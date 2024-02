Slakter mobilforslag: – Lovstridig

Kunnskapsministeren vil gå inn for mobilfrie skoler, men det kan bli et problem, mener jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) har jobbet med mobilbruk i skolen siden hun overtok jobben i høst.

I dag er det opp til hver enkelte kommune og skole om de ønsker mobilforbud for sine elever.

Men snart skal regjeringen komme med en nasjonal anbefaling om mobilfrie skoler.

– Når det gjelder mobiltelefonen, klarer jeg ikke å finne gode argumenter på hvorfor den skal ha naturlig plass i skolehverdagen, sa Nessa Nordtun til «Politisk kvarter» i november.



Utdanningsdirektoratet har fått frem til 1. februar til å levere sin anbefaling.

– Lovstridig

Flere skoler i Norge har allerede mobilhotell, der elever legger fra seg mobilen i et skap.

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen mener det er lovstridig å samle inn mobiltelefoner uten lovhjemmel.

MOBILHOTELL: Flere skoler som TV 2 har snakket med har allerede innført mobilhotell. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Det er lovstridig av den enkle grunn at det er elever som eier telefonene. Man kan kanskje forby å bruke det på skolen, men man kan ikke samle inn uten å ha lovhjemmel.

Marthinussen presiserer at i Norge må man ha lovhjemmel for å ta fra noen ting de eier, men at det blir enda mer problematisk dersom et mobilforbud også gjelder friminuttene.

– Skal man i tillegg gripe inn i ungdommenes hverdag, må man ha en god grunn til det. Det er problematisk å gripe inn i fritiden på skolen med forbud.

– Udemokratisk og forhastet

Jusprofessoren mener en nasjonal anbefaling om mobilforbud burde utredes som alle andre lover.

– I Norge har vi gode prosedyrer for slikt.

– Men her har vi en kunnskapsminister som ikke er fan av mobiltelefoner i skolen, så man får en nasjonal anbefaling som vil oppleves som et reelt påbud. Som i praksis kommer fra én person.

SKEPSIS: Flere rektorer på ungdomsskoler er positive til en nasjonal anbefaling om mobilforbud - mens rektorer ved videregående skoler er mer skeptiske, ifølge en undersøkelse. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Han legger til at prosessen virker forhastet og udemokratisk.

– Det er absurd at kunnskapsministeren, som skal stå ansvarlig for den nye opplæringsloven der det er lagt særlig stor vekt på elevdemokrati og lokal forankring av skoleregler, vil komme med nasjonale anbefalinger som elevene ikke er en del i.



– La oss si at skolen praktiserer mobilforbud. Kan elevene nekte å gi fra seg telefonene?

– Juridisk-teoretisk sett, kan de det. I praksis derimot, har de veldig få muligheter til å protestere. Det er ikke enkelt for elever å saksøke staten, så i praksis er de rettsløse.

– Derfor syns jeg dette er noe man bør tenke seg grundig om.

– Men hva bør man gjøre hvis mobilen er så problematisk i skoletiden?



– Først må et offentlig utvalg utrede spørsmålet og hente inn forskning, som sendes på offentlig høring slik at andre kan komme med innspill.

– Også får vi en debatt eller vedtak i Stortinget. Det er sånn det norske demokratiet fungerer.



– Fan av å gjøre det som funker best

TV 2 har fremlagt kritikken for Kari Nessa Nordtun (Ap), som forteller at hun syns det er fint at Marthinussen engasjerer seg.

– Det er veldig kjekt at min tidligere foreleser i Bergen engasjerer seg i denne debatten, sier Nessa Nordtun.

STAVANGER: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap), som overtok jobben i høst. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

– Så synes jeg det er viktig at vi ikke rettsliggjør samfunnet mer enn vi trenger. At vi kan tenke hva som faktisk er fornuftig og hva vi vet basert på tilgjengelig kunnskap.

Kunnskapsministeren presiserer at elevdemokratiet er viktig for henne.

– Elever har kommet til meg med positive erfaringer, som tryggere skolemiljø og bedre konsentrasjon. Det tenker jeg er viktig at vi tar hensyn til.

KUNNSKAPSMINISTER: Kari Nessa Nordtun har tidligere vært ordfører i Stavanger kommune. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

Hun legger også til at dette foreløpig kun er en anbefaling - og ikke et lovforbud.



– Hva tenker du om Marthinussen som sier du ikke er fan av mobiltelefon i skolen - og at anbefalingen kan oppleves som et reelt forbud?

– Jeg er en kunnskapsminister som er fan av å gjøre det som funker for å få til best mulig læring - og få mobbetallene ned og trivselen opp. Mobilfri skole er et viktig bidrag for å sikre det målet.

