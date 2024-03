Slakter israelsk eierskap av norsk Tiktok-selskap

RENNESØY (TV 2): Israels største eiendomsselskap eier fjellhaller i Stavanger. Rødt reagerer, men ordføreren sier hun er forsikret om at selskapet ikke har eiendeler i okkuperte områder.

Fjellet Rennesøyhodnet er delvis hult, og inni skjuler det seg noe spesielt.

Store fjellhaller, tidligere brukt av Nato og militæret. Disse huser nå dataservere og driftes av selskapet Green Mountain som igjen leier fjellet av kommunen.

Rødt-politiker Siri Borgé har gått hardt ut mot avtalen Stavanger kommune har med selskapet Green Mountain, først fra talerstolen i kommunestyret.



– Israel står som kjent i disse dager bak en brutal nedslakting av palestinere i Gaza. Det byr oss imot å ha økonomisk samkvem med et land som konsekvent bryter folkeretten, uttalte representanten.

POLITIKER: Siri Borgé er kommunestyrerepresentant for partiet Rødt i Stavanger. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Green Mountain ble nemlig i 2021 solgt til israelske Azrieli Group. Det mener representanten er problematisk, spesielt når den humanitære situasjonen i Gaza er kritisk.



Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken.



Til TV 2 utdyper Borgé kritikken:

– Med den pågående utryddingen av palestinere, ser vi at Israel bryr seg lite om internasjonale lover, så hvorfor skal de bry seg om Stavanger eller Norge sine?

Green Mountain er blant annet kjent for å bygge datasenter for TIkTok i Hamar.



Borgé mener det kan være en sikkerhetsrisiko at sensitiv data behandles av et selskap med israelske eiere.



– Det er bekymringsverdig i dagens politiske klima. Det er en pågående konflikt der Israel er fiendtlig mot de som ikke er utelukkende enig med dem, sier Borgé.

Rødt-representanten understreker at partiets politikk er å overhodet ikke handle med noen israelske selskaper, verken statlige eller private.

Fraråder handel som støtter bosetninger

Torsdag morgen frarådet Utenriksdepartementet (UD) i en pressemelding selskaper å drive næringsvirksomhet som støtter ulovlige israelske bosetninger.

– Vi fraråder nå norsk næringsliv å drive handel og næringsvirksomhet som bidrar til å holde oppe de folkrettstridige israelske bosetningene, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NRK torsdag morgen.

UTENRIKSMINISTER: Espen Barth Eide (Ap) gjentok i dag at han mener uretten mot palestinerne må stanse, og frarådet handel som støtter israelske bosettinger. Foto: Lage Ask / TV2

I en pressemelding skriver UD at oppfordringen kommer nettopp nå på grunn av utviklingen på spesielt Vestbredden.

– Palestinere fordrives fra sine hjem, som deretter blir ødelagt. Fjoråret var også det dødeligste året for palestinere på Vestbredden siden FN begynte registreringen. Jeg gjentar at den uretten palestinerne utsettes for, må stanse, sier Eide.

Bekymret for sikkerheten

Rødt-representanten reagerer på at Azrieli Group på sine egne nettsider skriver at de er et selskap som «opprettholder sionistiske verdier».

Borgé trekker frem hvilke selskaper Azrieli Group igjen har investert penger i.

– De er blant annet deleiere i Bank Leumi Le Israel, sier hun.



Bank Leumi ble i 2021 ekskludert fra KLP (Kommunal Landspensjonskasse) sammen med 16 andre bedrifter etter en FN-rapport.



KRITISK: Borgé mener det er problematisk at Green Mountain-eierne har penger i en bank som er ekskludert av KLP av humanitære årsaker. Foto: Kristian Myhre / TV 2

KLP forklarte ekskluderingen av bankene med at de «bidrar til utvikling, utvidelse og opprettholdelse av israelske bosetninger»

Fra talerstolen i kommunestyret utfordret Borgé ordføreren til å si opp leieavtalen Stavanger kommune har med Green Mountain.

Leiekontrakt til 2079

Ordfører i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal (H), avviser at det i seg selv er problematisk at et israelsk selskap eier Green Mountain.



– I utgangspunktet er det ikke et problem, sier ordføreren og utdyper:



– Så langt vi har klart å kartlegge er ikke det selskapet, verken Green Mountain eller eierselskapene, i konflikt med noen av våre retningslinjer eller etiske prinsipper i kommunen.

KONTAKTET AV SELSKAPET: Etter spørsmålet fra Rødt-representanten ble stilt i kommunestyret i Stavanger, kontaktet Green Mountain ordføreren. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Selskapet skal selv ha kontaktet Stavanger-ordføreren og opplyst om at moderselskapet nå ikke har eiendeler i okkuperte områder.

Leieavtalen er inngått med tidligere Rennesøy kommune, og utløper ikke før nyttårsaften om 55 år. Altså 32.12.2079.

Stavanger kommune har derfor ingenting de skulle ha sagt dersom de i løpet av de neste fem tiårene skulle ønske å si opp avtalen.

– Hvis det er forhold som gjør at leiekontrakten blir misligholdt, eller at det er omstendigheter som vi som kommune bør reagere på, så vil vi selvfølgelig se nærmere på det. Men her er det ingen sånne omstendigheter, sier ordføreren.

Forsikrer om at data er trygge

Daglig leder i Green Mountain, Svein Atle Hagseth, skriver i en epost til TV 2 at eventuelle spørsmål om «sionistiske verdier» må rettes direkte til Azrieli Group.

– Vi kan ikke uttale oss om våre eieres verdier, holdninger eller politiske ståsted, sier Hagseth.

FJELLHALLER: Slik ser det ut inne i Green Mountain på Rennesøy i Stavanger. Foto: Green Mountain / Knyt Bry

Han beskriver moderselskapets investering i Bank Leumi Le israel som en «passiv minoritetsfinansiell investering».

– Den anses som likvide midler, akkurat som enhver annen minoritetsholding et selskap har i aksjer eller valuta. Azrieli Group sin eierandel i Bank Leumi har blitt gradvis redusert gjennom de siste årene, fra ~4 % til ~2 % i dag, skriver Hagseth.

Videre skriver Green Mountain-sjefen at NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet) har vurdert sikkerheten til dataene som lagres i deres datasentre i forbindelse med at selskapet er underlagt Sikkerhetsloven.

– NSM har konkludert med at det ikke er noen sammenblanding mellom Green Mountains og våre kunders data. Vår oppgave som datasenterleverandør er å sørge for at kundenes servere står i et fysisk miljø med 100 prosent oppetid, og vi har ingen tilgang til selve dataene deres. Våre og våre kunders data er helt separert, både fysisk og digitalt. Vår eier har heller ingen tilgang til Green Mountains data, våre systemer eller våre kunders systemer, skriver Hagseth.