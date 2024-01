– Skulle ta hemmeligheten til graven

I mandagens episode av dokumentarserien «Norge bak fasaden» forteller TV 2 historien om Kristina og Lotte. To jenter som ønsket å bli til menn, og deres reise mot en ny kjønnsidentitet.

De byttet begge navn, Kristina ble til Kristian og Lotte ble til Alex.

Men de valgte helt ulike retninger i livet.

KROPPSBYGGER: Dette er Alex. Født som Lotte. Foto: Privat

Alex tok testosteron for å få mer hår og mørkere stemme. Og fulgte opp med styrketrening for å få en mannekropp som løftet 130 kilo i benkpress. Men en underlivsoperasjon var uaktuelt for Alex. Altså å endre vagina til penis. Det ville gjort drømmen om å få barn umulig.

Alex har alltid har drømt om å få barn - selv om han føler seg som en mann.

ENDELIG GRAVID: Transmannen Alex har i hele sitt liv drømt om å føde barn Foto: Ingvild Gjersjoe

Kommende håndballstjerne

Kristian, tidligere Kristina, har en annen historie.

Som 16-åring var hun en av Norges mest lovende håndballspillere. Hun spilte i øverste nivå for Larvik og på ungdomslandslaget.

Men selv om Kristina var en kvinne, følte hun seg som en mann.



TÅLMODIG: Kristian venter på underlivsoperasjon, men er forberedt på å vente lenge. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I dag er navnet endret, brystene fjernet og Kristian venter på en operasjon som kommer til å endre underlivet hans. For alltid.

Kristian har nå lagt håndballkarrieren på hylla, og jobber som osteopat. Han lever et ganske vanlig liv i Oslo, med en samboer og to katter.

– Deilig å gå i bar overkropp

– Det å leve med en kropp du føler du ikke tilhører, det er veldig vanskelig å beskrive fordi det oppleves så ulikt, forklarer Kristian.

TRIVES: Kristian sier livet har blitt mye bedre etter at han opererte bort brystene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Han angrer ikke et sekund på at puppene er borte.

– Det var helt fantastisk. Det går egentlig ikke an å beskrive den gleden jeg kjente første gang jeg gikk ut i sola i bar overkropp, sier han og smiler.

KJØNNSSKIFTE: Kristian er i gang med å skifte kjønn fra kvinne til mann. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Han betalte selv for operasjonen. Det er flere års ventetid hos et offentlig sykehus. Tid Kristian følte han ikke hadde.

Han drar opp T-skjorta og viser stolt frem den nye brystkassa.

– Jeg har tatt et bevisst valg og står trygt i det.

Vil bli hundre prosent mann

– Men du har en operasjon igjen?

– Ja.

– Hvilken?

– Det er ingen som har noe med hva man har mellom beina, men jeg skjønner at folk lurer på det. Mange vil ikke prate om det fordi det er så sårt. Men jeg synes det er greit.

Han venter på en penisoperasjon hos Rikshospitalet.

– Du er fast bestemt på å gjøre det?

– Ja. For at jeg skal føle meg hundre prosent mann, så vil jeg operere meg.

Ikke et riktig svar for alle

Kristian har respekt for at andre transpersoner velger en annen løsning, slik som Alex.

– Det er ikke slik at alle må gjennomføre en operasjon for å føle seg som en mann. Men for meg personlig føles det riktig. For at jeg skal være så komfortabel som mulig, vil jeg gjøre det. Jeg kjenner også transpersoner som ikke gjør det. Det må være opp til den enkelte å bestemme.

I motsetning til Alex har Kristian aldri tenkt tanken på å bli gravid. Han er opptatt av at det alle må ta de valgene som passer best for dem selv.

– Jeg tror mange sitter med følelsen av at egentlig så kan folk bare la oss være i fred, slik at vi kan leve livene våre som vi selv har lyst til.

OSTEOPAT: I dag jobber Kristian som osteopat, og er opptatt av sammenhengen mellom det mentale og det fysiske i menneskekroppen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Stikkende smerter

Kristian trodde i mange år at han skulle ta med «hemmeligheten» sin i graven.

Men for to år siden sa både hodet og kroppen i fra om at noe var galt.

Kristian forteller at hemmeligholdet plaget ham både fysisk og psykisk.

– Jeg gikk med stikkende smerter i brystet hver dag. Følelsene satte seg i kroppen, og til slutt sa det bare stopp.

– Jeg fikk en intens følelse av at jeg måte si det til noen. Samtidig visste jeg ikke helt hva jeg skulle si.



Født i feil kropp

Det var eks-kjæresten, Ida, som fikk høre det først. Selv om de var åpne mot hverandre mens de var sammen, fortalte ikke Kristian at han egentlig identifiserte seg som en gutt.

MÅTTE GJØRE NOE: Kristian ringte til slutt sin beste venninne og fortalte hemmeligheten. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Først mange år senere fikk hun høre sannheten: Jeg tror jeg født i feil kropp.

Kristian sier at det var den jævligste helgen i livet hans. Men samtidig også den som startet lettelsens reise.

– Jeg burde ha gjort det for lenge siden.