Skuffet over endring: – Går feil vei

Kleskjeden Monki er i hard medfart etter sitt nyeste grep. På Instagram hagler kommentarene inn fra sinte kunder som sier de ikke lenger kan handle der.

På kjedens nettsider står det fremdeles at de selger klær opp til størrelse XXL, og bukser opp til størrelse 52.

Det har de imidlertid sluttet med. Nå går størrelsene bare opp til XL og 34.

MinMote har tidligere omtalt dette.

– Etter å ha gjennomgått og vurdert størrelsesutvalget vårt, bestemte vi oss for å redusere det på grunn av lav etterspørsel, sier kommunikajonssjef Nadine Schmidt i Monki til TV 2.

LAV ETTERSPØRSEL: Monki sier de ikke selger nok av de største størrelsene. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Har gjort noe gærent

Youtuber og influenser Malin Nesvoll har tidligere skrevet kronikk om at det er vanskelig å finne kule klær med større kropp.

– Den første tanken som slo meg var følelsen av at det går feil vei, sier Nesvoll til TV 2.

Hun sier at hun ikke var klar over at Monki førte større størrelser, til tross for at hun følger godt med på hvem som gjør det.

– Da tenker jeg at de har gjort noe gærent med markedsføring. Jeg hadde vært der på dagen og kjøpt bukser, hvis jeg visste det.

KULE KLÆR: Malin Nesvoll etterlyser kulere klær i store størrelser, og mener Monki kunne tilbudt det. Foto: Espen Solli / TV 2

Nesvoll etterlyser bedre markedsføring av de store størrelsene, dersom Monki mener etterspørselen er for lav.

– Greit nok at de har hatt reklameplakater med litt mangfold, men du har aldri sett de største jentene der. Og de største klærne henger aldri fremst i butikken.

Bekymret for utviklingen

Også influenser Sara Emilie Tandberg, som har sitt eget klesmerke, er skuffet over Monkis valg.

– Jeg blir paff mens jeg leser, og kjenner hvor vondt det gjør at så store butikkjeder med stor påvirkning velger å gå «bakover» i tid, skriver Tandberg i et Instagram-innlegg som TV 2 har fått lov til å sitere.

Nesvoll mener det har skjedd en positiv utvikling når det gjelder inkludering av større kropper de siste årene. Nå er hun imidlertid bekymret for at trenden er i ferd med å snu.



– Det er ikke bare på grunn av Monki, men nå er det på en måte trendy å være tynn igjen. Jeg frykter litt for fremtiden til «plus size fashion» i Norge.

Hun peker blant annet på begrepet «heroin chic», som idealiserer veldig tynne kropper, som har blusset opp blant annet på TikTok.

Tror det er penger å tjene

Mari Mette Graff, leder for Landsforeningen for overvektige, er ikke overrasket over å høre at Monki kutter størrelsene.

Hun mener det å virke inkluderende og opptatt av mangfold er populært blant mange bedrifter, som Monki, uten at det alltid følges opp i praksis.

STORT MARKED: Mari-Mette Graff i Landsforeningen for overvektige mener det er et lite utforsket marked for klær i store størrelser. Foto: Markus Furnes / TV 2

– Hvis man ikke selger klær som også kan romme store kropper, hvor mangfoldig er man da, sier Graff til TV 2.

– Kan du forstå at Monki kutter det ut hvis det ikke selger godt nok?

– At det ikke skulle være etterspørsel kan jeg ikke skjønne i det hele tatt, all den tid halvparten av Norges befolkning er overvektig eller har fedme, sier Graff.

Hun mener det bør være penger å tjene på å investere i markedet for større klær.

– Det er rart de ikke jobber mer målrettet mot det som er en stor kundegruppe. Uten at du investerer kan du heller ikke hente avkastning, sier Graff.

– Lov å ombestemme seg

Graff mener tilbudet av klær i større størrelser har blitt bedre, men at det fremdeles har mye å gå på.

– Det fordrer gjerne at du bor i by, og klærne har ikke alltid den beste passformen. Det er heller ikke alltid lett å få tak i klær som passer en stor kropp med alminnelig høyde, sier hun.

For kleskjeden Monki, som har sin målgruppe hos barn og ungdom, mener Graff det ligger et ekstra ansvar.

– Følelsen av å bli holdt utenfor er sår, og kan bidra til at man får et dårlig selvbilde og forhold til kroppen. Det er ikke bra i det hele tatt, for kroppen må man leve i hver dag.

Graff avslutter med en klar oppfordring til Monki:

– Det er lov å ombestemme seg.

– Jobber med å teste og lære

TV 2 har stilt Monki flere spørsmål, blant annet om hva de tenker om reaksjonene, og om de vil vurdere å ta inn de største størrelsene igjen.

De svarer i en generell uttalelse.

– Vi jobber alltid med å teste, lære, justere og finpusse sortimentet vårt – for å gi kundene våre best mulig opplevelse og motekolleksjoner, sier kommunikasjonssjef Schmidt.

– Monki står alltid for mangfold, likeverd og inkludering, og vi hviler på grunnlaget for disse verdiene som har ledet oss helt fra begynnelsen.