– Skremmende at det kan skje her

Far og sønn Audun og Erik Hagbø Myklebostad forteller om dramatiske timer i Vistdal søndag kveld.

– Det begynte plutselig med lyn og torden, og så haglet det utrolig store hagl, i druestørrelse. I løpet av den halvannen timen gikk raset, sier Audun Myklebostad til TV 2.



– Det som er spesielt er det korte tidsintervallet fra det startet til det utløste jordras på steder vi ikke kan huske det har gått jordras tidligere.

Han kaller det hele uvirkelig.

– Jeg tenkte «Hæ! Har det virkelig skjedd?». Jeg så over på den andre siden av bygda og kunne nesten ikke skjønne det. Det var en uhyggelig ramme rundt deg. Overhodet ikke noe kjekt.

DRAMATISK: Skredene i Vistdalen i Molde kommune vasket med seg alt i sin vei søndag. Foto: Frederik Ringnes / TV 2

– Utrolig lokalt

64 mennesker er evakuert fra Vistdal i og Eidsvåg i Molde kommune etter uværet. I tillegg er rundt 100 personer isolert i camping- og hytteområdet i Meringdal.



Myklebostad bor i Vistdal. Veiene i området er stengt, men han kommer seg ut av bygda med båt. Sammen med sønnen Erik fraktet han mandag TV 2s reporter inn til skredområdet.

Myklebostad forteller om store lokale værforskjeller søndag kveld.

– Bare tre kilometer lenger opp forteller de at det bare var litt regn, og elva var ikke stor i det hele tatt. Det var utrolig lokalt, sier han.

Kontraster

Sønnen Erik forteller om en dag med store kontraster.

– Det gikk fra en fantastisk dag til en helt forferdelig dag, sier han.

18-åringen forteller at han fulgte med på lynradaren mens han forsøkte å rekke å klippe plenen før uværet skulle slå inn.

– Jeg ser plutselig at lynet er rett ved. Jeg kjører rett inn og hører det buldrer i fjellet. Og så var det noen hjemme som påsto at den ene buldringen ikke kunne være torden, men at det måtte være ras, sier han.

DRATT NED: Noe av jordmassene havnet helt nede i Vistdalselva Foto: Arnt Morten Olsen / TV 2

Etter at tåka som hadde lagt seg i bygda lettet, kunne de se over på området der skredet hadde gått.

– Det var helt nedrast, sier Erik Myklebostad.

– Det ga seg aldri

Etter litt kjørte han seg en tur. Ved skolen hadde nødetatene samlet seg.

– Mens vi står der er det ikke mer enn fem minutter mellom hvert nye kjøretøy med mannskaper. Vi så helikoptre, men de måtte etter hvert lande fordi det var så mye lyn. Det ga seg aldri, det holdt sikkert på i fire-fem timer, sier han.

– Det er litt skremmende at slikt kan skje her.