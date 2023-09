Skrev kritisk bok – ble flyttet: – Angrep på ytringsfriheten

– Å sanksjonere ytringer er normalt svært problematisk, sier Mads Nygaard som er konsernsjef i forlaget Aschehoug.

Tidligere i år ble politivarsler Kenneth Berg flyttet fra drapsavsnittet til økonomiavsnittet, mot sin vilje.

FORFATTER: Kenneth Berg med boken sin «Kidnappet» i bokhandelen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Ifølge Bergs advokat, Jan Egill Wendelboe Aarø, skjer dette som en konsekvens av at Berg i 2022 ga ut boken «Kidnappet» hvor den erfarne drapsetterforskeren forteller om det sviktende politiarbeidet etter kidnappingen av forretningsmannen Reidar Osen.

– Ulovlig gjengjeldelse

– Det er Berg sin varsling, boken om Osen-saken, som er grunnen til at Berg ble tvangsflyttet internt. Flyttingen av Berg sin stilling er ulovlig gjengjeldelse mot Berg som varsler, mener advokat Wendelboe Aarø.

Vest politidistrikt har overfor TV 2 forklart at flyttingen av Kenneth Berg «utelukkende (er) knyttet til arbeidsmiljøet på enheten og den risikovurderingen arbeidsgiver har gjort ved den aktuelle enheten».

Vest politidistrikt bekrefter overfor TV 2 «at innholdet i boken er en del av risikovurderingen».

Dårlig politiledelse



– En arbeidsgiver bør verdsette ytringer som påpeker forhold som er problematiske eller kritikkverdige, mener forlagssjef Nygaard.

Boken ble gitt ut i samarbeid med Aschehoug forlag, og Berg skildrer blant annet dårlig politiledelse, inhabilitet og kameraderi. Dette førte til skarpe reaksjoner på politihuset i Bergen.

VARSLER-BOK: Mads Nygaard er tydfelig på at Kenneth Bergs bok «Kidnappet» er en forlengelse av varsel-saken. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Boken er en forlengelse av et varsel og dersom Berg er tvangsflyttet som følge av han ytrer seg om det han opplever som kritikkverdige forhold, er det svært problematisk, mener Nygaard.

Angrep på ytringsfriheten

Forlagssjefen sier at dersom man på en arbeidsplass opplever at man blir sanksjonert for å ytre seg kritisk, vil det ha store konsekvenser for åpenheten.

– Her synes det å være en direkte sammenheng mellom varslet og tvangsflyttingen, som i så fall er et angrep på ytringsfriheten Berg har, sier Nygaard.

ASCHEHOUG FORLAG: – Arbeidet med boken har vært grundig og forlaget ser den som viktig, forklarer konserndirektør Mads Nygaard til TV 2. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Boken er Kenneth Bergs historie, slik han har opplevd den. Arbeidet med boken har vært grundig og forlaget ser den som viktig, forklarer Nygaard til TV 2.

Troverdig og godt dokumentert

Aschehoug-sjefen er krystallklar på at ytringsfriheten skal beskyttes.

– Å kunne ytre seg fritt, også om det man opplever som kritikkverdige forhold på arbeidsplasser, er viktig i et demokratisk samfunn som vårt, presiserer Nygaard.

– Hvilket «ansvar» føler du at forlaget har? Burde dere forutsett dette og burde sensureringen vært strengere?

– Forfatter og forlag står sammen om en bokutgivelse. Kenneth Berg har på en troverdig og godt dokumentert måte fortalt sin historie om det han opplever som meget kritikkverdige forhold i Bergenspolitiet.

Nygaard mener det har vært en grundig prosess hvor Berg også har hatt en meget erfaren medforfatter i ryggen.

– Det er en omforent holdning i Norge om at varsling om kritikkverdige forhold er legitimt og at varslere ikke skal bli møtt med sanksjoner. Om det er slik at varslet og boken har medført slike sanksjoner fra arbeidsgiver er det alvorlig, sier Nygaard til TV 2.

Ikke varsel

Vest politidistrikt mener ikke boken er et forlenget varsel.

I e-post til TV 2 redegjør Helge Stave, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Vest politidistrikt, for hvordan han ser på saken.

Saken kan havne i domstolen om partene ikke blir enige.

Hele svaret til Vest politidistrikt kan du lese i bunnen av saken.

