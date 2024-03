Slakter brusstudie: – De som går Birken har større risiko

En internasjonal studie hevder at risikoen for alvorlig hjertesykdom er langt større for de som drikker lettbrus. Men studien møter motstand.

Drikker du lettbrus flere ganger i uka, har du sikkert blitt fortalt at det ikke nødvendigvis er så lurt.

Nå mener en stor internasjonal studie, publisert i Journal of the American Heart Association, å kunne slå fast at dersom man ofte drikker lettbrus, så kan det øke risikoen for alvorlig hjertesykdom.

Målet med studien har vært å sammenligne risikoen for de som drikker sukkerholdig brus, lettbrus og fruktjuice.

Over 200.000 personer, som ikke hadde atrieflimmer, deltok i studien. Der svarte de på hva de spiste og drakk i løpet av et døgn. De ble så fulgt opp over en periode på nærmere ti år.

BRUS ELLER JUICE?: Studien mener å slå fast at de som drikker brus, har større risiko for alvorlig hjertesykdom enn de som for eksempel drikker juice. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

20 prosent større risiko

I løpet av denne perioden ble over 9000 tilfeller av atrieflimmer dokumentert.

Ifølge CNN, som også har omtalt studien, mener forskerne bak at risikoen er 20 prosent større for å utvikle atrieflimmer for de som drikker lettbrus, sammenlignet med de som drakk fruktjuice.

– Dette er den første studien som rapporterer en sammenheng mellom søtningsmidler med og uten lavt kaloriinnhold og sukkersøtede drikker og økt risikoen for atrieflimmer, sier Penny Kris-Etherton, professor ved Pennsylvania State University, og medlem i American Heart Association sin ernæringskomité til det amerikanske mediehuset.

Ved atrieflimmer slår hjertet uregelmessig, og ofte for fort. Anfallet kan variere fra et par minutter, til opptil et par dager. Atrieflimmer kan i de alvorligste tilfellene utvikle seg til hjerneslag og hjertesvikt, ifølge Helse Norge.

– Som å drikke vann

For de som drikker sukkerholdig brus, var risikoen ti prosent høyere.

Kjetil Retterstøl er professor ved institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo. Han er imidlertid skeptisk til studien.

– Man kan ikke slå fast at de som drikker så så mye lettbrus, har større risiko, sier han til TV 2.

KLYPE SALT: Professor Kjetil Retterstøl mener man må ta studien med en klype salt. Foto: Universitetet i Oslo

Retterstøl sin mening, er at lettbrus er vann som er tilsatt smak.

– Den biologiske effekten av å drikke lettbrus, er som å drikke vann. Og det eneste som tar skade av det, er tennene.

– Problematisk

Han understreker at lettbrus som regel går som en erstatning for sukkerbrus.

– Men hvis lettbrus hadde gått som erstatning for vann, hadde det vært problematisk.

Professoren sammenligner lettbrus og sukkerbrus, med snus og røyk.

– Hvis man ikke klarer å slutte røyke på en annen måte enn å snuse, så er det en stor helsegevinst å slutte røyke og begynne med snus. Men det er ikke dermed sagt at snus er helt greit, sier Retterstøl.

– Ikke det verste

Kris-Etherton sier at man fortsatt er avhengig av mer forskning på risikoen ved sukkerbrus og lettbrus, for å fullt ut forstå alle konsekvensene.

– Men i mellomtiden er vann det beste valget, og basert på denne studien, bør lettbrus begrenses eller unngås, sier hun til CNN.

Retterstøl ønsker imidlertid å berolige de som blir bekymret over å lese slike brusstudier.

– De kan trøste seg med at de som går Birkebeinrittet til helga, har 50 prosent større risiko for atrieflimmer. Så lettbrus er ikke det verste her i verden, sier han.