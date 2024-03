Skrev dagbok om Giske: – Jeg ble redd

Gun Elin Høgli har med seg notatboken når hun møter TV 2 i Trondheim. Trond Giske har påstått i mediene at hun har kommet med usannheter, og nå vil hun gi sin versjon av striden.

Den startet 22. mai i fjor, ifølge notatboken.

– Der har jeg beskrevet hendelser, ting som ble sagt, og mine egne følelser og reaksjoner. Når jeg leser igjennom den nå har det vært godt å ha den, sier den avsatte lederen i Trondheim Ap.

Hun leser høyt fra notatene hun skrev om den halv time lange telefonsamtalen hun hadde med Giske i 22. mai.

– Han truet med ekstraordinært årsmøte for å fjerne meg.

– Jeg har aldri fått så mye kjeft i hele mitt liv.

DAGBOK: Gunn Elin Høgli ble vraket 9. februar på åpen scene, men allerede siden 22 mai ifjor har hun skrevet i sin røde notatbok om alt som har skjedd fram til den dagen. Deler av teksten på bildet er sladdet. Foto: Martin Leigland / TV2

– Lei meg, leser hun.

Høgli gikk først ut i Adresseavisen, som har gått gjennom både notatene og telefonloggen hennes fra denne spesielle tiden. Flere kjente Ap-topper i Trondheim har bidratt åpent med bekreftelser av ulike deler av Høglis versjon. Blant dem er Tore Nordseth, tidligere ordfører Rita Otterviks ektemann og en nær venn av Giske gjennom flere tiår.



Giske har benektet at han truet Høgli med å fjerne henne, og har tidligere uttalt til TV 2 at det er usant.

– Det er en feil framstilling, uttalte Giske på årsmøtet.



Han ønsker ikke å komme med nye kommentarer til TV 2.

BENEKTER: Giske har benektet at han truet Høgli med å fjerne henne, og har tidligere uttalt til TV 2 at det er usant. Her fotografert under årsmøtet i Trondheim arbeiderparti der partileder Gunn Elin Høgli gikk av og Trond Giske ble ny nestleder. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Det har vært godt å ha dagboken, ikke bare for å dokumentere og tidfeste hendelser, men også for å bearbeide følelser, forteller Høgli.

– For meg har boken blitt mer viktig enn jeg trodde den skulle bli.

Høgli har støttet og beundret Giske gjennom mange år.

– Vi har vært veldig enige politisk, opplever jeg, på venstresiden i partiet.



Høgli stilte blant annet opp som dirigent for Giskes lokallag Nidaros sosialdemokratiske forum ved et par anledninger.

– Trond er kanskje en av de dyktigste politikerne vi har, sier hun.



NOTERTE: Gunn Elin Høgli ble vraket som leder for Trondheim Ap 9. februar i år. Fra 22 mai i fjor skriver hun i sin røde notatbok om konflikten med Trond Giske fram til denne dagen. Foto: Martin Leigland / TV2

At hun skulle komme i konflikt med Giske hadde hun aldri sett for seg.

– Nei, ikke i det hele tatt, og det hele framstår som surrealistisk når jeg ser tilbake. Det hadde ikke falt meg inn at det kunne skje, sier Høgli til TV 2.

Ble redd Giske

Bakgrunnen er at Aps partikontor i Trondheim ansatte Emilie Græsli i en midlertidig stilling som valgkampkoordinator i mai i fjor.

Græsli var leder i Trøndelag AUF og vendte ryggen Giske da han måtte gi opp sitt forsøk på comeback i 2020. I dag sitter hun i fylkestinget i Trøndelag for Ap.

– Trond ringte meg og var veldig uenig i ansettelsen av Emilie. Han var sint, høyrøstet og snakket fort, sier hun.

Giske har tidligere benektet overfor TV 2 at han ønsket å fjerne Græsli som valgkampkoordinator.

UENIG: Giske har tidligere benektet overfor TV 2 at han ønsket å fjerne Græsli som valgkampkoordinator. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Høgli leser fra notatboken onsdag 24. mai i fjor:

– Jeg er sliten, jeg er lei meg. Jeg lurer på hva jeg skal gjøre. Stå i det?

– Skal jeg kontakte Arbeiderpartiet nasjonalt og få hjelp?

I den lille røde notatboken skriver Høgli spesielt om tre episoder.



