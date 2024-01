Slakter nordmenns favoritt: – Veldig dårlig kvalitet

I fjor solgte Vinmonopolet hele 95,6 millioner liter vin. Til tross for at det er et høyt tall, er det faktisk en nedgang på 1,8 prosent fra året før.

Det er ikke så rart, mener Vinmonopolet.

De peker på pandemien da det var full stopp i både taxfree og grensehandel, samt en redusert skjenking. Når man ser på fjorårets tall opp mot 2019, det siste normalåret, er veksten på 16 prosent.

– Dårlig kvalitet

Men hva er det nordmenn drikker aller mest av?

Én vin troner nemlig soleklart på toppen over solgte viner i Norge:

For hele 1,3 millioner liter med rødvinen Falling Feather gikk ut av landets vinmonopol i fjor.

VINEKSPERT: Vinjournalist Merete Bø har lang erfaring som vinekspert. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Sommelier og vinjournalist i Dagens Næringsliv Merete Bø stusser over at det er denne vinen som stikker av med førsteplassen.

– Den er ikke særlig billig, og har veldig dårlig kvalitet, sier hun til TV 2.

Men hva er da grunnen til at vi velger den likevel?

– Den er veldig saftig og juicy, det er kanskje årsaken til at mange drikker den. Kanskje det er en gammel vane å kjøpe den? Men du får mye mer for pengene om du legger på en tier.

Vineksperten er tydelig på hvilke viner hun ville anbefalt i stedet:

– En av de bestene kjøpene er en vin som heter Meinklang Burgenland fra Østerrike, den er saftig og juicy.

– En annen er Pedro Del Castillo, en rødvin fra Argentina.

Av hvitvin er anbefalingen en vin fra Frankrike, Famille Paquet Chardonnay.

Lysere og lettere



Selv om rødvinen Falling Feather har stukket av med seieren de siste årene, er nordmenns drikkevaner i endring.

– Det er det lyse og lette nå, sier Trond Erling Pettersen.

Han er leder for varefag og faghandel i Vinmonopolet.

ENDRING: Pettersen forteller at alkoholfri drikke øker i salg. Foto: Vinmonopolet

– Hvitvin, rosevin, musserende og øl som er litt lavere på alkohol er i vekst. Rødvin og brennevin går ned.

Det alkoholsterke, og det mørke og kraftige daler altså nedover. Det har flere forklaringer, tror Pettersen.

– Det handler om vær og temperatur. Det blir lavere temperatur i Norge over lengre tid, og det gjør at vi kjøper mer av det lyse og lette.

Han nevner også matvaner og reisevaner som en annen årsak.

– Lysere og lettere mat gjør at vi kjøper lysere og lettere drikke.

I tillegg øker også salget av alkoholfri drikke.

– Det var rekordsalg for andre året på rad. Over en million liter alkoholfri drikke solgte vi i 2023. Det er veldig gledelig.

Klar oppfordring

Skal man tro topplisten fra fjoråret er det fortsatt rødvin som er favoritten. Av de ti mest solgte vinene er åtte av dem rødvin, og kun to av dem er hvitvin.

– De åtte rødvinene står for hele 18 prosent av det totale salget, og det er åtte rødviner. Det er 8000 å velge mellom, sier Bø.

– Jeg syns det er veldig synd at vi nordmenn er så lite flinke til å eksperimentere.

Hun håper at nordmenn tør å spørre om tips, og er villig til å legge inn noen kroner for å prøve ut en ny vin, som kanskje kan bli en ny favoritt.

Da kommer Pettersen med noen oppløftende nyheter.

– Det vi ser av tendenser i salget er at kunder begynner å bli mer eksperimentelle.