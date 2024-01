– Skuffet og provosert

Tine mangler cirka 15 millioner liter melk i første kvartal av 2024.

Tidligere denne uken annonserte de at de derfor må importere utenlandsk melkepulver for å dekke den norske befolkningens etterspørsel.

– Jeg er skuffa og provosert når jeg ellers er så stolt over Tine-merkevaren, forteller melkebonde ved Moe Gård i Brønnøysund, Margrethe Moe, til TV 2.



Moe er selv medeier i og leverer melk til Tine.

Måtte slakte kuer

Tine forklarer at mangelen på melk skyldes variable fôravlinger etter en sommer med mye tørke og flom.



Først i et Facebook-innlegg forteller Moe at hun, på grunn av dårlig planlegging i fjor høst, endte med å produsere for mye melk, cirka 16 000 liter over kvoten.

Regninga for overproduksjon endte på 82 000 kroner, viser en faktura Moe har lagt ved innlegget.

– Det blir jo et tap siden jeg har store utgifter i produksjonen.

TAP: På grunn av fjorårets overproduksjon har Margrethe Moe betalt 82.000 kroner i overproduksjinsavgift. Foto: Privat

I tillegg forteller Moe at hun gjorde tiltak på slutten av året for å begrense overproduksjonen.

– Jeg har blant annet slaktet kuer for å ikke tape mer.

Derfor mener melkebonden fra Brønnøysund at Tine kunne gitt beskjed tidligere i 2023 om at de forventet melkemangel i 2024.

– Om Tine hadde varslet Landbruks- og matdepartementet er jeg sikker på at jeg hadde greid å produsere nærmere 10.000 liter mer melk, sier hun og legger til:

– Jeg synes Tine må ta konsekvensene av å planlegge litt dårlig.

Budskapet har engasjert voldsomt. I skrivende stund har Facebook-innlegget hele 4.500 delinger og 2.000 likes.



Svarer på kritikken

Johnny Ødegård, leder i Norsk melkeråvare, sier at Tine aksepterer kritikken de får, og at de er i en situasjon de ikke ønsker å være i.

– Vi er ydmyke, men vi står i valget, forteller Ødegård.

Når det gjelder overproduksjonsavgiften Margrethe Moe har fått, forteller Ødegård at det faller på det statlige systemet for produksjonskvoter hos Tine.

– Det er noen ulemper i det, for eksempel at det er litt stivt med tanke på datoer og volum. Det er dette som treffer denne produsenten, sier han og sikter til Moe Gård.

Likevel mener han det er viktig å beholde et kvotesystem, men han forstår at det føles frustrerende.

Ifølge ham ba Tine om økte melkekvoter i juni og fikk økt kvoten med fire prosent. Men det funket ikke slik de hadde ønsket.



– Responsen var dårlig, og vi fikk en krevende sommer med tørke og mye mengder vann. Vi feilvurderte.

Beholder Nyt-Norge merket

Moe reagerer også sterkt på at Tines produkter med melkepulver fra utlandet, fortsatt skal bære Nyt Norge-merket.

– Det blir helt feil for meg.

Melkebonden føler at Tines gode rykte vil bli ødelagt dersom produktene tilsettes tørrmelk, og at det vil være som å lure forbrukeren.

Ødegård sier på sin side at alle vesentlige råvarer i produktene er norske råvarer, sett bort ifra tre prosent av råvaren tørrmelk i noen produkter.

– Her har det vært et dilemma, og vi har valgt å prioritere forbrukersikkerhet.

Til slutt peker han på tre hovedårsaker til melkemangelen som inntraff på nyåret:

– Det har vært større svingninger i etterspørselen enn det vi er vant til, en krevende sommer og svekket produsentøkonomi.