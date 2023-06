Skulle bremse skulenedlegging – over 60 skular nedlagt på Sp si vakt

På dei gulna furuveggane heng skulebilde frå langt ned på 80-talet. Fleire av ungane på bilda er no vaksne og har eigne ungar på skulen.



Så ringer det inn på Steinhovden skule for aller siste gong.

Etter årevis med kamp, mobilisering og fleire fakkeltog går skulen no inn i ei lang rekke av nedlagde grendeskular.

– Eg trur nokre av våre elevar sørgjer over at dei ikkje skal vere her meir, seier rektor Synnøve Herstad.



Berre dei siste to åra, er det lagt ned over 60 kommunale grunnskular i Noreg viser tal frå Utdanningsdirektoratet.

BESTEVENNER: På skulen er det berre to førsteklassingar, men dei er heldigvis bestevenner. Sigurd (7) kjem til å sakne alt, spesielt leikane. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2 Les mer HJARTE I BYGDA: Rektor Synnøve Herstad blir med elevane på den «nye» skulen, men er bekymra for utviklinga i bygda. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2 Les mer FLYTTAST: Måndag var siste skuledag på Steinhovden skule. Ikkje berre for sommaren, men for godt. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2 Les mer

Lova å bremse nedlegging

Det har skjedd til trass for at Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum for to år sidan gjekk til val på å bremse nedlegginga av skular.



I 2021 lova dei kommunane ein halv million kroner ekstra per skule – ei gulrot til kommunane for å bevare fleire grendeskular.



Men det kom aldri friske midlar på bordet.

Pengane blei omfordelt gjennom ei endring av kommunane sitt inntektssystem. Nokon fekk meir, andre fekk mindre.

18 ELEVAR: Dei 18 elevane ved Steinhovden skule får no dobbelt så lang skuleveg. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Hjelpte ikkje

Sjølv om mange kommunar fekk meir pengar, viser ein gjennomgang TV 2 har gjort at 21 av kommunane som fekk meir, likevel la ned ein eller fleire skular.

Kommunane TV 2 har snakka med seier nemleg at Vedums halve million, slett ikkje var i nærleiken av nok til å halde grendeskulane i live.

INGEN REDNING: For å bremse skulenedlegginga ga Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kommunane 500.000 kroner per skule - for at kommunane ikkje skulle legge ned skular. Foto: Per Haugen / TV 2

– Grendeskuletilskuddet skulle gjere det lettare for kommunane å ta vare på den lokale skulen, seier finansminister og partileiar i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum.

Sjølv har han sagt at kampen for dottera sin nærskule er hjartesaka hans.

«IKKJE LEGG NED SKULEN MIN»: Ungane på Steinhovden skule har kvart år kjempa for å halde dørene opne. No er det slutt. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2 Les mer SISTE DAG: Sjølv om det var siste skuledag, skulle det først og fremst vere ein kjekk dag. Ungane fekk sjøl bestemme kva dei skulle gjerne denne dagen. Frå hausten skal dei gå i store klasser i nabobygda Eikefjord. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2 Les mer GRENDAHUS: Skulen er hjartet i bygda. - Kven skal arrangere 17. mai no? undrar rektoren seg. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2 Les mer SNERT: Skulen blei vedtatt nedlagt før jul. I eit halvt år har dei fått førebudd seg på nedlegginga - blant anna med å samle historier frå tidelegare elevar. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2 Les mer GOD SOMMER: Men ikkje velkommen igjen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2 Les mer

– Til sjuande og sist er nedlegging ei avgjersle ein må ta lokalt, men vi, staten, skal gjere det lettare å ta vare på nærskulen. Og det har vi gjort.

Symbolpolitikk?

I regjeringa si plattform, Hurdalsplattformen, står det at «Distriktspolitikken må forsterkes og fornyes» og at «hvis folk skal bu i og flytte til distrikta, må viktige tjenester som barnehage, skole og helsetilbud være i nærheten».



Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

– Er eit tilskot på 500.000 nok for å halde ein skule i gang?

– Nei, det er det ikkje. Altså det er meir pengar som trengst, det er det jo.

– Men dersom ein halv million ikkje er nok, er ikkje dette rein symbolpolitikk?

– Nei, det er realpolitikk. Det viktigaste er sjølvsagt at kommunen har ein god økonomi i botn. Den halve millionen er ei lita handsrekning til lokalmiljøa som ønskjer å ta vare på sin nærskule. Men det er dei lokale som kjenner dei lokale forholda best, og som må ta avgjersla når dei skal velje sin skulestruktur, seier Vedum.

SLUTT: Berre dette skuleåret er det lagt ned over 30 skuler i Norge. Denne mandagen var det kroken på døra for Steinhovden skule i Kinn kommune på Vestland. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2 Les mer SLUTT: Berre dette skuleåret er det lagt ned over 30 skuler i Norge. Denne mandagen var det kroken på døra for Steinhovden skule i Kinn kommune på Vestland. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2 Les mer SLUTT: Berre dette skuleåret er det lagt ned over 30 skuler i Norge. Denne mandagen var det kroken på døra for Steinhovden skule i Kinn kommune på Vestland. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2 Les mer SLUTT: Berre dette skuleåret er det lagt ned over 30 skuler i Norge. Denne mandagen var det kroken på døra for Steinhovden skule i Kinn kommune på Vestland. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2 Les mer SLUTT: Berre dette skuleåret er det lagt ned over 30 skuler i Norge. Denne mandagen var det kroken på døra for Steinhovden skule i Kinn kommune på Vestland. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2 Les mer SLUTT: Berre dette skuleåret er det lagt ned over 30 skuler i Norge. Denne mandagen var det kroken på døra for Steinhovden skule i Kinn kommune på Vestland. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2 Les mer SLUTT: Berre dette skuleåret er det lagt ned over 30 skuler i Norge. Denne mandagen var det kroken på døra for Steinhovden skule i Kinn kommune på Vestland. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2 Les mer

Bremsar heimflytting

Frå neste år får dei 18 elevane på Steinhovden skule enda lengre skuleveg.

Eleven som bur lengst unna får ein busstur på rundt 30 minutta – dersom bussen køyrer frå dør til dør. Det er fem timar i buss, kvar veke.

KASTAST: Alt som ikkje kan takast med vidare til den nye skulen, må kastast. - Det er ingen som vil ha gamle skulebøker, seier rektor Synnøve Herstad. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Sjølv om vi har vore forberedt, så er det jo vemodig å tenke på at det ikkje lenger skal vere skule her, seier rektor Herstad.

Skulen har vore trua nedlagt i årevis. Derfor turte aldri lærarane å starte oppussinga av lærarverelset. Dei spygrønne veggane blei verande spygrønne.

– Det er dramatisk at det ikkje er nok barn her til at politikarane meiner det forsvarer å ha ein skule. Eg skulle ønske det blei gjort meir for busetting i distrikta. Skulen er hjarte i bygda, og vi veit om fleire som no ikkje vel å flytte «heim», fordi skulen er lagt ned.