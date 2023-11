Skroter omstridt kvinnenavn-påbud: – Trist

Krigshelt Nancy Landås, bystyrerepresentant Aslaug Sælensminde, aktivist Kim Friele og husmor Ina-Lisa Nydokk. Kvinnene har til felles at de den siste tiden har fått navnene sine tydelig plassert i bybildet i Bergen.



I 2021 vedtok bystyret at ingen nye gater, plasser og bygninger som hovedregel skulle navngis etter menn. Nå var det kvinnenes tur.

– Vi så at ni av ti av de navngitte gatene i Bergen var oppkalt etter menn. Det er en enorm skjevhet, sier MDG-politikeren Katrine Nødtvedt.

I FRONT: Katrine Nødtvedt i MDG har frontet forslaget. Foto: Frode Hoff / TV 2

«Ekstremt» og «hårreisende»

Hun var den gang likestillingsbyråd, og frontet det som viste seg å være et svært omstridt forslag.

Spesielt høylytte var kritikerne på høyresiden.

– MDG har ekstreme løsninger på veldig mange samfunnsspørsmål, uttalte bergenser og stortingsrepresentant Peter Frølich (H), den gangen.

– Jeg synes det er et helt hårreisende forslag fra MDG, sa Frps Silje Hjemdal, og betegnet det som «forbudskåthet» fra miljøpartiet.

KRIGSHELT: Nancy Landås var en av mange norske kvinner som risikerte livet sitt under den tyske okkupasjonen. Nå pryder navnet hennes en plass på nettopp Landås i Bergen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Hedret med stedsnavn

Vedtaket, som har fått navnet «Prosjekt kvinnenavn», har uansett ført til at en rekke nye plasser har fått navn etter kvinner som har satt sitt preg på historien, mener den tidligere byråden.

Utenfor Oasen kjøpesenter i Fyllingsdalen har den nye plassen ved bybanestoppet fått navnet etter husmoren Inga-Lisa Nydokk, som sørget for rettshistorie da hun etter en skilsmisse i 1967 gikk rettens vei for å sikre seg huset hun hadde arbeidet i under ekteskapet.

I sommer fikk også homoaktivist Kim Friele navnet sitt på en fargerik plass utenfor rådhuset.

– Vi har sett at flere ulike initiativtakere. ikke kommunen selv, men eksterne parter, har kommet med forslag om ulike kvinner de vil hedre i bybildet, sier Nødtvedt.

BODDE HER: Inga-Lisa Nydokk bodde like ved Oasen fram til hun døde i 2006. Først de siste årene har historien hennes fått mye oppmerksomhet. Foto: Frode Hoff / TV 2

Nytt byråd vil oppheve forbudet

Nå har makten skiftet hender i byen mellom de sju fjell.

Dermed ble ikke Nødtvedt veldig overrasket da hun mandag leste om det ferske byrådets framtidsplaner.

«Byrådet har opphevet hovedregelen om at nye gater, plasser eller kommunale bygninger ikke kan navnsettes etter menn», heter det i byrådserklæringen «På lag med Bergen», signert Høyre, Frp og Sp.

– Jeg tenker at det er et klassisk eksempel på sidrumpet, gubbete høyrepolitikk. De går baklengs inn i framtiden, og tar med seg gårsdagens hegemoni, sier Nødtvedt, som innrømmer at hun fikk litt bakoversveis da hun leste det.

NYTT BYRÅD: Mandag smilte Charlotte Spurkeland (H), Marte Monstad (Frp), Eivind Nævdal-Bolstad (H), Christine Meyer (H), Reidar Digranes (Sp), Daniel Hägglund (Frp), og resten av det helt ferske byrådet. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Triste greier

Om den opprinnelige kritikken svarer hun:

– Det viser at det er forskjell på progressive og konservative partier. Vi vil få til en endring, det vil ikke Høyre.

Hun frykter at den skjevheten som allerede eksisterer vil bli stående i all overskuelig framtid.

– Selv med en 50/50-deling vil det opp mot tusen år for få en omtrent lik andel. Det er altfor treigt, synes vi.

Om det høyreledede byrådets erklæring som helhet, har MDG-eren følgende å si:

– Kjedelig og trist. Ja, det er triste greier.



PÅ PLASS: Byrådets ferske Klosterhagen-erklæring har fått undertittelen «På lag med Bergen» Foto: Frode Hoff / TV 2

– Kan ikke utelukke dyktige menn

Det er den helt ferske politikeren og mangeårige næringslivslederen Christine Kahrs som har fått jobben med å lede byens byutviklingspolitikk i tiden som kommer.

FERSK I POLITIKKEN: Christine Kahrs (H) er helt fersk i jobben som byutviklingsbyråd. Foto: Frode Hoff / TV 2

Hun svarer følgende på TV 2s spørsmål om hvorfor hovedregelen skal oppheves.

– Den fjernes fordi det ikke er nødvendig å bare ha et rent kvinnefokus. Vi kan ikke utelukke dyktige menn, tenker jeg. Jon Fosse er et eksempel på en person som kanskje skal få en plass oppkalt etter seg, sier Kahrs.

Hun understreker at målet til Høyre selvsagt er likestilling også i gatene, og at dette fremdeles kan oppnås ved at nye steder for navn etter kvinner. Men vil at mannsnavn også kan velges.

– Det viktigste er hva du gjør, ikke hva du sier. Hvis vi fremdeles bruker kvinnenavn, vil det være et resultat av det.