– Skrek inni meg: «Du må ordne dette, for det går til helvete»

Gårdbrukeren forteller at flere personlige kriser gjorde at han ikke klarte å ta vare på dyrene, som til slutt døde i sin egen møkk.

DYR: Dette bildet viser noen av de rammede dyrene på gården, etter at myndighetene hadde flyttet dem til et annet fjøs. Foto: Politiet

I november 2020 gjorde inspektører fra Mattilsynet et graverende funn ved en gård i Vestland.

I fjøset sto 22 dyr i et «ekstremt dårlig levemiljø». Flere av dem var avmagret, og noen lå med avføring opp til halsen.

Nå sitter en 40 år gammel gårdbruker og den 72 år gamle faren hans på tiltalebenken.

I retten forteller 40-åringen at han tar på seg all skyld, og forklarer hvordan et liv i gradvis større krise gjorde at han ikke lenger klarte å ta vare på dyrene.

– Hver eneste dag tenker jeg på det som har skjedd, og det plager meg veldig mye. Dette har ingenting med manglende erfaring eller medfølelse for dyrene å gjøre. Dette er ikke gjort med ondskap, og jeg skal stå til ansvar for det jeg har gjort, sier 40-åringen i retten.

STORFE: Her i dette fjøset sto 22 gårdsdyr i et «ekstremt dårlig levemiljø», slik det fremgår av tiltalen. Her kan man se to dyr stå med møkk opptil buken, og luften er beskrevet som særs dårlig. Foto: Politiet

Enormt arbeidspress

I sin forklaring forteller gårdbrukeren at det har vært tøft å drive gården, så og si helt siden han fikk større ansvar for driften rundt 2007.

Foreldrene bodde også på tomten, men 40-åringen gjorde svært mye av arbeidet.

– Jeg jobbet veldig mye. I perioder var jeg oppe i halv fire-tiden, gikk i fjøset, melket, stelte, gikk på jobb, og jobbet videre i fjøset på kvelden. Jeg var i seng rundt ett, og sto opp igjen rundt klokken halv fire, sier han.

Denne arbeidsrytmen gikk ikke i lengden, og i 2010 ville han avvikle melkeproduksjonen for å få mer ro. Tiltalte sier at dette var imot farens ønske.

Mistet kontrollen

I 2010 klarer ikke 40-åringen å ta vare på dyrene, og han får ilagt et forbud mot dyrehold av Mattilsynet året etter.

Selv oppfatter han at dette varer i fem år, og i 2020 er dyreholdet igjen i gang ved gården. Ifølge tiltalen var Mattilsynet sitt forbud fortsatt i kraft.

Etter et tiår med vanskeligheter, trang økonomi og fortsatt krevende arbeidsoppgaver, merker 40-åringen at han begynner å miste kontrollen våren 2020.

DYREPOLITI: I 2021 ble det etablert dyrekrimgrupper i alle landets tolv politidistrikt, og denne saken føres av denne grenen. Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2

– Det er hele tiden noe nytt, og alt er imot meg. Inkassoselskapet presser på, moren min jobber mye og faren min er i dårlig stand. I juni føler jeg at kontrollen begynner å glippe, sier han.

– Låste seg fullstendig

Til slutt føler 40-åringen at byrdene blir så tunge at han ikke klarer å ta vare på dyrene.

– Jeg fungerer ikke. Dyrene får fôr, men renholdet begynner å skrante. I tillegg får jeg en vannlekkasje i fjøset, noe som gjør at gjødsellageret begynner å fylle seg opp.

Lekkasjen på hovedvannledningen gjør at en del av gjødslet flyter rundt.

– Det begynner å låse seg fullstendig for meg, og jeg er helt febrilsk. Jeg tenker at «dette må du ordne opp i», sier han.

Dette, i tillegg til alle de andre oppgavene på gården og en ny vannlekkasje, gjør situasjonen verre.

– Jeg går og vokter dyrene hele tiden. Det er en surrealistisk og «jævlig» situasjon, og jeg føler meg totalt handlingslammet. På dette tidspunktet sover jeg ikke om nettene, sier 40-åringen.

Vondt blir verre

August 2020 skjer det verste. En morgen kommer tiltalte inn i fjøset, og oppdager at en av kalvene er død.

– Da går jeg ned i knestående, og tar til tårene. Det går helt i spinn, og jeg aner ikke hvor jeg skal gjøre av meg.

