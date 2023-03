Skyhøyt konfliktnivå endte med drap: – Handlet i affekt

Mandag begynner rettssaken mot den drapstiltalte 41-åringen. Den vil belyse en svært betent og årelang økonomisk konflikt.

Like før klokken var blitt halv ni om morgenen den 28. april 2021, skjøt og drepte han 50 år gamle Fevziye Kaya Sørebø på åpen gate på Frogner i Oslo.

41-åringen erkjenner straffskyld for drapet, men nekter for at det ble utført med overlegg, altså at det var planlagt.

Vitner til hendelsen har beskrevet en høylytt ordveksling mellom de to før skuddene falt.

FORSVARER: Advokat Ole Petter Drevland forsvarer den drapstiltalte 41-åringen. Foto: Heiko Junge / NTB

Av tiltalen kommer det frem at Sørebø ble skutt ni ganger i hodet og halsen. Hun satt i førersetet på bilen sin da hun døde.

– Det som blir tema er hvorvidt dette er et overlagt drap. Han mener det ikke var planlagt. Det er der slaget i retten står, sier tiltaltes forsvarer, advokat Ole Petter Drevland.

– Svært dramatisk

Fevziye Kaya Sørebø (50) etterlot seg to døtre, begge i tenårene.

De etterlattes bistandsadvokat, Ida Andenæs, sier til TV 2 at det er vanskelig å beskrive den belastningen barna har vært igjennom.

Når rettssaken begynner på mandag er de etterlatte jentene de første som skal forklare seg.

BISTANDSADVOKAT: Ida Andenæs representerer de etterlatte barna. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det er svært dramatisk. Etterforskningen har tatt veldig lang tid, det er jo to år siden hun døde, så det er klart at det har vært en belastning. De ser frem til å få dette avsluttet og til å få satt et punktum for saken, sier Andenæs.

Faren deres, og avdødes ektemann, Jaran Sørebø, døde som følge av sykdom i 2018.

Statsadvokaten i Oslo mener at drapet ble utført med overlegg, altså at drapshandlingen var overveid og planlagt.

– Vi mener det er holdepunkter for det i bevisene, så skal jeg ikke si så mye mer om det før vi starter hovedforhandlingen, sier statsadvokat Aud Gravås.

ÅSTEDSUNDERSØKELSER: Politiet rykket ut med store styrker til Frogner kort tid etter at skuddene falt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Selv mener 41-åringen at de dødelige skuddene var en impulshandling.

– Det var noe som skjedde der og da, en affektshandling. Antall skudd sier ikke noe om hvorvidt handlingen ble utført i affekt eller med overlegg, sier Drevland.

Bygde seg opp over tid

Tiltalte og avdøde var i en mangeårig konflikt som endte med at han ble dømt til å betale Sørebø totalt 12,7 millioner kroner.

Han jobbet i flere år som prosjektleder for drapsofferet og hennes ektemann, som døde i 2018. Da han døde, undersøkte hun hva prosjektlederen foretok seg i forbindelse med to luksuriøse eiendommer på Frogner.

I avhør har tiltalte forklart seg om den konflikten som etter hvert oppstod mellom de to. Konflikten handlet om økonomi knyttet til de to boligprosjektene.

– Fra påtalemyndighetens side blir det sentralt at retten forstår foranledningen og hva som skjer i tiden før drapshandlingen, sier Aud Gravås.

På bakgrunn av det politiet har funnet ut mener de at drapet var planlagt, og at han skal straffes for overlagt drap.

TV 2 er kjent med at konfliktnivået mellom partene skal ha vært svært høyt i lang tid, og at tiltalte opplevde dette som svært belastende.

AKTOR: Statsadvokat Aud Gravås fører påtalemyndighetens sak for retten. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Under hovedforhandlingen vil en rekke familiemedlemmer og venner på begge sider forklare seg om ulike hendelser i ukene frem til Sørebø ble drept.

41-åringen har vært gjennom en full rettspsykiatrisk undersøkelse, men påtalemyndigheten har ikke lagt ned forbehold om påstand om tvungent psykisk helsevern.

De to første ukene etter drapet lå han på psykiatrisk sykehus.

De rettsoppnevnte sakkyndige mener likevel at han var tilregnelig da drapet skjedde.

Oslo tingrett har satt av to uker til rettssaken.