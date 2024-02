Skriver master mot betaling: – Systemet er ødelagt

– Jeg sier nei til helserelaterte masteroppgaver og medisinstudenter. Det vil jeg ikke ha ansvaret for, sier Martin Thaulow.

Kjerkols master om kunnskapsledelse hadde han imidlertid hatt samvittighet til å skrive.

– Det er en «bullshit-mastergrad», sier Thaulow.



Mannen i andre enden av telefonen er i slutten av 30-årene og i opprør. Det er «bullshit-masteroppgavene» han er spesialist i.

Thaulow har bostedsadresse i Sortland i Vesterålen, men bor i en leilighet i Spania med kone og barn.

BESTILLING: Det koster studenter 60.000 kroner å kjøpe en masteroppgave av Martin Thaulow. Foto: Andreas Thaulow

Han tar 60.000 kroner per masteroppgave. For tiden jobber familiefaren med sin tredje masteroppgave siden han for alvor begynte virksomheten for ett år siden.

Tidligere har han også skrevet bacheloroppgaver og eksamener mot betaling.

Sjokkert over Borch og Kjerkol

I 2024 har han hittil fått ti henvendelser fra masterstudenter som ønsker å kjøpe tjenestene hans, og han er ikke den eneste aktøren på markedet.



– Ser du på deg selv som en antihelt?

– Nei, jeg driver ikke med veldedighet. Jeg er sint. Akademiske samleobjekter verdsettes mer enn kompetanse, sier Thaulow.

– Flere vil hevde at det du driver med er både umoralsk og kritikkverdig. Hvordan forholder du deg til det?

– Jeg mener det kommer helt an på hva slags masteroppgaver man skriver. Jeg skriver masteroppgavene som ikke betyr noe – de som tas for å få høyere lønn og som ikke har noe med kompetanse i yrket å gjøre, sier Thaulow.

– Men er det lovlig?

– Det er lov å produsere akademiske tekster. Det som ikke er lovlig er å levere det inn som eget arbeid, sier Thaulow.

VANLIG: Lektoren mener det er vanligere enn folk tror å jukse i høyere utdanning. Foto: Andreas Thaulow

Han mener det er vanligere enn folk tror å jukse innenfor høyere utdanning

Samtidig er han sjokkert over det han mener er juks i masteroppgavene til avgåtte forskning- og høyere utdanningsminister Sandra Borch og helseminister Ingvild Kjerkol.

– Jeg hadde elever på videregående som var dyktigere enn dem, sier Thaulow.

TV 2 har ikke lykkes i å komme i kontakt med Borch, og Kjerkol ønsker ikke kommentere saken.

– Må leke akademiker



Thaulow er arbeidsledig. Opprinnelig er han utdannet lektor og har undervist på ungdomsskole- og videregåendenivå i sju år. Så la han lærertyggis og pekestokk på hyllen.



– Jeg klarte ikke å være lærer lenger. Delvis av samme grunn som jeg misliker akademia. Elevene samler bare poeng, sier Thaulow.



Nå er masteroppgaveskrivingen eneste inntektskilde. Det er imidlertid ikke bare for egen inntekt han gjør arbeidet.

– Kanskje er man alenemor og må ha penger, og så må de sitte og leke akademikere, sier Thaulow.



Han mener samfunnet har satt kunstige barrierer for folk som vil arbeide.

– Jeg så noe av det samme i barnehagen til barnet mitt. Det er ikke vondt ment, men de var åpenbart ikke akademikere – og nødt til å late som. Det er tortur for dem, sier Thaulow.

FAMILIEFAR: Martin Thaulow bor med kone og barn i Spania mens han skriver masteroppgaver for norske studenter. Foto: Andreas Thaulow

Han mener det begynner å bli mange arbeidsgrupper som tvinges til å skrive lange akademiske tekster, uten at det gjør dem bedre i jobben sin.

– Etter 13 år med forberedelser til arbeidslivet, legges det til 500.000 i studiegjeld og fem unyttige år der man like gjerne kunne vært i arbeid, sier Thaulow.

Inflasjon i masteroppgaver

Lektoren mener det har gått inflasjon i masteroppgaver. Det er voksne som tar etterutdanning, han får flest henvendelser fra.

– Hvis du dobler mengden penger, er hver penge mindre verdt. Dobler man antallet masteroppgaver, får man samme effekt, sier Thaulow.



Tidligere var en masteroppgave noe han så på som gjevt. At man hadde oppnådd noe stort og var ettertraktet.

Nå har han ikke det samme synet lenger.

– Høyere utdanning har blitt til en «zombie». Det er levende dødt og showet er over, sier Thaulow.