ERKJENNER: Den tiltalte 40-åringen sier han vil stå til rette for alt som har skjedd. Foto: Chris Ronald Hermansen

Han fortsetter å fôre de andre dyrene, og gjør alt for at ingen skal finne ut hvor dårlig det står til. Dyrene blir ikke tatt ut av fjøset, men flyttet vekk fra de verste områdene i bygningen.

– Jeg var livredd for at noen skulle oppdage det, sier han i retten.

De kommende ukene dør fem dyr til, én etter én. Ifølge Mattilsynet er dødsårsakene utmattelse, drukning og ihjeltramping.

I tiltalen skrives det: «Dyrene sto med gjødsel oppunder buken, hadde store problemer med å bevege seg, og for å hvile måtte de legge seg ned i møkk med overhengende fare for å bli sittende fast og/eller bli tråkket på av andre dyr og/eller bli nedkjølt.»

I tillegg skal dyrekadavrene ha råtnet og bidratt til sykdom og stress for de gjenlevende dyrene.

Inspektørene kommer

20. november står det plutselig en bil på tunet. Det er to inspektører fra Mattilsynet som vil inn og se på dyrene, etter tips fra lokalmiljøet.

– Da la jeg alle kortene på bordet, sier 40-åringen.

KONTROLL: Mattilsynet tok umiddelbar affære da de oppdaget forholdene på den aktuelle gården. Foto: Carina Johansen

Kort tid etter kommer myndighetene og henter ut dyrene. Et av dyrene måtte avlives på stedet på grunn av dårlig forfatning.

– Da jeg kom hjem om kvelden, vekslet jeg noen ord med foreldrene mine, som var i sjokk. Selv hadde jeg ikke dusjet på tre måneder. Alt stoppet opp, og jeg husker ikke mer av det som skjedde.

Etter hentingen av dyrene, ble 40-åringen hentet av politiet, og nå sitter han i retten tiltalt for grove brudd på dyrevelferdsloven.

Planla å rydde

– Hvorfor tok du ikke ut kvigen da møkken begynte å stige i fjøset? spør aktor Ingen Helen Stenevik.

– Jeg har ikke noe godt svar på det. Jeg flyttet på dyrene, men det ble bare slik, svarer 40-åringen.

AKTOR: Inger Helen Stenevik er spesialist på dyrevelferd, og representerer påtalemyndigheten i saken mot to gårdbrukere i Vestland som er tiltalt for mislighold av dyrene sine. Foto: Privat

På videre spørsmål fra aktor om hva som ble gjort for å hindre at dyrene døde, sier tiltalte at han hele tiden hadde en plan om å rydde opp.

– Men det ble bare verre og verre. Alt var nødhandlinger, og til syvende og sist er det reelle svaret at jeg ikke gjorde det som burde blitt gjort. Det skrek inni meg «du må ordne dette, for det går til helvete», men jeg greide det ikke, sier han.

Nekter fjerde tiltalepunkt

Aktor Stenevik har tidligere sagt til TV 2 at politiet ser veldig alvorlig på saken.

– Vedkommende skulle aldri fått sjansen til å utføre lovbruddene, har Stenevik sagt før rettssaken.

40-åringen erkjenner, som tidligere skrevet, straffskyld for tre av tiltalepunktene. Han erkjenner ikke det fjerde punktet, som omhandler brudd mot Mattilsynet sitt forbud mot dyrehold.

Årsaken er at han hevder dette forbudet kun gjaldt i fem år.

SAK: Advokat Anette Vangsnes Askevold forsvarer den tiltalte 40-åringen. Foto: Preto

– Vi ba opprinnelig påtalemyndigheten om at dette skulle bli en tilståelsessak, men det gikk ikke siden han ikke erkjenner straffskyld for det fjerde tiltalepunktet, sa hans forsvarer Anette Vangsnes Askevold til TV 2 før rettssaken startet.

Flere tiltalte

I tillegg til 40-åringen, er også den 72 år gamle faren tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven.

Ifølge hans forsvarer Marius Wesenberg, nekter han straffskyld for alle punktene.

Rettssaken har blitt utsatt tre ganger, og opprinnelig var også 40-åringens mor tiltalt i saken. Hennes sak har derimot blitt utsatt på ubestemt tid, og vil gjennomføres separat.

Det er satt av seks dager til rettssaken i Hordaland tingrett.