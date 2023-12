– Skrekkscenarioet er situasjonen vi er i nå

– Folk blir stresset og redde, og føler på en stor avmakt.



Det sier Anne-Rita Andal, boligpolitisk talsperson i Leieboerforeningen. Det siste året har de fått «enormt mange henvendelser» fra folk som sliter med å betale husleien, forteller hun.

– Folk som kontakter oss, er veldig fortvilet. Mange må flytte ufrivillig fordi husleien blir for høy.

1 million nordmenn leier bolig, ifølge SSB. Det vil si en fjerdedel av norske husholdninger.

– Likevel er det forsvinnende lite leiepolitikk å spore. Norske politikere er besatte av eierlinjen, i den grad at det går på bekostning av oss som leier bolig, sier Andal.

Soleklar rekord

For Norges Banks 14 rentehevinger de siste årene påvirker ikke bare lommeboken til dem som eier bolig. Økte rentekostnader for utleier blir stort sett vekslet inn i økt husleie for leietaker.



Ifølge Eiendom Norge, som hver måned utarbeider statistikk på boligmarkedet, har leieprisene i landets fire største byer steget med 9,8 prosent det siste året.

– Det er en helt soleklar rekord. Det er på et helt annet nivå enn man har sett tidligere, sier Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

I fjor økte prisene med 6 prosent, noe som på det tidspunktet også var rekord.

En perfekt storm

– Skrekkscenarioet er den situasjonen vi er i nå, sier Lauridsen.



Det forklarer han på denne måten: Ifølge statistikk fra Boligprodusentene går boligbyggingen mot de laveste nivåene siden begynnelsen av 90-tallet. I november 2023 var igangsetting av nye boliger 63 prosent under november året før.

Krise for boligbyggerne nå betyr krise for boligmarkedet noen år frem i tid, når boligene som ikke bygges skulle vært ferdige.



Samtidig vokser befolkningen til nær rekordhøye nivåer, noe som gjør at det er fare for at det blir for få boliger og sterk boligprisvekst om to års tid.

– Nå har man brukt opp mye av boligmassen og reserveboligmassen i norske kommuner, og man er mer avhengig av tilførsel av nye boliger.

Og som prikken over i-en i denne scenariet, går det mot en veldig krevende situasjon i leiemarkedet, ifølge Lauridsen.

– Utleierne blir færre fordi høye renter og andre kostnader gjør utleie ulønnsomt for mange samtidig som det er rekordstort behov for utleieboliger, blant annet til ukrainske flyktninger som hovedsakelig bosettes i det private leiemarkedet, sier han.

Når kan utleier øke leien? Husleieloven har strenge krav til når og hvor mye husleien kan endres. Når leieforholdet har vart i ett år kan husleien endres i samsvar med endringer i konsumprisindeksen (statistikk som beskriver den generelle prisutviklingen for varer og tjenester i markedet, og er et mål på inflasjon). Endringen må varsles skriftlig én måned i forveien. Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som setter KPI. Når leieforholdet har vart i tre år kan husleien endres til såkalt gjengs leie. Det er et gjennomsnitt av eksisterende leieforhold i lignende boliger i samme område. En endring til dette forutsetter at det ikke har vært større endringer i husleien de siste tre årene enn endringer etter KPI. Gjengs leie krever et varsel på et halvt år, altså kan man varsle om justeringen etter to og et halvt år. Kilde: Husleieloven

– Ikke tiltro til myndighetene



Forbrukersaker om hvordan å forhandle på boliglånsrenten, og hvorvidt det er lurt å søke om avdragsfrihet eller ei, har vært godt synlig i landets nettaviser i dyrtid. Andal i Leieboerforeningen mener vi har glemt leieboerne.

– Vi skal huske på at leieboere har svakere økonomi enn boligeiere, og at leieboere også har færre muligheter til å gjøre tilpasninger, som å be om betalingsutsettelse på lån, sier Andal.

Hun er sterkt bekymret for hvordan dette vil utvikle seg videre.

– Og vi har ikke tiltro til at myndighetene vil gjøre det som trengs for å sikre at ikke flere leieboere havner i fattigdom eller i verste fall blir bostedsløse.

Av tiltak hun mener regjeringen bør se på, er å øke bostøtten betraktelig, og styrke kommunens muligheter til å bygge flere kommunale utleieboliger. Men hun poengterer at dette er kortsiktige tiltak.

– Det vi virkelig trenger, er en langvarig satsing på leiemarkedet. Vi må få bygd opp en ikke-kommersiell leiesektor der utleiere ikke profitterer på at folk trenger et sted å bo.



Skal gjennomgå loven

I budsjettforliket med SV om statsbudsjettet for 2023, ble det slått fast at regjeringen skulle gjennomgå husleieloven. Dette med blikk på hvordan den kan styrke leietakeres rettigheter, sikre grunnleggende botrygghet og at loven samsvarer bedre med dagens situasjon på leiemarkedet.

Dette arbeidet har resultert i et utvalg, Husleielovutvalget, som skal legge frem sin første delrapport i slutten av januar neste år.