Skremt av sesongvarsel: – Stiger overalt

Værvarselet for hele sommersesongen er klart. Mens noen vil glede seg over høye temperaturer, kan varmen gi store konsekvenser for én spesiell gruppe.

– Det har vært finvær i ukevis, nå. Hva er det som skjer?

– Akkurat nå har vi et veldig kraftig høytrykk som bare ligger over Norge og sender lavtrykkene bort, sier klimaforsker Erik Kolstad, mens han vifter med hendene.

Det er uvant kost for mange nordmenn, og i hvert fall bergensere som er vant til opp mot 230 regndøgn i året.

– Vi kaller det «blokkerende høytrykk», og det er egentlig ikke så uvanlig. Etter den kalde vinteren blir man kanskje litt sjokkert over at dette kan skje, men vi har slike perioder på den tiden av året også. Det er det samme, sier Kolstad.

Dette er sommervarselet

Sammen med de andre forskerne ved NORCE og Bjerknessenteret, spesialiserer Kolstad seg på helt spesielle typer værmeldinger.

ANALYSERER: Klimaforsker Erik Kolstad sier de bruker hundrevis av ulike værvarsler for å se trender langt frem i tid. Foto: Ingrid Håvardsholm / TV 2

For mens vanlige meteorologer prøver å varsle været de kommende dagene, ser Kolstad & co. både uker, måneder og år fram i tid.

Dette gjør de ved å analysere hundrevis av værtegn og prognoser, som de deretter sammenligner med historiske data for å simulere sannsynlig vær.

Nå er de klare med varselet for hele sommeren.

– Det er mellom 70 og 80 prosent sannsynlighet for at juli kan bli varmere enn normalt i Sør-Norge. Det er høyt, sier Kolstad.

Normalen beregnes ut ifra en 30-årsperiode.

I Nord-Norge er sannsynligheten «kun» mellom førti og seksti prosent, noe som ikke gir et tydelig signal, ifølge forskerne.

– Det ser litt mer kaldt ut nordpå, men det kan skyldes lave temperaturer i Norskehavet. Dette vil ha stor innvirkning på modellene vi bruker, slik at sannsynligheten for varme blir lavere der oppe, sier Kolstad.

Dette kartet fra EU sin Copernicus-tjeneste viser temperaturmeldingen for Norge og store deler av Europa i juli. Flere steder er sannsynligheten for høyere temperaturer enn normalt oppe i 80-100 prosent. Foto: Copernicus

Regn?

– Hva med nedbør? Vil det regne mye?

– Til forskjell fra temperaturvarslene våre, som er ganske entydige, så spriker nedbørsvarselet i alle retninger. Det kan være at varmen også gir tørt vær, men det vet vi ikke, sier Kolstad.

Hvis det holder seg tørt, er det nok mange som vil juble. Likevel advarer Kolstad om konsekvenser for én spesiell yrkesgruppe.

– Vi har jobbet veldig mye med bøndene, og de er veldig bekymret for tørke. Mangel på vann vil ha store konsekvenser for landbruket, og i tillegg har man faren for gress-, skog- og lyngbrann.

TØRKE: Dette bildet fra 6. juni viser hvordan tørke kan påvirke landbruket. Her fra et jorde i Danmark. Foto: RITZAU SCANPIX

De siste ukene har man sett flere tilfeller av slike branner, både i Samnanger, Bømlo og Innlandet.

– I 2018 hadde vi den første skikkelige tørken i Norge siden 1947, så dette er ikke noe som har vært på folk sin radar i det hele tatt. Nå håper jeg folk er litt mer obs på det, sier Kolstad.

– Trenger ikke bli varmere

I Nygårdsparken treffer TV 2 flere nordmenn som nyter sommersolen.

Jon Eivind Ramslien og familien har nettopp vært i Kroatia, og gleder seg over at finværet har fortsatt etter hjemkomsten.

– Det er jo typisk at det alltid er fint når det er eksamensperiode, men man må jo bare prøve å nyte det så lenge som mulig, sier han.

NYTER DAGEN: Jon Eivind Ramslien og familien koser seg i Nygårdsparken i Bergen, mens gradestokken viser skikkelig sommertemperatur. Foto: Ingrid Håvardsholm / TV 2

At klimaforskerne melder om 70-80 prosent sannsynlighet for høyere temperaturer enn normalt, synes han er litt bekymringsverdig.

– Det merkes kanskje mest positivt i Norge, men det kan jo også bety hetebølger i Europa. Disse er det nok viktig å være bevisst på, sier Ramslien.

Andrea Jensen har ikke noe imot et regnskyll innimellom.

– Det trenger ikke å bli noe varmere enn det er nå, sier Jensen, mens gradestokken viser 24-tallet.

Hete-advarsel

Også klimaforskeren er bekymret for hetebølgene. Akkurat nå sørger værfenomenet El Niño for høyere overflatetemperatur nær ekvator.

VARMT: En mann i sørligere strøk prøver å kjøle seg ned med litt vann i varmen. Foto: ULISES RUIZ

– Dette kan være med og bidra til en veldig varm sommer i Europa, med nye hetebølger, sier Kolstad.

– Bør vi være bekymret over at temperaturen stiger?

– Jeg håper jo folk har fulgt såpass med at de allerede er bekymret for det. Havene varmer seg opp raskere enn vi trodde, og hvis dette fortsetter kan vi få en havnivåstigning som vil påvirke kystlinjer over hele verden.

Kolstad har én klar melding:

– Temperaturen stiger overalt, så det er en skremmende utvikling.

Slik forklarer han varme-fenomenet

Kan bli langvarig

Ifølge Meteorologisk institutt ligger årets El Niño an til å bli kraftig og vare fram til 2024.

– Det har kun vært to like ekstreme tilfeller av El Niño, et i 1998 og et i 2016, skriver klimaforsker Rasmus Benestad i en pressemelding fra instituttet som er formidlet av NTB.

I 2016 ble mer enn 60 millioner mennesker berørt, ifølge Verdens Helseorganisasjon. Benestad mener at måten den globale oppvarmingen påvirker de tropiske orkanene på kan være en utvikling vi kommer til å se mer av i framtiden.

Global oppvarming kan potensielt påvirke kelvinbølgene. Benestad tok en doktorgrad på kelvinbølger, og følger derfor spesielt med på det som nå skjer.

– Jeg er spent på hvilken rolle kelvinbølger har for El Niño, sier han.