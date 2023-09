Skulle til Hellas – endte på Kiel-ferja

Ida Kristoffersen (23) og samboeren Jonas Standal Monan (24) hadde store planer om gresk ferieidyll da alt plutselig tok en helomvending.

De skulle i utgangspunktet fly direkte fra Gardermoen til ferieøya Skiathos tirsdag, men i lufta fikk de kontrabeskjed om at ekstremværet «Daniel» satte kjepper i hjulene.

Flyet måtte i stedet lande i Kavala på det greske fastlandet.

Det ble starten på det de beskriver som en svært kaotisk opplevelse.



– Grusomt hotell

Ekstremværet «Daniel» herjet på Skiathos, og slo til for fullt på øya onsdag. Områder er rammet av flom, veier er ødelagt og det er store problemer med mobildekning og internett.

Onsdag var minst tre personer omkommet og flere savnet i Hellas i forbindelse med regnstormen, ifølge Reuters.

Greske myndigheter innførte reiseforbud og portforbud i flere områder, og det ble sendt ut nødvarsel til innbyggerne.



Vel fremme i Kavala fikk Kristoffersen og de andre passasjerene beskjed om at de skulle få mer informasjon om hva som skjedde videre. Etter fire timer på flyplassen fikk de reisende vite at de skulle innlosjeres på et hotell for natten, forteller Kristoffersen.



Dommen over hotellet er tindrende klar.



– Det var et grusomt hotell. Det var mugg på dusjhodet og mose i bassenget. Det så nesten ut som at det var stengt da vi kom dit, sier Kristoffersen.



DUSJ: Ida Kristoffersen sier hun ikke ble fristet til å dusje. Foto: Privat Les mer BASSENG: Samboerparet mener det var mose eller algevekst i bassenget. Foto: Privat Les mer

– Ikke forsvarlig

Videre fikk de reisende beskjed fra Ving at de senest klokken ni på kvelden skulle få informasjon om hva som skjedde videre.

Kvart på ti fikk de melding om at flyet skulle gå videre til Skiathos dagen etter – til tross for stormen, forteller samboerparet.



– Vi ble sjokkerte over at de faktisk tenkte å sende oss til Skiathos. Vi kunne ikke skjønne at det var forsvarlig, og vi var mange som reagerte da vi fikk beskjeden.

Kristoffersen legger til:

– Vi hadde hørt historier om folk som var værfast på hotellene uten dekning og internett, og som levde på peanøtter. Hvorfor skulle vi bli sendt dit når folk ikke kom seg hjem? spør hun seg.

Samboerparet ble likevel med, og håpet de omsider skulle komme seg til ferieøya for å ta ferje videre til deres utvalgte destinasjon.



Men i siste liten fikk de en ny, nedslående beskjed.



Har du opplevd noe lignende? Har du nylig vært på reisefot og opplevd noe lignende? Send gjerne din historie til jorgenbae.nesset@tv2.no.

– Satt der som spørsmålstegn

Da boarding var i gang, fikk de vite at flyet heller skulle tilbake til Norge.



Kristoffersen mener de generelt fikk for lite informasjon fra Ving.

– Vi fikk få beskjeder, og satt der som spørsmålstegn. Vi reagerer på håndteringen. Vi skjønner at de sliter med å finne ut hva de skal gjøre i en sånn situasjon, men de kunne vært bedre til å gi ut informasjon.

VÅTT: Store nedbørsmengder førte til flom. Foto: Andrew Callaghan Les mer FLOM: Skiathos ble hardt rammet av uværet. Foto: Andrew Callaghan Les mer

I ettertid synes de det er rart at flyet i det hele tatt lettet fra Gardermoen tirsdag.

– De burde sett allerede da at det kom til å bli vanskelig å lande der, da værmeldingene var dårlige.

Torsdag er samboerparet tilbake i Norge etter stressende dager fram og tilbake.

De skal få refundert pengene for flyturen innen sju dager. Nå har de improvisert fram en plan B.

– Nå blir det Kiel-ferja i stedet. Det er ikke akkurat det samme som Hellas, men det blir en ferietur, sier hun med et smil.

Ving: – Selvfølgelig leit

Ving hadde 190 gjester på ferieøya da uværet traff, opplyser de.

Landssjef Marie-Anne Zachrisson i Ving Norge skriver i en e-post til TV 2 at de først onsdag kunne ta en endelig beslutning om å ikke fly videre til Skiathos, etter å ha «kartlagt situasjonen».

– Planen var å fly videre til Skiathos onsdag, men det voldsomme uværet hadde skapt store ødeleggelser og dermed store utfordringer for våre hotell, veier og infrastruktur på reisemålet.



Hun skriver at flyet gikk til Norge med passasjerer om bord, før det fløy tomt ned tilbake til Skiathos for å hente gjestene som ventet etter endt ferie.



At uværet skulle forårsake slik skade var ikke kjent når flyet tok av mot Skiathos på tirsdagen, skriver Zachrisson som svar på Kristoffersens spørsmål om hvorfor flyet tok av fra Gardermoen i utgangspunktet.



«DANIEL»: Har skapt store ødeleggelser. Foto: @hzikas via X

Det viktigste for Ving var å sikre overnatting for de reisende, presiserer hun

– At disse gjestene synes det var for få beskjeder er selvfølgelig leit, det tar vi med oss videre.

Angående neste Ving-flyvning til Skiathos tirsdag neste uke, opplyser hun at de vurderer situasjonen fortløpende, og at de kontakter kunder som eventuelt blir berørt.

Sitter værfast på Skiathos

Eva Andresen og ektemannen, som reiser med Apollo, har på sin side vært værfast på Skiathos siden mandag.

VÆRFAST: Ferien ble ikke som forventet for Eva og Raymond Andresen Foto: Privat

– Mandag og tirsdag var de verste dagene, da vi ikke kunne gå ut døra.

Hun forteller at været har blitt bedre siden onsdag, men at mange lokale forretninger holder stengt på grunn av flomskader.

– Nå har været bedret seg. Det regner ikke lenger og det er ingen fare for oversvømmelse her vi er.

Etter planen går turen hjem lørdag.

– Vi har fått litt informasjon fra Apollo, og har hele tiden fått farevarsler fra myndighetene i Hellas, sier hun.



UVÆR: Eva Andresen og ektemannen måtte holde seg inne på grunn av uværet. Slik så det ut inne på gulvet og utenfor der de bor. Foto: Privat

Vanskelig å komme i kontakt med de reisende

Kommunikasjonssjef Beatriz Rivera i Apollo sier det under begynnelsen av stormen var en utfordring å komme i kontakt med kundene, med begrenset mobildekning.

– Gjennom våre lokale samarbeidspartnere og vårt destinasjonspersonale klarte vi derimot å få et godt overblikk relativt raskt, og et fåtall gjester ble flyttet til andre hoteller, sier Rivera.



UTFORDRENDE: Kommunikasjonssjef Beatriz Rivera forteller at det på et tidspunkt var utfordrende å opprette kontakt med de reisende. Foto: Apollo

Hun sier de kun flyr til Skiathos på lørdager, og at de derfor ikke har kansellert noen flyvninger. Inntil videre gjennomføres flyvningen til øya førstkommende lørdag, så lenge uværet holder seg unna.

– Skulle endringer forekomme vil vi selvfølgelig ta direkte kontakt med berørte kunder, sier hun.



– Nå er fokuset vårt på å bistå gjestene våre som er der nede, parallelt med at det pågår et grundig og intenst arbeid med å kartlegge status på hotellene og infrastrukturen, legger hun til.