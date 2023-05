Slakter pizza: – Det er ingenting

Pizza-legenden Gino Valente, mannen som introduserte det italienske kjøkkenet til Norge, tar oss i mot med åpne armer.

Han driver restauranten Valente i Vika i Oslo.

– Kommer du hit for å få pizza med ananas, kjøttdeig eller kjøttboller, kan du bare gå ut igjen, sier han til TV 2.

Napolitansk pizza

EKTE ITALIENSK: Gino Valente er født i Italia og er kokk og restauranteier. Han er også kjent fra flere TV-programmer. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Men vi forteller at vi er her for et annet ærend. TV 2 viser han den nye pizzaen fra Synnøve Finden som fronter den med digg italiensk salami.

Den skal inneholde spicy pepperoni og nduja.



«Peppes Crunchy style er en klassisk napolitansk pizza, hvor bunnen er det karakteriske for produktet. Skorpen er tykk, luftig og knasende sprø. Bunnen er ellers mellomtykk, akkurat sånn en napolitansk pizza bør være. Buon appetiti!»

Nduja er en krydret, smørbar svinekjøttpølse fra Calabria i Sør-Italia. Tradisjonelt er denne pølsen laget på vinteren av de feteste delen av svinet.



– Godt blikkfang

Gino Valente er kjent for å slakte ferdigpizza, og mener det er en fornærmelse at disse i det hele tatt blir kalt italiensk.

Han får beskjed om å se på dette produktet som en ferdigpizza.

– Pakken er jo veldig lekker. Godt blikkfang, sier han idet han får en pakke med «Peppes Crunchy style» i hånden.

SMAKER: Hark Bist (t.v.) er kjøkkensjef hos restauranten Valente. Sammen med Gino Valente smaker han på ferdigpizzaen fra Peppes Pizza. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Vi ber han ta en ekstra titt på innholdsfortegnelsen bak på pakken. Det som står med veldig liten skrift. Valente må se nøye etter. Han ser enda mer.

Når TV 2 gjør han oppmerksom på hvor mye nduja det er i pizzaen, blir han overrasket.

– Det er jo ingenting!, utbryter han.

Det er kun 0,2 prosent nduja i pizzaen.



ITALIENSK: Scandza som står bak Peppes Pizza sier deres nduja er laget i Calabria i Italia med lokal kalabrisk chili etter det autentiske italienske håndverket. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Reagerer på mengden

Valente roper ivrig på kjøkkensjefen Hark Bist, som kommer løpende.



– Se her, sier Valente og viser han pakken.

Bist leser også pakken nøye og sier det er altfor lite nduja i pizzaen.

– Hvorfor skriver de det i det hele tatt når det er så lite?, spør han.

Peppes Pizza eies av Scandza. De påpeker at nduja har en sterk og særegen smak, og at i denne pizzaen inngår nduja i en saus som til sammen utgjør 5,3 prosent.



– Vår Peppes tomatsausbase har allerede et krydret preg, og vi ønsket ikke at smaken skulle bli for dominerende. Ndujaen brukes som en del av en krydret tomatsaus som spres i prikker over hele pizzaen for å maksimere smaksopplevelsen, skriver kokk og smaksutvikler i Scandz,a Alexandra Maubant de Ita, til TV 2.



Mener det er reklame



PIZZAGLADE: Hark Bist og Gino Valente er begge glade i pizza. Men foretrekker egentlig en ekte hjemmelaget italiensk pizza. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Men hva smaker den?



Valente og kjøkkensjefen Bist steker pizzaen slik det står på pakken.

– Det er ikke noe galt med smaken. Det smaker chili. Det er også andre krydder her som jeg ikke klarer å smake, sier Valente.

– Kanskje er det noe med fennikel eller indiske krydder, sier Bist.

Begge er enige om at det er skrevet nduja for at den skal gi uttrykk for eksklusiv pizza.

– Det er den ikke. Jeg vet ikke om folk leser bak på pakken. Når de leser nduja, får de inntrykk av at det er en fin salami fra Italia, sier Bist.

– Det er for å selge, sier Valente.

SMAKER: Det sies at Gino Valente er mannen som introduserte italiensk mat til nordmenn. Men han mener det ikke er noe italiensk med denne pizzaen fra Peppes Pizza. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Scandza mener det er riktig å fremheve nduja på pakken.

– Dette mener vi er en god beskrivelse av smaksopplevelsen. Den ekstra sausen setter sitt preg på pizzaen, det gir den et ekstra sting. Men et sting som ikke er for voldsomt, da vi skal glede ganer til folk flest der ute, skriver Alexandra Maubant de Ita til TV 2.