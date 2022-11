Skulle hente pakker på posten – så kom sjokket

Tirsdag kveld skulle mannen i starten av 20-årene på postkontoret i Oslo. Der skulle han hente noen julegaver han hadde bestilt til familien.

På veien dit vant han tidenes førjulsgave til seg selv, skriver Pantelotteriet i en e-post til TV 2.

– Butikken ligger på veien til posten, så jeg tok med meg en pose med pant da jeg skulle hente noen julegaver jeg har kjøpt, sier den heldige vinneren, som ønsker å være anonym.

Da han stod foran panteautomaten trykket mannen på Røde Kors-knappen slik han pleier å gjøre, og satset 51 kroner i lotteriet.

– Så sto det at jeg hadde vunnet.

SAMME BUTIKK: Mannen vant på samme butikk som hadde en pantemillionær i juni. Selv om dette er svært sjelden, så har det skjedd før. Foto: Pantelotteriet

– Det er jo helt drøyt

Bak han i pantekøen sto det en annen og ventet, så mannen tok pantelappen raskt med seg for å se nærmere på den.

Da kom sjokket. Pantelappen var nemlig verdt én million kroner.

– Det tok noen sekunder før jeg så hva beløpet var, for nullene sto så tett. Så skjønte jeg det. Jeg hadde vunnet én million kroner. Det er bare helt sprøtt, sier mannen.

Så tok han tak en ansatt på matbutikken for å få hjelp til hva han skulle gjøre noe.

– Han hjelp meg å scanne koden på lappen. Det var en veldig rar opplevelse. Jeg følte ikke noe spesiell glede der og da, men jeg så at hendene skalv da jeg holdt lappen.

– Det var først dagen etter at det slo inn, og jeg kjente meg helt varm. Stemmen skjelver, for det er jo helt drøyt, sier han.

Da han kom hjem, måtte han vente med å fortelle det til samboeren til hun kom fra jobb.

– Jeg bare la lappen på kjøkkenbordet, for jeg ville at hun skal se den selv. Så måtte jeg vente spent i flere timer. Da hun så den, trodde hun bare at det var en spøk.

– Hun spurte sikkert ti ganger om jeg tulla. Til slutt fikk jeg overbevist henne. Da ble hun overlykkelig og helt tom for ord, forteller mannen.

ANDRE MILLIONÆR: Terje Heggdal og Iben Bang på Extra Pilestredet Park gleder seg over butikkens andre pantemillionær. Foto: Extra

Andre gang siden juni

Siden både han og samboeren pleier å bruke panten sin i Pantelotteriet, så har de også blitt enige om å dele gevinsten hvis de skulle vinner.

Nå har de planen klar for hva pengene skal brukes til.

– Det meste skal gå til å kjøpe en leilighet sammen. Julegaver har jeg allerede kjøpt inn, og i går hentet jeg en på posten, til faren min. Men det kan hende at jeg må kjøpe inn litt flottere gaver nå, sier han.

Utrolig nok vant mannen på Extra Pilestredet Park i Oslo, som også hadde en pantemillionær i juni.

Selv om dette er svært sjelden, så har det skjedd før.

Terje Heggdal på Extra Pilestredet Park fikk en kort prat med vinneren den kvelden.

– Han var ganske paff og sa ikke så mye. Jeg hjalp han med å registrere gevinsten, og han virker rimelig fornøyd, ja.

Heggdal legger til at det er helt utrolig at noen vinner én million kroner på et halvt år i samme butikk.

– Det trodde jeg ikke skulle skje. Så det er bare å gratulere den heldige vinneren, sier Heggdal.

Viktig inntektskilde

Pantelotteriet har blitt en viktig inntektskilde for Røde Kors, og i fjor bidro lotteriet med 110 millioner kroner til det humanitære arbeidet.

Oslo Røde Kors fikk mest, med over 9 millioner. I år går det ifølge Pantelotteriet mot ny rekord.

Gevinster på 50, 100 og 1000 kroner utbetales i kassen, og hvis man vinner mer enn 1000 kroner, må man kontakte Pantelotteriets kundeservice.

Uavhentede gevinster går etter 90 dager til Røde Kors. Siden starten i 2008 er det utbetalt 7,8 milliarder antall premier på til sammen 622 millioner kroner.