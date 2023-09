Skolelei? Nytt fag på videregående!

– Det å studere for meg var veldig krevende. Som sykkelmekaniker så har jeg praktisk arbeid, litt administrasjon og så kan du være så sosial du vil med kundene, sier sykkelmekaniker Jakob Myklestad.

Det akademiske utdanningsløpet viste seg å ikke være noe for han. Han trodde han ville fullføre psykologistudiet, men brøt. Han trengte noe annet, noe mer praktisk.

Skutt i været

– Jeg har hatt det som en hobby siden jeg var 15. Så da det ble vanskelig med utdanningen, så ble jeg veldig fornøyd med det valget her, sier Myklestad.

Bruken av sykler har virkelig tatt av, spesielt i de store byene. Hobbysyklister med kondomdress ser man oftere, terrengsykling er en voksende aktivitet, el-syklene har blitt folkeeie, og sykkelbudene stadig flere.

MER AVANSERTE: Å reparere moderne sykler krever mer kunnskap enn tidligere. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

Tallet på de som kan vedlikeholde og reparere alle syklene, holder ikke tritt med utviklingen. Men, det finnes ikke noe tilbud om utdanning for dette yrket. Det er det et stort behov for, mener Myklestad.

– Ja visst, virkelig. Det blir jo mer profesjonelt, og det blir flere aktører med bedre kompetanse. Vi har flere forespørsler enn det vi kan håndtere. I år har vi aldri hatt kortere ventetid enn to uker, og vi har fem-seks heltidmekanikere, sier sykkelmekaniker Myklestad.



Nytt fag på videregående

Men, fra neste høst blir det en realitet. Da blir det mulig å søke på yrkesfaget sykkelmekaniker på de videregående skolene.

– Vi trenger flere som kan reparere de stadig mer avanserte syklene vi har nå. Vi trenger fagfolk til å gjøre dette. Så er det bra at noen allerede kan dette, men for å sikre dette for framtida, er det bra at det nå kommer til å finnes et utdanningsløp, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

IKKE SÅ ENKELT: Selv det å skifte dekk krever noe kompetanse, innser kunnskapminister Tonje Brenna (Ap) Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

– Er dette også klimapolitikk?

– Det er i alle fall bypolitikk, for vi vet at i byen er det nå mange flere som sykler. De bruker ofte dyre sykler til og fra jobb, og da må vi sørge for at disse syklene kan repareres, sier hun.

Michael Ingeberg skrudde mye bil sammen med faren sin i oppveksten. Han utdannet seg innen drama og teater, men det var rift om de få jobbene. Da pandemien rammet, fant han tilbake til sin interesse for mekking, og ble sykkelmekaniker.

JOBB PÅ DAGEN: Interessen for mekking gjorde at Michael Ingeberg fikk jobb på dagen. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

– Det var enkelt, jeg fikk jobb på dagen, sier han og tørker olje av hendene på verkstedet til Oslo Sportslager.

Kunnskapsminister Brenna mener dette er et godt tilbud til de som finner ut at de vil endre kurs i løpet av utdanningen.

– Det er jo bra at vi har relevante yrkesfag, for de som ombestemmer seg og for eksempel har lyst å bli sykkelmekaniker i stedet, noe vi har et stort behov for.

FINMEKANIKK: Syklene blir mer avanserte, og krever en ny type kompetanse. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

Også Jakob Myklestad mener at dette nye tilbudet kan være viktig for de mange som han, som i løpet av utdanning ikke trives så godt på skolebenken.

– Det er viktig at flere får denne muligheten tidlig. Da får vi flere med god kompetanse. Behovet blir i alle fall ikke mindre, sier sykkelmekaniker Myklestad.