Skulle sendes ut – ett kvarter før fristen kom ny beskjed

Tirsdag denne uken ble dramatisk for Suel Kassembo. Etter 19 år i Norge, skulle han etter planen sendes tilbake til Burundi.

Det eneste som kunne stoppe utsendingen, var en såkalt midlertidig forføyning i saken hans.

Denne måtte komme innen klokken 16.

Ett kvarter før fristen kom meldingen fra Oslo tingrett. Foreløpig får Kassembo bli i Norge.

Nå skal retten ta stilling til om utsendingsvedtaket fra Utlendingsnemnda (UNE) er gyldig.

– Veldig glad

– Det var så nervepirrende, sier advokatfullmektig Malene Valkvæ Jenssen i advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell.

De siste månedene har hun jobbet med Kassembos sak, sammen med advokat Trygve Tveter. Tveter har jobbet med saken i 15 år.

Suel Kassembo sier selv det var en stor lettelse at tingretten vedtok midlertidig forføyning i saken hans.

– Jeg ble veldig glad. Det er flott at saken min nå endelig skal bli sett på på nytt. Jeg skal fortsette å arbeide, sier han.

Han forteller videre at han er optimistisk for fremtiden.

– Nå har jeg fått bekreftelse på identiteten min, og kan bevise at jeg er den jeg er, slik jeg har prøvd å gjøre hele tiden.

Akkurat spørsmålet rundt Kassembos identitet er grunnen til at han tirsdag kunne blitt sendt ut av landet. Det kan du lese mer om senere.

Familien ble drept

Men først tilbake til 2004, året Kassembo kom til Norge.



Han flyktet fra Burundi etter at moren, faren og søsteren ble drept mens han selv var på skolen.

Kassembo og advokatene mener angrepet var en følge av at faren hans var politisk aktiv.

NERVEPIRRENDE: Advokatfullmektig Malene Valkvæ Jenssen sier ventingen på tingrettens avgjørelse var nervepirrende. Foto: Tveter og Kløvfjell Advokatfirma

Etter angrepet på familien, la Kassembo på flukt.

– Det var en tøff reise, både med lastebil og som blindpassasjer på båt, forteller han.

Ikke trodd av UDI

Kassembo kom til Norge uten noe som kunne bevise identiteten hans. På dette tidspunktet var han, ifølge ham selv og advokatene, 16 år gammel.



Da han fortalte historien sin til UDI, ble han ikke trodd.

Deler av grunnen er ifølge Kassembos advokater at det ble gjennomført en undersøkelse av skjelettet og tennene hans for å fastsette alderen. Dette er en metode som har vært omstridt de siste årene.

– UDI la til grunn at han var 19 år gammel, selv om de ikke kunne utelukke at han var yngre. De la også til grunn at han ikke var fra Burundi, sier Jenssen.

At han ikke ble trodd, førte til at Kassembo fikk avslag på søknaden om asyl. Senere ble han utvist fra landet, men fordi han var papirløs kunne han ikke bli sendt ut.

– Alt jeg har sagt er sant

I løpet av årene i Norge, har Kassembo gjort flere forsøk på å bevise at han snakker sant, og omgjøre vedtaket om utvisning.



– Han skaffet også på et tidspunkt en fødselsattest, men den stoler ikke myndighetene på, sier Jenssen.

Tidligere i år fikk Kassembo et såkalt laissez-passer, som kan ligne et nødpass, fra Burundis ambassade i Tyskland. Kassembo og advokatene mener dette dokumentet beviser identiteten og alderen hans.

Dokumentet ga imidlertid også norske myndigheter muligheten til å sende ham til Burundi. Da han forsøkte å hente dette ut fra politiet, ble han pågrepet og sendt til Trandum for internering.

Selv om det beviset han mener å ha fått for identiteten sin er det som har gjort at han kunne sendes ut av landet, har ikke Kassembo angret på at han har skaffet det.

– Jeg har fått bevis for at jeg ikke har løyet, at alt jeg har sagt hele tiden er sant. Det er jeg glad for, sier han.

Håper på «riktig vedtak»

I kjennelsen fra Oslo tingrett kommer retten fram til at det er sannsynlighetsovervekt for at Kassembos forklaring om angrepet på familien er riktig, og at dette medfører «kvalifisert fare ved opphold» i Burundi.

Tveter sier at de nå håper UNE tar innover seg opplysningene som er kommet fram.

