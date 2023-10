Slakter norske plastvaner: – Liker å tro vi er best

PRISJUSTERINGER: Fra august i år økte prisene for plastbæreposer. Fremover er det mye som tyder på at prisen vil fortsette å stige. Foto: Berit Roald / NTB

Den siste tiden har flere fått kjenne på hvordan de høye matvareprisene sakte, men sikkert bidrar til å tynne ut lommeboken.

I sommer ble det kjent at det også skulle bli dyrere å få fraktet varene med seg hjem. Det fikk kritikken til å hagle.

Fra 1. august i 2023 økte prisen på plastbæreposer fra tre kroner til fire kroner og 25 øre.

Fra starten av nyåret skal prisen trolig stige enda mer.

– Jeg mener vi lager en symbolsak. Det er viktigere at vi bruker ressursene på avfallshåndtering enn at vi lager avgifter, som gjør at vi ikke bruker produktet.

SYMBOLPOLITIKK: Miljøpolitisk talsperson i FrP går hardt ut mot prisstigningen på plastbæreposer. Foto: Vidar Ruud / NTB

Det sier miljøpolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Terje Halleland, til TV 2.



Dette går pengene til

Handelens Miljøfond (HMS) er å regne som Norges største privatfond, og er blant de som sitter i førersetet når det gjelder prisstigningen.



I samarbeid med flere dagligvarekjeder har de bestemt at hvert eneste plastposesalg skal gi en kontingent på to kroner til fondet.

Det gir HMS et tilskudd på om lag 550 millioner kroner.

– Hovedformålet er å få ned plastbruken. Samtidig er vi så heldige at vi utelukkende kan bruke pengene på å løse miljøproblemer knyttet til plast, sier daglig leder i HMS, Cecilie Lind, til TV 2.



Prisstigningen kommer som svar på et direktiv vedtatt i Den Europeiske Union (EU). Det sier at plastbruken i alle medlemslandene skal ned.

STOR MILJØGEVINST: Daglig leder i Handelens Miljøfond, Cecilie Lind, mener Norge har mye å vinne på ved å minimere bruken av plastbæreposer. Foto: Kåre Fostervold / Handelens Miljøfond.

Per nå bruker nordmenn i gjennomsnitt 135 plastposer i året. Innen 2025 er målet at antallet skal ned til 40 poser per innbygger.

– Hvis hele landet klarer å kutte plastposeforbruket på denne måten, har vi samlet sett spart over 5000 tonn med plast i året, sier Lind.



Falt med 30 prosent

Det er mye som tyder på at pressmidler som rammer nordmenns lommebøker, er effektive.

Siden prisstigningen har plastposesalget falt med over 30 prosent.

– Det var akkurat det vi håpet på. Men vi er positivt overrasket over hvor raske folk har vært til å reagere på kontingentøkningen, sier Lind.



Ettersom HMS ber folk slutte å bruke plastposer oppfordrer de heller til å bruke en sekk, veske eller handlenett.

ENORMT EFFEKTIVT: Hittil i år har salget på plastbæreposer falt vesentlig mye på kort tid. Det største droppet kom i august. Faksimile: Faktisk.no

På spørsmål om dette gir noe særlig mindre miljøavtrykk, svarer hun:

– Ting som brukes om og om igjen har selvsagt minst miljøbelastning. Handlenett laget av polyester eller nylon er mest miljøvennlige, og trenger kun å brukes seks til sju ganger før de har slått plastposene.

Lind legger til at avfallsposer på rull er et godt alternativ for restavfallet fremover.

– Disse er dessuten rimeligere enn plastbæreposene.

Manglende klimagevinst

Fraksjonsleder i Fremskrittspartiets energi- og miljøkomité, Terje Halleland, mener derimot at avgiften på plastposer er unødvendig.

– Samfunnsøkonomisk hadde vi hatt mer igjen for å konsentrere oss om en god avfallshåndtering, gjenbruk og gjenvinning.

Han erkjenner at Norge som nasjon har en stor utfordring når det gjelder plastikk. Likevel er det ikke hos plastposebruken det største trykket ligger, ifølge ham.

– Jeg er ikke noe fanatisk bruker av plastikk, men er opptatt av at når vi som myndighet griper inn, bør det gjøres i saker som har effekt.



Han hevder plastikk er et materiell som har mange gode egenskaper, som er med å ivareta klima. Deriblant knyttet til matsvinn.



Halleland synes derfor det er merksnodig å legge avgifter som gjør at vi ikke bruker produktet.

– Man kan sikkert finne og legge fram et regnestykke som gjør at handlenettet plutselig blir mer klimavennlig. Likevel kommer man ikke vekk ifra at man går rundt med en handlekurv full av plast.



Norge på topp

Ifølge Verdens naturfond (WWF) blir mellom ni til ti prosent av plasten gjenbrukt. Da begynner man gjerne å undre seg over hvorvidt Norges bidrag har noen merkbar virkning.

– Vi er jo i forbrukstoppen på mange områder. Derav har vi et større utslipp enn hva vi liker å tro, sier daglig leder i HMS, Cecilie Lind.



Fremover peker Lind på at det er vel så viktig at vi får opp andelen plast som egner seg for resirkulering, som at vi minimerer bruken av den.