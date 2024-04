– Skummelt at en morder går rundt i byen vår

BEKYMRET: Lokalpolitiker Benedikte Nilsen Glommen kjenner torsdag morgen på en frykt for at det er en gjerningsperson på frifot i Arendal. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

ARENDAL (TV 2): Tirsdag ble en svensk kvinne i 30-årene drept i Arendal sentrum. I nærmere to døgn har politiet jaktet gjerningspersonen etter drapet i sentrum.

– Det er utrolig skummelt at det er en morder som går rundt i byen vår, sier lokalpolitiker Benedikte Nilsen Glommen (H).

Torsdag morgen er hun på vei til bystyremøte i Arendal sentrum, men først stopper hun opp i snøværet for å tenne et lys utenfor det lokale apoteket.

Like før klokken 10 sendte politiet ut en pressemelding der de opplyser om at det ikke er noen mistenkte i saken.

– Vi jobber med å tegne oss et bilde av hendelsesforløpet, basert på blant annet vitneavhør, gjennomgang av et omfattende videomateriale og tekniske undersøkelser fra åstedet, sier politiadvokat Vanja Bruvoll i pressemeldingen.

ÅSTEDET: Tirsdag ettermiddag jobbet krimteknikere i og utenfor Boots apotek. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Den avdøde kvinnen er svensk statsborger og i 30-årene. Hun er bosatt i en kommune øst i Agder og var på jobb på Boots apotek da hun ble drept.

Leter etter gjerningsperson

To døgn har gått siden kvinnen ble funnet drept.

Politiet sa da at det var snakk om en alvorlig hendelse, men onsdag gikk de ut med at de hadde startet drapsetterforskning.

Ifølge Agderposten ble kvinnen drept med kniv. Fortsatt leter politiet etter en gjerningsperson.

– Det er utrygt for alle, sier Nilsen Glommen, som selv har tatt noen forholdsregler de siste dagene ved ferdsel i byen.

– En kvinne i bybildet

Hun kjente ikke kvinnen personlig, men kjenner flere som gjorde det.

– Vi har mistet et liv. Det er ikke lenge siden kvinnen satte influensavaksine på pappaen min her. Det er trist, det er skummelt og det er ikke sånn vi vil ha det her.

Videre sier hun at det er mange i byen som blir påvirket av hendelsen.

– Vi bor i en så liten by at hvert eneste menneske her har en tilhørighet og nærhet til resten av innbyggerne, sier hun og legger til:

– Dette er jo en kvinne som har vært i bybildet. Apoteket blir brukt hver eneste dag av alle mennesker.

POLITIADVOKAT: Vanja Bruvoll i Agder politidistrikt. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Torsdag formiddag er Boots apotek stengt og tildekket med svarte søppelsekker ved inngangspartiet. De ansatte som jobber der får bistand av et kriseteam.

– Dette er en fryktelig tragedie, og en svært tung dag for oss i Boots Apotek, sa administrerende direktør i Boots, Kathrine Mehlin, onsdag.

Spor kan ha gått tapt

Under en pressekonferanse onsdag sa politiadvokat Vanja Bruvoll at de per nå ikke har noe konkret å gå etter når det gjelder spor av gjerningspersonen.

Som lokalpolitiker har Glommen Nilsen og Høyre ønsket mer kameraovervåking i byen.

MINNES: Folk har kommet med blomster og lys og lagt på apotektrappa i Arendal sentrum. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Dette viser at det er ikke trygt og vi må ta forholdsregler, forteller hun.

Lokalavisen Agderposten skrev onsdag kveld at overvåkingsbilder fra den aktuelle gata kan ha gått tapt på grunn av motlys.