Han mener universitetene har blitt til «pengemaskiner» og at altfor mange grader i realiteten er verdiløs.

– Det dukker opp nye universitetsgrader hvert år. Jeg vil hevde at det ikke er et utdanningssystem lenger, men et kupongsystem, og universitetene håver inn, sier Thaulow.

– Du hadde blitt sjokkert



Det er ikke bare Thaulow som tilbyr tjenester til studenter. Det skapte overskrifter på nyåret i fjor da «Utdanna.no» søkte ansatte.

De reklamerer slik på sin nettside: «Utdanna hjelper deg med å skrive akademiske verker på VGS og universitetsnivå. Alt fra innleveringer, obligatoriske oppgaver, hjemmeeksamener til bachelor og masteroppgaver».

HUNDRE: Utdanna.no reklamerer for at de har skrevet over hundre oppgaver for studenter. Oppgaver fra NHH, BI og NTNU nevnes i porteføljen. Foto: Skjermbilde av Utdanna.no

Mannen bak nettsiden ønsker ikke å stå frem med navn, men hevder spesialistene som er tilknyttet tjenesten har levert over 100 oppgaver til studenter.

Ingen av de er imidlertid masteroppgaver. Bacheloroppgaver er derimot «relativt vanlig», ifølge mannen.

På spørsmål om han har konkurranse fra flere aktører på markedet enn Thaulow, svarer han:

– Ja, det mange som gjør dette, i likhet med Thaulow.

Han forteller at mye av det skjer innad i de ulike utdanningsinstitusjonene.

– Du hadde blitt sjokkert om du var klar over omfanget, sier mannen.



– Økende problem



Forskning og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp), reagerer på påstandene om omfanget av fusk i høyere utdanning.

– Det er alvorlig dersom studenter bruker tjenester som tilbyr masteroppgaver mot betaling, men jeg har ikke grunnlag til å vurdere hvor vanlig dette er.

– Men at fusk er et økende problem i høyere utdanning, er det liten tvil om, sier Hoel.



Han poengterer at det er avgjørende for tilliten til høyere utdanning at man kan stole på eksamensresultatene og trekker frem flere nye tiltak som kommer i den nye universitets- og høgskoleloven.

ØKENDE PROBLEM: Forskning- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) mener det er liten tvil om at fusk er et økende problem i høyere utdanning. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det skal i større grad enn i dag tas hensyn til hvor alvorlig fuskehandlingen er, og det bør være mildere reaksjoner for de minst alvorlige tilfellene. For de aller groveste tilfellene åpner vi for strengere reaksjoner, sier Hoel.

Statsråden avslår at Norge lider av en slags «mastersyke», men er likevel tydelig på at høy formell utdanning ikke må bli den eneste faktoren i vurderinger av kandidater.

– Det er ikke heldig om det for eksempel blir stilt krav om master når oppgavene i en stilling like gjerne kan løses av en bachelorkandidat eller en kandidat fra en fagskole.

– Vi må også passe på at ikke erfaringskunnskapen kommer i skyggen av den teoretiske kunnskapen, sier Hoel.

– Begynner i feil ende



– Det er selvsagt alvorlig at det utvikles en industri hvor man kjøper høyere utdanning, men vi mener at ministeren begynner i helt feil ende, sier leder i Norsk Studentorganisasjon, Oline Sæther.



Hun mener det har skjedd en revolusjon når det gjelder digitalisering og nye vurderingsformer, og at man på flere områder har beveget seg inn i ukjent farvann.

FEIL ENDE: Oline Sæther mener statsråden begynner i feil ende når han åpner for å straffe fusk hardere. Hun leder Norsk studentorganisasjon. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Det er bra at ministeren vil nyansere, men å åpne for strengere reaksjoner blir helt feil. Her må det finnes løsninger som følge av dialog mellom studenter, universitetene og politikerne, sier Sæther.



– En dråpe i havet



For Martin Thaulow er ikke det å skrive masteroppgaver for andre noe han har lyst til å drive med lenge.

– Nå er det en nødvendighet fordi jeg vil ha smør på brødskiva, men jeg har snart fire masteroppgaver og kan bare dokumentere én, sier Thaulow.

Han beskriver det som et stadig voksende hull i hans CV.

– Jeg har ingenting å vise til, for kundene må jo selvfølgelig forbli anonym, sier Thaulow.

– Jeg skal ikke forsvare det jeg gjør som etisk riktig, men jeg kan ikke si at jeg har hatt etiske skrupler. Systemet er i krise og ødelagt, og da er min umoral en dråpe i havet.

– Jeg tror mange vil oppdage at mye av det som foregår på universitetene nå er verdiløst, og jeg blir lykkelig om de ansvarlige fikser det, sier Thaulow.