Om telefonsamtalen 22. mai, om et mislykket forsoningsmøte, og da Giske kom hjem til henne med blomster 2. juni i fjor.

Høgli forteller at hun var syk, og hadde gitt beskjed om at hun ville være for seg selv.

– Så kommer Trond hjem til meg med blomster på døra, og sendte en fin melding om at han håpet at det ble godt tatt imot og at vi kunne fortsette å være venner, og jeg takket for den blomsten.

Men den omtalte telefonsamtalen gjorde at hun reagerte med frykt, forteller hun.

– Jeg tror at han hadde edle hensikter, men det som overrasker meg er mine egne reaksjoner. Jeg blir redd, det høres helt merkelig ut, men sånn virket det på meg. Det var ingen god opplevelse, sier Høgli.

FIKK KJEFT: Gunn Elin Høgli skriver i dagboken om hendelser og følelser. Deler av teksten på bildet er sladdet. Foto: Martin Leigland / TV2

Hun bekrefter at hun gjemte seg på badet, slik Adresseavisen og Aftenposten tidligere har skrevet.

– Døra var låst nede, så jeg gikk inn i et rom, som han ikke kunne se meg fra. Og da han dro, tenkte jeg, sånn kan du ikke ha det.

– Det her skal du ta!



Høgli ble utsatt for sterkt press om å gå av som leder av Trondheim Ap før årsmøtet 8. februar i år. Hun ble møtt med mistillitsforslag da hun kom til rabaldermøtet.

– Jeg hadde forventet at det var en journalist eller to der, men ikke at det var stappfullt av folk og journalister – som om det var VM i Granåsen.



Hun valgte å stå løpet ut etter sterke oppfordringer fra partifeller, sier hun.

Og ikke minst fra ektemannen.

– Jeg hadde jeg en samtale med min mann, for han kjenner meg best. Jeg spurte ham om han trodde jeg kunne klare det eller ikke, og han sa; Det her skal du ta! Så da gjorde jeg det, men jeg kunne tatt en annen utvei, som gjorde det enklere for meg – men jeg tror jeg det var rett det jeg gjorde.



BYBROEN: Gunn Elin Høgli tror det var rett av henne å ta et oppgjør med Trond Giske. Foto: Martin Leigland / TV2

Giske stemte for mistillitsforslaget, og hun ble vraket på årsmøtet, der Nidaros hadde rent flertall. Dagen etter ble Giske valgt som nestleder.

Høgli brukte tiden etter det opprivende årsmøtet med mann og barnebarn, og dro på hytta for å ta seg inn.

Mange følelser og tanker har meldt seg i ettertid, forteller hun.

– Jeg kjenner på lettelse for at jeg stod i det, og samtidig er det vondt fordi jeg vet at partiet er delt i to, ikke bare Trondheim, men i hele Trøndelag. Og uro og bråk gir ikke tillit til politikere, det synes jeg var vondt i ettertid.

Hun innrømmer at hun var i tvil de siste dagene, men mente at hun som en voksen dame på 60 år måtte kunne ta belastningen med et oppgjør med Giske.

– Det er jo en form for varsling det jeg har gjort, og historien viser jo som regel at varslere som regel vil tape kampen, og det å si ifra som jeg gjorde mot en person som er så dyktig, har et sånt nettverk, er god på media, det vet du at kommer til å koste, og det har kostet.



NOTATBOKEN: Gunn Elin Høgli sier notatene i den røde boken har betydd mye mer for henne enn hun hadde trodd. . Foto: Martin Leigland / TV2

Sterke krefter

Nå anser hun seg ferdig med saken og er klar til å gå videre. Lørdag og søndag møter hun Giske og andre partifeller på årsmøtet i Trøndelag Ap.

– Jeg skal på talerstolen, smiler hun.

TV 2 har torsdag og fredag bedt Giske kommentere Høglis uttalelser, men ikke fått svar.

I en innkalling til medlemsmøte i Nidaros sosialdemokratiske forum 20 mars, skriver Giske:



Siden jeg i november har åpnet for muligheten til å stille til Stortinget igjen, har personangrepene blitt flere. Det er sterke krefter som ikke støtter det vi sloss for, som ikke ønsker en mer rettferdig fordeling mellom rike og fattige, økt likeverd eller at folk flest får mer de skulle sagt. Nidaros` svar på personangrep er alltid det samme: Å bruke alle krefter på politikk.