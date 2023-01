Skrekkspill ble totalforbudt i Japan

– Det er lett å kunne si at hver dag føles som en feriedag når jeg elsker yrket mitt, sier Lisa Bekkeheien Johannessen fra Bryne i Rogaland.

Vi er på Jupiter-månen Callisto og året er 2320. Her spiller du karakteren Jacob Lee.

Etter å ha styrtet romskipet ditt og overlevd, ender du til slutt opp i et fengsel. Her har de innsatte blitt infisert med et Alien-zombie virus og du må overleve.

Dette er ikke for sarte sjeler, her blir det mye blod og gørr.

MONSTER: En av skikkelsene du møter i spillet The Callisto Protocol. Foto: Striking Distance Studios/Krafton

Omgivelsene er gammelt rust og stål, og det er nettopp Lisa som har designet flere av kapitlene i spillet The Callisto Protocol som ble utgitt i desember 2022.

Spillet har høstet gode kritikker verden over.

Spillkritiker i NRK, Rune Fjeld Olsen, ga spillet terningkast 5. I sin anmeldelse var han full av lovord om spillets design:

«Den enestående grafikken. Det fantastiske lydbildet. De herlige, detaljrike omgivelsene.»

Begynnelsen

Så hvordan endte en norsk jente fra Jærkysten som kritikerrost spilldesigner i California?

SPILLDESIGNEREN: Lisa Bekkeheien Johannessen har bodd i USA i snart 10 år. Foto: Privat

Lisa har alltid vært veldig kreativ og engasjert seg for kunst.

– Jeg tilbrakte mange år på kulturskolen på Bryne. Der fikk jeg god forståelse for det grunnleggende i kunst og håndverk, sier Bekkeheien Johannessen.

Hun ble også introdusert for videospill i ung alder. Hennes bror, Thomas, hadde stadig de nyeste spillene og konsollene på markedet.

Etter det stoppet interessen aldri.

– Videospill har alltid vært en stor del av den jeg er og har påvirket livet mitt kraftig, sier spillutvikleren.

Det var Jærbladet som først omtalte historien til Lisa Bekkeheien Johannessen.

Karrieren

Etter videregående fant hun ut det ikke fantes så mange muligheter i Norge for det hun ville holde på med.

FORNØYD: Lisa angrer ikke på at hun reiste over til USA. Foto: Privat

– Jeg stod nå med ett valg, jage drømmen, eller bli værende i Norge. Svaret var enkelt, jeg ville satse, sier Lisa.

Derfor reiste hun over til USA som 19-åring, og ble student ved The Academy of Art University.

Under det siste året ble hun veiledet av Glen Schofield, skaperen av spill som Dead Space og Call of Duty.

– Schofield tok oss med på klassetur til selskapet Free Range Games. Der tilbrakte vi dagen sammen med de ansatte og hadde muligheten til å vise dem portfolioen vår i bytte mot profesjonell tilbakemelding. Det viste seg at Free Range Games var på utkikk etter nye praktikanter og valgte meg ut fra alle i klassen, sier Lisa.

Herfra er resten historie.

Lisa er i dag ansatt ved Free Range Games som 3D Environment Artist.

UTSIKT: En av mange 3D-omgivelser Lisa har designet. Foto: Striking Distance Studios/Krafton

– Omgivelsene er bygget opp av hundrevis av 3D-modeller og det er min jobb å generere det vi trenger. som vegger, gulv, tak, trapper, dører, heiser, rekkverk, røranlegg, kasser, tønner og listen bare fortsetter. Det er disse som til slutt blir satt i sammen for å skape verdenen du kan utforske som spiller, forteller hun.

For å hente inn inspirasjon reiste Lisa og kollegaene helt i starten av produksjonen til Alameda, en by i California, der det gamle krigsskipet USS Hornet fra andre verdenskrig ligger til kai.

– Dette var den perfekte settingen for mørke ganger fulle av rust, olje og støv. Vi fikk adgang til avlukkede deler av skipet, men fikk beskjed om å trå varsomt ettersom disse rommene hadde stått avlåst uten tilsyn i lang tid, sier hun, og fortsetter:

– Vi senket oss langt ned i skipet. Det var en labyrint av stiger og smale ganger. Det var absolutt en ubehagelig følelse, og det var akkurat dette vi ønsket å gjenskape i spillet, sier Lisa.

Se flere bilder fra spillet og krigsskipet i bildekarusellen under.

STEMNING: Her er det mye å utforske som spiller. Foto: Striking Distance Studios/Krafton Les mer STÅL: Mye er inspirert fra krigsskipet USS Hornet. Foto: Striking Distance Studios/Krafton Les mer DETALJER: Det tar tid å ferdigstille hvert 3D-bilde. Foto: Striking Distance Studios/Krafton Les mer KRIGSSKIPET: USS Hornet ligger til kai i Alameda, USA. Foto: Privat Les mer INNSIDEN: Her det mye å bli inspirert av. Foto: Privat Les mer LYSSETTING: Lyset har mye å si for å sette den riktige stemningen. Foto: Striking Distance Studios/Krafton Les mer MODELLER: Bilde er satt sammen av mange forskjellige 3D-design. Foto: Striking Distance Studios/Krafton Les mer LANGT NED: En av mange trapper Lisa har designet. Foto: Striking Distance Studios/Krafton Les mer

– Blod, gørr og intens vold

I spillet er det mange sterke scener, så mye at det ble for sterk kost for den Japanske spill-sensuren. Spillet er derfor ikke å finne i butikkhyllene i Japan.

– Blod, gørr og intens vold er hjertet av The Callisto Protocol. Spillet har nærmere 30 animasjoner som viser en grotesk død av hovedkarakteren når du går tomt for liv. Det er skikkelig heftig og ikke for sarte sjeler, sier hun, og fortsetter:

– Ettersom jeg har forstått, er dette den dominerende årsaken til forbudet av spillet, sier Bekkeheien Johannessen.

SKUMMELT: Dette ble for sterk kost for Japan. Foto: Striking Distance Studios/Krafton

Lukrativt

For det å jobbe som spilldesigner i solrike California er også lønnsomt.

Ifølge tall fra SSB tjente en programvareutvikler ca. 740.000 kroner i året i Norge i 2022.

– Befinner du deg i California kan du doble dette tallet. Erfarne stillinger og fem år pluss i selskapet kan gi over 500.000 kroner ekstra, sier Lisa.

På spørsmål om hun vil returnere til Norge med det første sier hun:

– Jeg har kommet for å bli. Det er i California spillbransjen lever og det er her de store mulighetene er, avslutter den fornøyde spilldesigneren.