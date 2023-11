– Når du er 16 år gammel, har du ikke mye livserfaring og det burde man tatt hensyn til, sier Alexander Todnem (34) til TV 2.

Nå som debatten rundt NRK-serien «Ingen elsker Bamsegutt» raser, følger Todnem ekstra godt med.

I 2006 fikk den da 16 år gamle gutten, som er adoptert fra Colombia, en telefon fra Tore Strømøy som kunne fortelle at han hadde funnet Alexander Todnems biologiske mor i Colombia.

Strømøy kontaktet ham i forbindelse med en episode av programmet «Tore på sporet».

FØLGER MED: Totnem er kritisk til Tore Strømøys arbeidsmetoder. Han følger nøye med på debatten som nå raser. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Gjenforent i studio

– Jeg hadde aldri hatt noe ønske om å finne mitt biologiske opphav, det visste også mine foreldre her i Norge, og plutselig fikk jeg den telefonen. Det var veldig rart, sier han.

Todnem og hans familie ble fløyet til Oslo der de skulle møte den colombianske kvinnen som påsto at han var stjålet som baby og at hun hadde lett etter ham siden.

Men dette kunne verken kvinnen, Strømøy eller NRK dokumentere, noe som ble omtalt av flere medier tilbake i 2006, blant annet i VG.

Se hva NRK svarer på kritikken nederst i saken.

I et studio på Marienlyst skulle de to treffe hverandre for første gang, minnes Alexander.

– Vi ble plassert i hvert vårt rom et par timer før vi ble ført inn i studio, sier han.

Todnem mener det var åpenbart at produksjonen ville vente med gjenforeningsøyeblikket til de kunne få det foran studiokameraene og publikum.

SLÅTT OPP: Todnem sin sak ble dekket av flere medier tilbake i 2006. Her viser han forsiden til Dagbladet fra den gang. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Skremmende opplevelse

– De gjorde dette for å lage god TV, for å få gode seertall, selv om det gikk på bekostning av andre, sier Todnem i dag.

NRK og Strømøy fikk den gangen massiv kritikk for at de tok kontakt med en 16-åring som ikke selv hadde tatt initiativ til å finne moren sin, og for at de fremmet udokumenterte påstander om at han hadde vært utsatt for en kriminell handling som baby.

SKREMMENDE: Todnem forteller at det ikke var noen oppfølging i etterkant av programmet. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Det var en skremmende opplevelse. De burde ha gjort mer research først, både med tanke på henne og på meg, mener han.

Han er også kritisk til hvordan NRK og Strømøy håndterte saken i etterkant, særlig med tanke på hvor store konsekvenser dette fikk for ham og familien.

– Det har vært null oppfølging, verken foreldrene mine eller jeg har fått en telefon eller en mail, sier Todnem, som i dag ikke har kontakt med den biologiske moren.

Todnem er ikke den eneste som forteller at han har opplevd ubehagelige opplevelser med det kjente programmet.

AVISOPPSLAG: Tilbake i 2006 skrev flere medier om Alexanders opplevelse med «Tore på sporet» Foto: Kristian Myhre / TV 2

Mangel på oppfølging

Styreleder i UTAD, en organisasjon for utenlandsadopterte, Angelica Bråten, har vært kritisk til «Tore på sporet» i lengre tid.

En av tilbakemeldingene hun har fått oftest er mangel på oppfølging i etterkant av produksjonen.

– Jeg har lest at programmet har sagt at de har tilbudt oppfølging, men det er ikke det folk har fortalt til oss, sier hun til TV 2.

Bråten er spesielt kritisk til at adopsjonshistorier blir sendt på TV som «lørdagsunderholdning».

IKKE FULGT OPP: Styreleder i organisasjonen UTAD, forteller at hun har fått flere henvendelser fra folk som har vært med i programmet . Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Folk vet ofte ikke hva de går inn i. Hovedfokuset er å få de tårevåte øyeblikkene som alle kan bli rørt av under fredagstacoen.

Det er store prosesser som settes i gang når man finner sin biologiske familie, forteller Bråten.

– Det er så mye som skjer med deg personlig og emosjonelt. Sårbare grupper blir eksponert og så blir de forlatt med åpne sår, sier hun.



Forbereder varsel

Hun forteller at folk har opplevd produksjonsprosessen som belastende.

– De føler seg etterlatt til seg selv med ting som blir revet opp under en gjenforening.

SÅRBART: Flere Bråten har snakket med forteller at de synes det har vært belastende å være med på det kjente NRK-programmet «Tore på sporet» Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Etter at «Ingen Elsker Bamsegutt» ble sendt, har organisasjonen fått flere henvendelser, forteller Bråten.

Bråten ønsker ikke å gå i detalj på hva henvendelsene dreier seg om, men sier at det gjelder folks opplevelse med deltakelse i «Tore på sporet». Nå jobber de med å sjekke opp henvendelsene.

Planen er å sende et felles varsel til NRK.

Overrasket over NRK

Alexander Todnem er overrasket over at NRK har latt «Ingen elsker Bamsegutt» gå på lufta.

– De burde ikke la Strømøy dure på på denne måten, sier han.

Tore Strømøy skriver selv i et svar til Aftenposten at han ble journalist for å tale de svakes sak. Det reagerer Todnem på.

– Alle kan være svake, på hver sin måte, alle har sine ting. Jeg skulle blitt tatt mer hensyn til, tatt min unge alder i betraktning, sier han.

Venter med å svare

TV 2 har forelagt både Tore Strømøy og NRK kritikken fra Bråten og Todnem. Strømøy har ikke svart på våre henvendelser de siste dagene.



Redaksjonssjef for TV i NRK Trøndelag, Njord Røv, skiver følgende i en e-post til TV 2:

«Vi svarer gjerne på spørsmål om «Tore på Sporet» fra 2006, men tidspunktet for det er ikke akkurat nå. Vi jobber med «Bamsegutt» og har fokus på den. Så dette må vi komme tilbake til siden.»

Etikkredaktør i NRK, Per Arne Kalbakk, sa dette til TV 2 mandag på spørsmål om Strømøys tidligere publiseringer:

– Det er vanskelig å svare rundt vurderingene til gamle serier, men det er jo riktig at han har en journalistisk metode som innebærer at han inntar et personlig engasjert ståsted og ofte fremstår som hjelper overfor de menneskene han møter.

– Det er ikke en veldig vanlig journalistisk metode i undersøkende journalistikk, så jeg skjønner at det kommer kritikk rundt det. Samtidig så er jo dette en journalistisk metode som utøves i full åpenhet, sånn at den som ser kan bedømme dette selv.