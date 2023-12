Skytingen i Moss: Fortsatt ingen mistenkte i saken

– Vi etterforsker for fullt, og dette er en prioritert sak hos oss. Vi etterforsker særlig innad i kriminelle miljøer, sier politiadvokat Christian Gjølberg Finnanger i Øst politidistrikt til TV 2.

Mer enn tre døgn har gått siden noen løsnet mange skudd mot en svensk mann i 30-årene utenfor Mossehallen tirsdag kveld.

Mannen ble truffet flere steder og lå torsdag fortsatt i koma. Nå ønsker ikke politiet lenger, av hensyn til de pårørende, å gi oppdateringer knyttet til mannens helsetilstand.

– Det jeg kan si, er at vi ikke har kunnet avhøre ham. Vi håper å få gjort det, men det er for tidlig å si noe om når det eventuelt kan skje, sier Finnanger.

Svarer ikke om Foxtrot

Flere personer ble vitner til deler av hendelsesforløpet som politiet etterforsker. Vitner har blant annet beskrevet en mørk bil som kjørte fra stedet.

Likevel har politiet fremdeles ingen mistenkte i saken.

GJENNOMSØKT: Denne bilen brukte krimteknikerne mye tid på tirsdag kveld. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Samtidig er TV 2 kjent med at politiet har konkrete personer de gjerne ønsker å snakke med, men som de ikke har fått tak i.

– Jeg vil ikke gå konkret inn i hva vi gjør akkurat nå, men vi har en progresjon i etterforskningen. Vi håper at det vil føre til et gjennombrudd, sier Finnanger.

Politiadvokaten bekrefter at større kriminelle miljøer er en sentral del av etterforskningen.

Han vil ikke svare på om det konkret er Foxtrot-nettverket i Sverige, slik blant andre Expressen har skrevet, som står øverst på politiets liste.

– Hvor avgjørende blir samarbeidet med svensk politi i den videre etterforskningen?

– Kontakten med svensk politi vil sannsynligvis bli viktig, sier Finnanger.

Kripos slår alarm

Gjentatte ganger har han fått spørsmål om hvorvidt bomben i Drøbak i oktober kan ha sammenheng med skytingen i Sverige.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Politiadvokat Christian Gjølberg Finnanger mener de har en progresjon i etterforskningen. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Til tross for at politiet har undersøkt dette, har de fremdeles ingen holdepunkter for å se de to hendelsene i sammenheng.

– Men vi etterforsker bredt og kan ikke utelukke noe på nåværende tidspunkt, sier Finnanger.

Etter skytingen i Moss gikk Kjetil Tunold, leder for etterretningsavsnittet ved Seksjon for organisert kriminalitet i Kripos, ut i VG og slo alarm om innflytelsen fra svenske kriminelle.

Ifølge Kripos opererer Foxtrot-nettverket allerede i seks av landets tolv politidistrikter.

– Vi kan ikke si at de er etablert, men vi ser at de samarbeider med norske kriminelle nettverk, sier Tunold til VG.