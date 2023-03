Slakter «magisk slanke-te»: – Fører folk bak lyset

Selgeren av teen hevder at «Tea Zero» bidrar til vektreduksjon.

På Facebook frontes den av tidligere håndballspilleren Trine Haltvik, som skryter av teen.

– Den har hjulpet på forbrenningen og jeg har fått mye mer energi. Man trenger bare å drikke en kopp om dagen for å få resultater, sier hun i en video som markedsfører «Tea Zero».

Norisma AS står bak en rekke kosttilskuddsprodukter, deriblant «Coffee Zero» og «Tea Zero».

KJENT: Trine Haltvik påstår «Tea Zero» har bidratt til at hun har fått mye energi. Foto: Skjermbilde Facebook

TV 2 har vært i kontakt med Trine Haltvik. Hun har ikke besvart våre spørsmål.

Påstår vektnedgang på få uker

Selskapet skriver følgende om teen:

«Dokumentert forbrenning av fett og karbohydrater. Dette er den folkekjære teen som bidrar til vektnedgang.»

VEKTNEDGANG: I tillegg til vektreduksjon, lover produktet at man får bort søtsuget og at teen bidrar til å opprettholde gode vaner. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det finnes dessverre veldig mange slankeprodukter i det kommersielle og åpne markedet. Fellesnevneren er at de er uten effekt, sier den profilerte legen Kaveh Rashidi til TV 2.

Ifølge «Tea Zero» kan man allerede de første ukene oppnå vektnedgang.

12 UKER: Ifølge produsenten legger man grunnlaget for sunn livsstil med «Tea Zero», primært ved at søtsuget minskes. Foto: Skjermbilde Teazero.no

– Noen vil oppleve vektnedgang allerede i denne første fasen, skriver selskapet om effektene man kan oppnå de første fire ukene.

Etter fem til åtte uker vil du merke en økt forbrenning og synlig vektnedgang, ifølge «Tea Zero».

– Noen opplever at vekta stabiliserer seg på ønsket allerede etter to måneders bruk, skriver selskapet på sine nettsider.

– Ikke noen gode vitenskapelige grunnlag

Mari-Mette Graff i Landsforeningen for overvektige sier denne teen er for god til å være sann.

– Dersom slike produkter hadde funket, ville vi hatt færre med fedme i dag.

KRITISK: Mari-Mette Graff i Landsforeningen for overvektige er har sett seg lei av slike produkter som lover raske resultater. Foto: Maria Landgaard

Hun hevder at produkter som dette utnytter folk i en sårbar situasjon.

– Mange er desperate og har et sterkt ønske om å gå ned i vekt. Derfor mener jeg dette produktet fører folk bak lyset, sier hun til TV 2.

I tillegg til vektreduksjon, lover produktet at man får bort søtsuget og at teen bidrar til å opprettholde gode vaner.

– Her må jeg nok skuffe de som hadde håpet at dette skulle være redningen for vektnedgang eller alt det andre de reklamerer for, sier Maria Arlen Larsen, som er lege med overvekt og fedme som sitt spesialfelt.

MENER TEEN LOVER MYE: Lege Maria Arlen Larsen mener man skal passe seg for dyre spesialprodukter som lover «gull og grønne skoger». Foto: Marius Fiskum

Hun er forsker ved UiT og er medisinsk sjef hos medisinsk plattformen Lifeness.

Larsen sier det ikke er noe vitenskapelig grunnlag for å anbefale dette produktet.

– Når det gjelder de aktive ingrediensene de reklamerer for, kan man få dette naturlig gjennom vanlig mat, og det skal være nok for dagsbehovet.

«Tea Zero» inneholder krom, som er et mineral som blant annet er appetittregulerende og hjelper insulin med å regulere blodsukkeret.