– Vi mener han er utsatt for en stor urett. Man må ikke glemme at han var et barn da han kom hit, og nå har han også klart å bevise at det han har sagt hele tiden er sant.

Jenssen sier de nå har tillit til at det skal bli fattet et «mer riktig vedtak» i saken.

– Rettsvesenet fungerer, men noen ganger tar det litt tid, sier Jenssen.

Fungerende enhetsleder Ina Fosse i UNE sier saksbehandlingen hos dem er avsluttet.

– Vi mener at vedtakene er i tråd med norske regler og våre menneskerettslige forpliktelser. Nå er det opp til Oslo tingrett å vurdere om UNEs vedtak er gyldig.

Dette sier UNE Fungerende enhetsleder Ina Fosse i UNE sier Kassembo har hatt en plikt til å reise ut av Norge siden han fikk avslag på beskyttelse. – Han har oppholdt seg ulovlig i Norge i 16 år. Etter at UNE har fattet endelig vedtak i saken er det Politiets utlendingsenhet (PU) som følger opp videre med uttransport. Hun sier videre at UNE har vurdert at det er trygt for Kassembo å reise til Burundi uavhengig av identiteten hans, og at de derfor ikke har tatt stilling til denne. – Vi vil også påpeke at han uansett ikke har lagt frem pass eller andre identitetsdokumenter som gjør at UNE kan ta stilling til identiteten. Identitetsdokumentene han har fremlagt er ikke gode nok. – Kassembos advokater anfører at han ville hatt lovlig opphold i dag dersom den historien han fortalte da han kom hit hadde blitt trodd på det tidspunktet. Hva er UNEs syn på dette? – Klageren fikk avslag på sin søknad om asyl i 2007. Søknaden om beskyttelse ble vurdert ut fra de opplysninger som ble gitt i klagen og den landinformasjonen som var tilgjengelig for UNE på vedtakstidspunktet. Det var ingen opplysninger i saken som tilsa at klageren risikerte forfølgelse ved retur til Burundi. Fosse sier at UNE alltid vurderer hensynet til utlendingen i vedtakene. Når det gjelder grad av integrering, blir dette lagt størst vekt på i saker der utlendingen har hatt oppholdstillatelse. – I saker som dette, hvor utlendingen ikke har hatt en oppholdstillatelse, og hele tiden skulle reist tilbake til hjemlandet sitt, får integrering mindre betydning for saken.

– Betalt skatt siden 2012

Kassembo var innom flere ulike asylmottak i løpet av de første årene han var i Norge. Etter hvert kom han til Ulsteinvik på Sunnmøre. Først på asylmottak, før det endelige avslaget gjorde at han måtte finne seg et annet sted å bo.

– Gjennom kontakter fikk jeg tilbud om å bo gratis i huset til en dame som hadde flyttet på sykehjem mens jeg fortsatte å jobbe med saken min, forteller han.

Etter å ha bodd i Ulsteinvik i noen år, fikk han i 2009 jobb på Runde Miljøsenter i Herøy, litt lenger ute i havgapet på Sunnmøre. Her har han blitt værende siden.

TRANDUM: Kassembo ble sendt til Trandum etter han ble pågrepet tidligere denne uken. Foto: Heiko Junge/NTB

– Det er en veldig kjekk plass å arbeide, med gode kollegaer, sier Kassembo.

Arbeidet var først på frivillig basis, før han etter hvert fikk lønn.

– Han har betalt skatt i alle fall siden 2012, kanskje tidligere enn det også, opplyser advokatene.

– Har ingenting i Burundi

De siste dagene har over åtte tusen signert et opprop for at Kassembo skal få bli i landet. Det har også blitt arrangert folkemøte i rådhuset i Fosnavåg, kommunesenteret i Herøy.

Hovedpersonen selv fikk først med seg alle støttemeldingene da han kom ut fra Trandum tirsdag.

– Å se at så mange vil støtte meg er veldig rørende. Jeg skulle ønske jeg kunne takke hver og en personlig. Det er så mange som skriver til meg at jeg ikke har kapasitet til å svare alle.

Etter å ha kommet ut fra Trandum, kom Kassembo hjem til Sunnmøre sent natt til onsdag.

– Det var deilig å få sove i sin egen seng igjen, sier han.

Kassembo sier han var veldig redd for at han skulle blitt sendt tilbake til Burundi denne uken.

– Jeg har ingenting i Burundi, og var veldig redd for å skulle komme til et utrygt land der jeg ikke har bodd på 19 år.