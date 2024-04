Slakter gravid-trend: – Betyr at mammaen sulter seg

Når kvinner blir gravide, må de fleste regne med at det medfører en viss vektøkning.

Hvor mye det er anbefalt å gå opp i vekt, avhenger av hvor mye man veier før man blir gravid, ifølge Helsedirektoratet.

Men en trend som over tid har spredt seg i sosiale medier, får nå flere fagfolk til å reagere.

– Uforståelig

«Belly only pregnancy» innebærer nemlig at man kun legger på seg rundt magen.

– I det siste har jeg sett hvordan veldig mange har snakket om dette. For meg er det uforståelig hvordan man bare skulle kunne gå opp i vekt rundt magen. Det betyr jo at mammaen sulter seg, sier Eva Wiberg-Itzel til Svenska Dagbladet.

UTFORDRING: Så mange som 40 prosent av norske gravide kvinner sliter med overvekt eller fedme, viser tall. Foto: Lise Åserud / NTB

Hun er overlege og professor i obstetrikk og gynekologi ved Karolinska Institutet i Stockholm.

Til TV 2 utyper Wiberg-Itzel:

– Dette blir helt feil, spør du meg. Mitt råd til kvinnene jeg møter er selvfølgelig å spise klokt og trene selv under svangerskapet, men absolutt ikke gå ned i vekt, sier overlegen.

Hun mener det er veldig rart å skulle kontrollere hvor man legger på seg under en graviditet.

– Hvis du slanker deg under svangerskapet, er det først og fremst kvinnene selv som lider.

– Det er ikke så smart

Gro Nylander er en av Norges fremste fødselsleger, og har skrevet flere bøker. Hun mener det er viktig at kvinnene veies jevnlig under en graviditet.

– Det er både for å se at du legger på deg, og at man ikke begår feilen ved at man stapper i seg alt og spiser for to. Det er ikke så smart, sier hun til TV 2.

VIKTIG: Fødselslege Gro Nylander understreker viktigheten av å ha fokus på vekten under en graviditet. Foto: Heiko Junge / NTB

Til tross for at Nylander understreker at det er normalt å legge på seg mellom 8-18 kilo under en graviditet, uttrykker hun en bekymring for at mange norske kvinner legger på seg alt for mye.

– Det er en ganske stor utfordring. Hvis du er skikkelig overvektig har du betydelig risiko for en rekke ting, blant annet en vanskeligere fødsel og mer infeksjoner, sier fødselslegen.

– Overhodet ikke anbefalt



Hanne-Charlotte Schjelderup er jordmor og leder i Jordmorforbundet. Hun ser med bekymring på at kvinner følger trender man ser på nettet.

– Man skal absolutt ikke slanke seg i svangerskapet. Det er overhodet ikke anbefalt, sier hun til TV 2.

STYR UNNA: Leder i Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup fraråder gravide å følge råd de finner i sosiale medier. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Hun mener trender som «belly only pregnancy» og et overdrevent fokus på vekt, er uheldig.

– Vi jordmødre anbefaler gravide å følge råd som kommer fra fagfolk og helsemyndighetene. Jeg ville oversett disse TikTok-rådene, og tatt det med en klype salt, sier Schjelderup.

Mange overvektige

Lederen i Jordmorforbundet sier man har sett en økning i BMI hos gravide, også internasjonalt. Rundt 40 prosent av kvinnene som er gravide har overvekt eller fedme i Norge, ifølge tall fra Medisinsk fødselsregister.

– Vi prøver å fange opp gravide som har utfordringer, også har vi ekstra kontroller om det skulle være nødvendig.

Schjelderup mener man ser at fokuset på vekt og utseendet blir stadig større.

– Ikke bare under en graviditet, men generelt i samfunnet. Vi må dreie diskusjonen over fra vekt til at det dreier seg om god helse.

Hun mener god oppfølging av de gravide er helt avgjørende.

– Slik kan vi legge til rette for at gravide gjør sunne valg, hindrer komplikasjoner og sykdom hos mor, og at flere føder friske barn til termin.