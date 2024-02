Skuffet over Kjerkol etter tvillingdødsfall: – Det går for sent

Både helseminister Ingvild Kjerkol og barne- og familieminister Kjersti Toppe lovet handling fra regjeringen for sårbare barn og unge, samt tiltak for å bedre samarbeidet mellom psykiatrien og barnevernet.

Men svarene til helseminister Ingvild Kjerkol beroliget ikke lederen i helse- og omsorgskomiteen, Høyres Tone Wilhelmsen Trøen.

Hun viste til tilsynssaken om tvillingene som led av spiseforstyrrelser, og flere rapporter om dødsfall og svikt i helsehjelpen til sårbare barn og unge.

SVIKT: Statsforvalteren i Vestland konkluderte med at Mina og Mille ikke fikk forsvarlig hjelp av Indre Østfold kommune og i psykiatrien. Foto: Privat

– Det ligger gode og konkrete forslag til tiltak på bordet. Og jeg er veldig skuffet over svarene til helseministeren. Her var det ingen strakstiltak. Hun kunne ikke love at helgestengte klinikker med døgnplasser for barn og unge åpnes, og hadde heller ikke oversikt over hvor mange som er stengt, sier Trøen.

I Stortingets spørretime lovet Kjerkol at regjeringen vil prioritere innsats for å gi bedre hjelp til barn med psykiske lidelser og rusproblemer.

– Det som skjedde med Mina og Mille er trist og veldig alvorlig. At tvillingene ikke fikk forsvarlig helsehjelp må vi lære av. Sykehuset Østfold og Indre Østfold kommune er tydelige på at de vil følge opp. Sykehuset jobber for å utvide døgntilbudet for barn og ungdom. De har også styrket kapasiteten med ambulerende team for pasienter med spiseforstyrrelser, sa helseministeren.

Hun viste til opptrappingsplanen for psykisk helse og sa det iverksettes flere tiltak.

– Jeg har gitt helseforetakene i oppdrag å planlegge for at alle barnevernsinstitusjoner er tilknyttet et ambulant helseteam. I 2024 har vi tildelt 110 millioner kroner til styrking av døgntilbudet innen psykisk helsevern med vekt på barn og unge. Samlet betyr det at barn og unge skal få forsvarlig helsehjelp når de trenger det, gjennom uka, også behov de har i helger.

Stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen (Høyre) sier det haster med tiltak for barn og unge med psykiske problemer Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Trøen var ikke fornøyd med svarene og viste til tvillingmoren Kirsti Skogsholms sterke ønske om at saken må føre til endringer i systemet.

– Opptrappingsplanen inneholder gode tiltak, men den er for lite konkret. De 110 millionene til døgnbehandling rekker knapt til en døgnplass ekstra, per helseforetak. Den store utfordringen for mange er at døgninstitusjonene er stengt i helgene.

Trøen stilte følgende spørsmål til helseminister Kjerkol under dagens spørretime:

– Har statsråden oversikt over hvor mange slike steder for barn og unge som sliter psykisk, som er stengt i helgene? Og hvilke grep vil hun ta for at Stortingets vedtak om at det skal være behandling også i helgene blir fulgt opp?

Kjerkol ga ingen oversikt over helgestengte klinikker, men svarte:

– Det er jo ikke sånn at du blir sendt hjem om du har behov for fortsatt døgnbehandling. Jeg har vært på besøk på Åsebråten i Østfold, hvor de i dag ikke har åpent i helger. Da får pasientene tilbud behandling på sykehuset Kalnes. For mange er ikke det godt nok. Derfor er jeg glad for at sykehuset nå ser på hvordan de kan utvide døgntilbudet til barn og unge, som har behov for det.

Trøen var skuffet etter at spørsmålsrunden var over.

– Det haster veldig å få på plass bedre hjelp til barn og unge som sliter psykisk. Stortinget har vedtatt at barne- og ungdomspsykiatriske klinikker skal være åpne, også i helgene. At helseministeren ikke kunne gi en oversikt over hvor mange som fortsatt er stengt, skuffer meg. Det går for sent, sier hun.



I tilsynsrapporten fra Statsforvalteren i Vestland konkluderes det med at Sykehuset Østfold har brutt loven og ikke gitt Mina og Mille forsvarlig helsehjelp, i tiden før de ble funnet døde av overdoser i januar i fjor. Det konkluderes også med at Indre Østfold kommune ikke har gitt forsvarlig omsorg.

Tvillingene led av spiseforstyrrelser, men ble skrevet ut av psykiatrien og plassert på barnevernsinstitusjoner. TV 2 har avslørt at de var innom 12 ulike barnevernsinstitusjoner og møtte over 100 ulike behandlere.

Barnevernet og Fossumkollektivet, der jentene bodde i fem måneder før de ble funnet døde av overdoser, ble også gransket av Statsforvalteren. De gikk fri og blir ikke kritisert.