkol med.

– Makkverk

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Bård Hoksrud, hudfletter den nye folkehelsemeldingen.

– Dette var dårlige greier. Jeg ser nesten på det som et lite makkverk, sier Hoksrud til TV 2.

Han kaller meldingen et «dårlig partiprogram», etterlyser konkrete forslag på de viktigste områdene.

– Psykisk helse hos barn og unge svarer man ikke opp i det hele tatt. her sier man at dets kal komme en strategi, men det er kanskje den største folkehelseutfordringen vi har, og den er nesten fraværende i forslaget, sier Hoksrud.

Han hadde også forventet at forslaget tok stilling til gjeninnføring av sukkeravgiften, men er ikke skuffet over at den ikke ble nevnt.

– Regjeringen har vært tilhengere av å gjeninnføre sukkeravgiften, men Frp er ikke det, så vi er glade for at det ikke kom nå og håper det ikke kommer, sier han.

– Verdt å applaudere

Et område hvor regjeringen fremmer flere konkrete forslag er tobakkspolitikken.

En målsetting er at alle som er født i 2010 og senere skal være del av en tobakksfri generasjon.

Tiltakene faller i god jord hos Kreftforeningen.

– Regjeringen har tatt et stort steg nærmere å få en tobakksfri generasjon og en tobakksfri fremtid i Norge, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

GENERALSEKRETÆR: Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Den offensive tobakkspolitikken vi ser nå er verdt å applaudere. Vi har hengt langt etter andre europeiske land i lang tid.

Vil innføre forbud

For å hindre salg til mindreårige og få mer kontroll over hva som blir innført fra utlandet, vil regjeringen forby nettsalg av tobakksvarer og e-sigaretter.

De vil også innføre forbud mot smakstilsetning i e-sigaretter, og innføre røykeforbud en rekke steder:

I private biler med barn

På utendørs lekeplasser

Idrettsområder og holdeplasser

I fellesareal i borettslag



Regjeringen vil også starte opp et nasjonalt rusforebyggende program for barn og unge.



– Vi vet at nesten halvparten som røyker ønsker hjelp til å slutte. At de nå skal få det, uavhengig av hvor i landet de bor, vil gi enorm gevinst, sier Stenstadvold Ross.

Krefttrussel

Men Kreftforeningen er ikke like fornøyd med mangelen på tiltak mot solarium.

Forskere i Kreftregisteret har slått fast at drøye tusen krefttilfeller årlig kunne vært unngått, dersom folk ikke hadde tatt solarium.

Kreftforeningen har tidligere uttalt at et markedsføringsforbud burde være et minimum. Regjeringen svarer at de vil legge frem en ny radonstrategi i 2023.

De vil også «vurdere tiltak for å forebygge hudkreft ved bruk av solarium».

– De sier de skal utrede, men vi hadde ønsket oss konkrete tiltak. Vi er forberedt på å jobbe hardt fremover for å beskytte særlig unge mot bruken av solarium, sier Stenstadvold Ross.