TAKKER KENNETH BERG: Petter Slengesol (v) og Reidar Osen ble begge utsatt for kidnapping og mishandling av samme kriminelle bande. Og begge havnet, på ulike tidspunkt, sterkt skadet på akuttmottaket ved Haukeland Universitetssykehus. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Simpelt gjort

Forretningsmann og kidnappet voldsoffer, Reidar Osen, er overrasket og skuffet.

– Jeg synes det er simpelt gjort. Berg har turt å snakke ledelsen imot. Jeg er veldig lei for at det er blitt som det er blitt, sier Osen til TV 2.

En av de dømte har nå sonet ferdig og har returnert til Polen. To er snart ute. Reidar Osen mener at nå står en stor taper igjen, alene.

– Jeg må beklage at saken min har gjort at Kenneth har endt opp i dette uføret her. Ingen trodde vel det skulle gå så galt når han bare gjorde jobben sin, mener Osen.

BEKLAGER: Reidar Osen er lei for at saken hans har skapt problemer for Kenneth Berg. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Ofret seg for oss

– Det er skuffende av å høre at en mann som er så flink i jobben nærmest blir avskiltet for å gjøre det han følte var korrekt og at han blir straffet for å varsle, sier Slengesol til TV 2.

TORTURERT: Petter Slengesol ble holdt fastbundet bak i sin egen bil og utsatt for massiv vold og tortur fra hettekledde voldsmenn. Foto: Politiet

Bergenseren sitter igjen med en bitter følelse.

Slengesol sier at han er fast bestemt på at dersom ikke Kenneth Berg hadde varslet og dermed fikk satt i gang en prosess, så hadde ikke voldspersonene blitt straffet for de ekstreme og svært oppsiktsvekkende voldshandlingene.

– Jeg takker Berg for jobben han gjorde. Og at han varslet, noe jeg setter enormt stor pris på. Han har på mange måter ofret seg for oss, og konsekvensen er både dypt tragisk og uforståelig, mener Slengesol.

TAKKER BERG: Petter Slengesol sier han er rystet over at Kenneth Berg nå er blitt tvangsflyttet. Foto: Ole E. Ebbesen

Vest Politidistrikt svarer på kritikken:

TV 2 har stilt Vest politidistrikt en rekke spørsmål knyttet til kritikken som fremkommer i denne saken. Helge Stave, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Vest politidistrikt, har sendt følgende svar:

«Jeg forstår at saken vekker interesse gitt forhistorien med Reidar Osen-etterforskningen, varslingssaken og boken til Kenneth. Det er viktig å presisere at varslingssaken er avsluttet og anmeldelsen mot politiledelsen ble vurdert uten at det ble funnet grunn til å kritisere de vurderingene arbeidsgiver har gjort. Kenneth har fått tilbakemelding på sitt varsel og på at boken ikke er å anse som et nytt varsel om kritikkverdige forhold», skriver Stave.

«Flyttingen av Kenneth handler verken om varsling eller at han har skrevet bok, men er utelukkende knyttet til arbeidsmiljøet på enheten og den risikovurderingen arbeidsgiver har gjort ved den aktuelle enheten. Det skal være vid adgang for ansatte å ytre seg kritisk om forhold på arbeidsplassen, men det forventes at dette foregår på en saklig og balansert måte som blant annet tar hensyn til kollegaer og arbeidsmiljøet», skriver han videre.

«Vi ber om forståelse for at dette nå er en personalsak som vi ikke kan prosedere gjennom media. Vi må imidlertid få presisere at det ikke har vært gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse slik advokaten viser til. Ved alle personellforflytninger som skjer mot den ansattes vilje blir foretatt en risikovurdering av blant annet arbeidsmiljøet i enheten. Hvordan dette er gjort i denne saken og utfallet av denne er en del av personalsaken som vi som arbeidsgiver ikke kan uttale oss om utover å understreke at Kenneths fagforening og verneombudet har vært involvert og påkoblet gjennom hele prosessen.»

«Vi som arbeidsgiver har ansvar for å sikre at alle våre medarbeidere har et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø. Oppstår det konflikter eller andre utfordringer forsøker vi alltid å finne gode løsninger som er ivaretar alle. I noen tilfeller må vi gå inn med andre tiltak, som å flytte medarbeidere. Vest politidistrikt har et godt HMS-system som sørger for at disse prosessene gjennomføres på best mulig måte, men det er ikke alltid vi lykkes med å gjøre alle fornøyd. Vi håper at vi gjennom dialog med Kenneth og hans advokat sammen klarer å finne en løsning som alle kan være fornøyd med.»