Slakter Mehls TikTok-bruk: – Grenser til det tragiske

Justis- og beredskapsdepartementet fraråder offentlige ansatte å ha kinesiskeide TikTok og russiskeide Telegram på sine tjenesteenheter, deriblant på deres mobiltelefoner.

Justisminister Mehl innrømte overfor TV 2 tidligere i vinter at hun selv hadde TikTok på sin tjenestetelefon i en måneds tid. Det endte med at justisministeren måtte svare for seg i Stortinget.

Statsråden har fortsatt Tiktok, men på en egen telefon.

Ekspert: – Spionapp

Det mener teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen ikke er godt nok.

– Det er spesielt at hun bruker så mye tid og ressurser på å kunne bruke en app som eies av et kinesisk selskap som er pålagt å dele informasjon med Kina hvis de blir bedt om det. Det grenser til det tragiske, sier eksperten.

ADVARER: Hans-Petter Nygård-Hansen mener justisministeren taler med to tunger. Foto: Per Haugen / TV 2

Han mener at justisministeren ikke bør ha TikTok i det hele tatt.

– Jeg mener Mehl bør gå foran som et godt eksempel og ikke anbefale bruk av en kinesisk app, som kan fremstå som en spionapp, gitt den situasjonen vi står i nå med krig i Europa, sier Nygård-Hansen, som har bred erfaring fra teknologi-bransjen.

Gaute Bjørklund Wangen, som er førsteamanuensis ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi hos NTNU, er enig med Nygård-Hansen.

– Jeg er ingen fan av at myndighetspersoner, våre ministre og andre i utsatte posisjoner, bruker TikTok og andre apper som samler mange data generelt, sier Wangen til TV 2.

Etterretningsrisiko

Han mener at statsråden bør vurdere risikoen for datainnsamling og misbruk opp mot fordelen av å bruke TikTok.

– Si at du har en tjenestetelefon i høyrelomma som ikke har TikTok, og en privat telefon i venstre lomme som har TikTok, så vil store deler av de samme dataene bli innsamlet. Så det eneste du unngår ved å ha TikTok på en tjenestetelefon, er at filene på tjenestetelefonen er skjermet. forklarer Wangen.

– Applikasjoner som TikTok, Facebook, Messenger, Telegram samler inn data kontinuerlig så lenge de ligger på telefonen. Data blir samlet uansett. Hvis de skal ha det på en privat enhet, må du ha gode rutiner for å holde den private enheten utenfor møter og andre ting hvor data kan samles, utdyper han.

Cybereksperten fra NTNU poengterer at etterretningstjenester verden over bruker sosiale medier.

– Snowden avslørte for eksempel i 2013 at amerikanske myndigheter jobber målrettet mot amerikanske selskaper innenfor sosiale medier for å hente ut data. Vi vet at dette blir gjort, sier Wangen.

– Grunnen til at TikTok skiller seg ut, og at amerikanerne er så strenge, er at ByteDance har kinesisk eierskap og kinesisk lovgivning tillater at kinesiske myndigheter henter ut data, legger han til.

Mehl: – Forholder meg til NSM

Nygård-Hansen påpeker at Kina har et godt vennskap med Russland, og at sier at to tredeler av alle statssponsede cyberangrep kommer fra disse to landene.

Hun burde advart mot bruken av Tiktok, også blant private, sier han.

– Man snakker ofte om å tale med to tunger, men her taler man med to mobiler, sier teknologieksperten også.

Mehl har blitt forelagt Nygård-Hansens mening om at hun ikke bør ha TikTok i det hele tatt.

En e-post skriver Mehl følgende til TV 2 tirsdag kveld:

– Som justis- og beredskapsminister forholder jeg meg til de rådene som kommer i fra fagmyndighetene i NSM. Jeg har derfor TikTok på en egen sosiale medier-telefon. Vi vet at det kan være blant annet falske nyheter og feilinformasjon på TikTok. Jeg mener det er riktig at også seriøse aktører er til stede på appen, skriver hun.

– Avhengighetsskapende

Tidligere tirsdag sa Mehl til TV 2 at hun har hatt Tiktok på sin private mobil siden oktober i fjor, og hun sa at det er i tråd med rådet Nasjonal sikkerhetsmyndighet har kommet med.

Et av argumentene hennes for å være på Tiktok, er å være der barn og unge ferdes.

Nygård-Hansen sier at de unge også bruker andre plattformer, som eies av selskaper i land hvor Norge har sikkerhetssamarbeid med, som USA. Han viser blant annet til Snapchat og Meta-eide Instagram og Facebook.

Teknologieksperten sier også at TikTok ikke bare er en sikkerhetsutfordring, det kan også være avhengighetsskapende.

– Behovet for å kjempe for å beholde en telefon som har så mange sikkerhetsutfordringer ved seg, det forstår jeg ikke. Jeg mener at justisministeren burde bruke tiden sin på andre ting enn å kjempe med nebb og klør for å få lov til å bruke TikTok, sier Nygård-Hansen.

Mehl skriver tirsdag kveld til TV 2 at hun også er på Facebook og Instagram. Hun oppfordrer folk til å bli mer bevisst og ta forhåndsregler.

– Sosiale medier har blitt en del av hverdagen til nordmenn flest, og de fleste appene samler inn store mengder brukerdata. Jeg vil oppfordre flere til å bli mer bevisst og ta forholdsregler, for eksempel å være bevisst hvilke tilganger de ulike appene får til eksempelvis mikrofon, kamera og lokasjon, skriver justis- og beredskapsministeren.

«Høy risiko»

Justisdepartementets råd om at tjenesteenheter ikke bør ha TikTok, kommer etter en anbefaling fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

De anser det som «høy risiko» å ha disse to appene på tjenesteenheter, altså mobiler, nettbrett og datamaskiner.

Rådet gjelder helt konkret offentlige ansattes tjenesteenheter som er tilknyttet virksomheters interne digitale infrastruktur eller tjenester.

NSM mener det også bør gjelde ansatte i privat sektor som er underlagt sikkerhetsloven helt eller delvis.

Rådet innebærer også at politisk ledelse og ansatte i departementene og deres underlagte virksomheter frarådes å ha TikTok og Telegram på sine enheter.

Dette bør du være bevisst

Regjeringen viser til trusselvurderingen fra sikkerhetstjenestene om at Russland og Kina er de fremste trusselaktørene mot norske sikkerhetsinteresser.

Tjenestene peker også på at sosiale medier er en gunstig arena for trusselaktører og andre som ønsker å påvirke Norge gjennom desinformasjon og falske nyheter.

Regjeringen oppfordrer samtidig til å utøve generell skepsis mot de fleste applikasjonene av en viss størrelse.

– Også andre apper som Facebook, Instagram og Snapchat samler inn mye informasjon. NSM peker på utfordringen med mulig kommersielle videresalg av slike data. Alle som bruker sosiale medier bør derfor ha et bevisst forhold til hvilken informasjon man deler, og innstillingene man har på telefonen sin, sier justisminister Mehl i en pressemelding tirsdag.