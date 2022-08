Skuespiller Espen Skjønberg er død

Det bekrefter familien til Dagbladet. Han sovnet stille inn fredag kveld, skriver hans barnebarn Jeppe Skjønberg i en epost til NTB.

Skjønberg har spilt over 70 roller ved Nationaltheatret, men karrieren startet ved Chat Noir og Stavanger Teater i 1945, heter det på hjemmesidene til Nationaltheatret.

– Det er utrolig trist at en av våre aller største skuespillere har gått bort. Espen var virkelig en legende, med en imponerende karriere i teater og film, sier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) til NTB.

– Stort tap

Teatersjef Kristian Seltun ved Nationaltheatret sier til NTB at det er med stor sorg de har mottatt budskapet om Skjønbergs bortgang.

TAP: Foto: Vidar Ruud / NTB

– Espen Skjønberg er en av de absolutt største scenekunstnerne vi har hatt i norsk teaterhistorie. Han var folkekjær, og ikke bare kjent fra Nationaltheatret, men fra utallige filmer, sier hun.

Teatersjefen legger til at han også var viktig for fjernsynsteateret.

– Det er et stort tap for norsk teater, og det er med sorg at vi har mottatt budskapet om Skjønbergs bortgang, sier Seltun.

Vunnet flere priser

Skjønberg har også gjestet britiske og amerikanske scener med Ibsen- og Shakespeare-roller, og er kjent som en av de fremste Shakespeare-tolkerne i Norge.

AMANDA: Espen Skjønberg fikk prisen for beste mannlige birolle for sin rolle i O'Horten under utdelingen av Amandaprisen i Haugesund i 2008. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Skjønberg har blant annet blitt tildelt Norsk kulturråds ærespris, Amandaprisen, Oslo Kommunes Ærespris, Amandakomiteens ærespris.

Skuespilleren er også kommandør av St. Olavs Orden og æresmedlem i Norsk skuespillerforbund.