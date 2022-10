Skylder stort beløp etter Nav-feil: – Heldigvis har jeg sparepenger

Da Kari Elisabeth Kaski sjekket mobilbanken i september, skjønte hun raskt at noe var galt.

På kontoen hadde hun fått overført et beløp i titusenkroner-klassen.

Kaski, som til daglig er SV-politiker og stortingsrepresentant, vil ikke spesifisere summen overfor TV 2.

Etter hvert så hun at avsender av beløpet var Nav, og at hun hadde fått foreldrepenger som ikke var hennes.

Men det har ikke vært «bare bare» å overføre pengene tilbake. Over en måned senere har Kaski fremdeles ikke fått overført pengene og ryddet opp i rotet.

Se svaret til Nav nederst i saken.

En fortelling om NAV 🧵(dette blir langt)

Får ikke tilbakebetalt

På Twitter åpner hun opp om fortvilelsen som har vokst i møte med etaten.

Sik forklarer hun gangen i saken:

– Jeg kontakter umiddelbart Nav og gir beskjed om feilutbetalingen og spør hvordan jeg kan betale tilbake. Jeg vil ha det gjort så fort som mulig, for man vil helst ikke ha penger man ikke skal ha på konto. Men jeg hører ikke noe fra Nav.

KRITIKK: Kari Elisabeth Kaski kritiserer ikke de ansatte, men et Nav-system hun mener er for tungrodd og byråkratisk. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Tre dager senere får Kaski et formelt brev hvor Nav varsler henne om en tilbakebetaling. I brevet står det at feilen ligger hos Nav.

– Det står og at de skal vurdere flere faktorer som at jeg burde skjønt at jeg ikke skulle ha pengene, men ingen beskjed om hvordan pengene skal betales tilbake.

Noen dager sene får Kaski svar på sin opprinnelig henvendelse.

– Saksbehandler sier hun vil videreformidle til «min» saksbehandler at jeg selv har tatt kontakt og ønsker å tilbakebetale.

– Heldigvis har jeg sparepenger

Dagene og ukene går. Først en måned etter at Kaski hadde fått brevet fra Nav, blir det fattet et vedtak som gjør at hun kan tilbakebetale pengene.

Men for at hun endelig kan overføre beløpet må hun få et nytt brev fra Nav. 26. oktober har hun enda ikke fått dette brevet.

– Jeg har enda ikke «fått lov» til å betale tilbake, sir Kaski.

Nå skylder hun 20.000 i tillegg til den opprinnelige summen.

– Fordi jeg må betale tilbake summen før skatt, mens det jeg fikk utbetalt var etter skatt.

Hun sier dette er penger hun får igjen i skatteoppgjøret, men at det uansett er surt.

– Heldigvis har jeg sparepenger jeg kan bruke, sier Kaski.

Vil ha endring

Etter sin uheldige opplevelse med Nav, håper hun nå på en tillitsreform. Hun reagerer på et system hun synes er byråkratisk og «mistenkeliggjørende».

– De ansatte er fanget i et byråkrati skapt av politikken. Samtalene med de ansatte, som for øvrig er dyktige folk, har vært hyggelige og konstruktive. Men det trengs å få på plass en større reform for å sikre at de ansatte har rom for å utøve skjønn og faglighet og ikke være fanget av regler og skjemaer, mener hun.

– Dette er ikke de som jobber i Nav sin feil, men kortene de har fått utdelt av departement og storting, presiserer Kaski.

Nav beklager

Når det gjelder den konkrete saken til Kaski, kan ikke Nav uttale seg fordi de ikke er fritatt fra taushetsplikten.

– Rutinen i feilutbetalingssaker er at NAV først sender et brev og varsler om mulig tilbakekreving av et beløp. Det gjør vi også når mottaker selv melder fra, sier arbeids- og velferdsdirektør i Nav Hans Christian Holte

Innkreving foretas av Skatteetaten, som er ansvarlig for innkreving av blant annet feilutbetalinger fra Nav, forklarer Holte.

– Vi beklager hvis denne informasjonen ikke har kommet tydelig nok fram i brevet Kaski har mottatt. Vi jobber hardt med å sikre et klart og forståelig språk i Nav, og vi kommer til å se nærmere på ordlyden i disse brevene.