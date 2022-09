Etter fire av fem år med lektorutdanning tviler Roar Høiby Brakstad på at han noen gang vil jobbe som lærer.

SKREMT AV YRKET: Roar Høiby Brakstad ser ikke lenger for seg å jobbe som lærer. Foto: Fredrik Framhus

Roar Høiby Brakstad (27) har snart brukt fem år på lektorutdanning ved NTNU.

Drømmen var å bli lærer på videregående skole, med hovedfag i kroppsøving, men samtidig undervise i samfunnsfag.

Med ett år igjen av utdanningen har drømmen svinnet sakte hen. Han føler seg mer og mer sikker på at han aldri vil jobbe som lærer.

Brakstad er ikke alene om dette. Ifølge Utdanningsforbundet har Norge hele 40.000 lærerutdannede som ikke jobber i skolen.

– Får mindre og mindre lyst

Brakstad sier han bare har hatt gode opplevelser i praksisperiodene under utdanningen.

Det er ikke selve lærerjobben det står på, men det han mener er tilleggsansvar lærerne pålegges, som er utenfor deres kompetanse.

– Det er et yrke hvor du må legge inn hele deg selv. Når jeg ser en debatt der så mange fra ulike hold angriper yrket, så virker det altfor krevende å kunne stå i. Man får mindre og mindre lyst, sier Brakstad til TV 2.

Han sikter blant annet til debatten under lærerstreiken om elevenes psykiske helse, og hvorvidt lærerne og skolene skal stå til ansvar for den.

Jeg har fullført 4 år på lektorutdanning.



På de 4 årene har jeg sett lærere krige seg gjennom pandemi, gå i tvungen lønnsnemd, slutte i jobber og nå bli beskyld for å sette barn foran seg.



Føler meg stadig sikrere på at jeg ikke skal bli lærer.



Og det er en trist ting å si. — Roar med Skarre R (@SkarreRoar) September 20, 2022

Ikke i utdanningen

Brakstad sier han sliter med å forstå hvor i utdanningen man skal få plass til å lære alt som forventes av lærere.

I egen utdanning tar han 180 studiepoeng i sitt hovedfag (kroppsøving), 60 i tilleggsfag, 30 i pedagogikk og 30 i didaktikk.

– Hvor i dette skal jeg få inn alle disse situasjonene som tas opp om igjen og om igjen, spør Brakstad.

Også under koronapandemien mener Brakstad lærerne ble «kastet under bussen» med både nye og flere arbeidsoppgaver.

Han omtaler læreryrket sett fra utsiden som skremmende.

– Man må nesten være litt kald og kynisk for å håndtere alt dette man egentlig ikke kan.

Ønsker endring

Personlig kjenner Brakstad seg trygg på å finne seg en jobb utenom læreryrket, hvor han fremdeles får bruk for utdanningen sin.

– Jeg er veldig engasjert i utdanning, så det virker mye mer fristende å jobbe i en mer administrativ jobb på det feltet. Du har heller ikke så mye mulighet til å jobbe deg til mer lønn som lærer, men det har du andre steder, sier han.

27-åringen synes det er trist å ha blitt skremt vekk fra sitt opprinnelige drømmeyrke, og mener noe må gjøres.

– Læreryrket hadde vært mer attraktivt med mer lønn, men for meg er det enda viktigere å diskutere rammene rundt yrket, sier han.

– Ikke psykologer eller leger

Anne Marie Brunborg er leder for foreningen Lektorstudentene, og er selv lektorstudent ved UiT.

Hun frykter utydelige rammer rundt hva læreryrket innebærer, vil kunne skremme flere av hennes medstudenter ut av klasserommet, og i verste fall ut av skolen.

– Vi utdanner oss ikke til psykologer eller leger, men lærere. Vårt samfunnsmandat er å lære bort. En del av det er relasjonsbygging, men ikke å være ansvarlig for elevers psykiske helse, sier Brunborg til TV 2.

Brunborg sier hun fremdeles opplever at de aller fleste lektorstudenter vil bli lærer. Hun tror imidlertid at en del søker seg til nye jobber etter noen år i yrket, om man ser at det ikke passer helt.

VIL BLI LÆRER: Anne Marie Brunborg ser for seg lærerjobb, men forstår at enkelte medstudenter slår det fra seg. Foto: Margreta Brunborg

Selv ser hun for seg å jobbe som lærer når hun er ferdig utdannet, men hun er spent på hvordan hun vil oppleve det. Hun er enig med Brakstad i at man til en viss grad kan ha fordel av å være litt «kynisk».

– Jeg har blitt fortalt at særlig som kvinnelig lærer må man passe seg, fordi det er fort gjort å bli utbrent. Man må holde en viss avstand til elevene for å ikke slite seg ut, sier Brunborg.

– Hvis mitt hovedansvar som lærer settes til side, så vil jeg nok tenke på andre alternative yrker jeg heller vil jobbe i, hvor jeg også kan tjene bedre med samme utdanning.

Kan ikke svare

Ifølge Utdanningsforbundet har Norge 40.000 lærerutdannede som ikke jobber i skolen. NOKUT sin kartlegging fra 2019 viser at lektorutdanningene har «svært lav fullføring».

Samtidig er nesten hver femte person som jobber i skolen, ikke lærerutdannet.

TV 2 har kontaktet kunnskapsdepartementet med spørsmål om hva kunnskapsministeren tenker om opplevelsen til Brakstad, samt om man har råd til at lærerutdannede ikke bruker utdannelsen i skolen.

Svaret fra departementet er at de ikke kan uttale seg om dette under en pågående streik, da det kan tolkes som en innvirkning i streiken.