– Krom er et mineral som man kan få gjennom for eksempel kjøtt, nøtter, sopp, brokkoli, fullkornsprodukter og skalldyr. De reklamerer med at koffein kan gir mer overskudd. Dette kan man få på andre måter, og det er heller ikke noe langvarig overskudd man får med koffein, sier hun og legger til:

– Dersom man har effekter med produktet, kan det være at det er en placebo-effekt, sier Larsen til TV 2.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Norisma AS, som ikke har svart på henvendelsene.



Mener teen kan droppes

– Teen er sikkert ikke usunn, men den har heller ingen dokumentert effekt på helse, sier professor i ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo Bjørn Skålhegg.

Likevel mener han urteteen helt sikkert kan drikkes av friske og sunne mennesker i normale mengder.

– Men det bør ikke anbefales med tanke på å fremme god helse og for medisinering av sykdom. Dette er nok et produkt alle kan leve godt uten.

FERSKENSMAK: Ifølge produsenten smaker teen fersken. De påstår også at de solgt flere tusen pakker. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Kritisk til markedsføring

Kaveh Rashidi sier noen mennesker kan få store helsegevinster ved å gå ned i vekt ved å gjøre sunnere valg i livet.

– Dette produktet har absolutt ingen plass i et slikt forsøk på å gå ned i vekt. De fjerner fokus fra det viktige og velger heller å snakke om å «gå ned kilo» - og som alle vet er ikke kiloene på vekta det som betyr noe for god helse og høy livskvalitet, sier Rashidi.

Han sier at forskningen er entydig og viser at effektene ikke eksisterer.

– Men forskning viser også at mange av oss er misfornøyde med kroppen. Derfor er det ikke rart at et produkt med falske lovord selger godt.

UNIK: Ifølge produsenten er «Tea Zero» en unik te som hjelper deg som vil ned i vekt. Lege Kaveh Rashidi har ingen tro på det. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Han mener et riktig kosthold med riktige og viktige ingredienser er alfa og omega for vekttap.

– Dette produktet klarer du deg fint uten. Jeg anbefaler alle som føler et ønske om å gå ned i vekt å starte den reisen sammen med en god fastlege man har en god relasjon til, sier Rashidi til TV 2.

Også lege Maria Arlen Larsen er kritisk til markedsføringen.

– Det er kynisk og uærlig markedsføring, med påstander som ikke holder mål. For 300 kr per måned kan man få veldig mye mer effekter på vektreduksjon dersom man bruker det på mer dokumenterte metoder som virke, dersom vektreduksjon er målet.

LOVER FLERE EFFKETER: Selgeren sier teen kan vedlikeholde et normalt blodsukker og bekjempe av utmattelse. De hevder den har dokumentert effekt. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Ingen kontakt med selskapet

Både Mattilsynet og Forbrukertilsynet har vært i kontakt med selskapet om andre saker.

Mattilsynet sier at de har vært i kontakt med firmaet i forbindelse med oppfølging av saker de har mottatt via AAC, som er et system som gjør det mulig for myndighetene i medlemsstatene i EU, EFTA og EU-kommisjonen å utveksle opplysninger.

– I forbindelse med AAC meldingene har vi veiledet virksomheten om regelverket for påstander. Vi har ikke startet egne undersøkelser i disse sakene. Vi har ikke hatt klagesaker som gjelder disse produktene, sier avdelingssjef i Mattilsynet Lena Storvik.

Forbrukertilsynet opplyser også Norisma AS har fått flere klager. Ingen av sakene pågår i dag.

– Vi hadde også en sak mot selskapet tilbake i 2020, hvor selskapet innrettet seg og endret markedsføringen, sier rådgiver i Forbrukertilsynet Magnus Holm.

Etter at TV 2 tok kontakt, har selskapet Norisma AS fjernet videoen av tidligere håndballspiller Trine Haltvik på Facebook. På nettsidene har de også gjort flere endringer. Spesielt lovnader om vektnedgang er blitt tatt bort.



De har ikke besvart TV 2s henvendelser.