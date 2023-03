Skoleelever i havsnød – lærer hyller redningsmennene

Bare mannskapet var våkne da seilskipet «Noorderlicht» grunnstøtte ved 03-tida i natt. De 17 ungdommene fra 14 til 18 år går også vakter, men de siste hadde lagt seg klokka 02, forteller læreren Ben Geels til Flatangernytt.

Hørte et smell

– Vi hørte et stort smell, gikk ut, og så at båten sto på grunn. Den kom seg ikke av skjæret, og vi antok at den ikke sto trygt, sier Ben Geels.

Det ble bestemt å evakuere båten, og alle tok på seg redningsvester før de gikk over til holmen.

GRUNNSTØTTE: Seilbåten grunnstøtte ved Rugholmen utenfor Flatanger i natt. Foto: RS Harald V / Redningsselskapet

– Alle hadde mye klær på. Det var heller ikke så kaldt. Ungdommene er godt trent, og vi hadde et system for å telle at alle var med, forteller Ben Geels til Flatangernytt.

Han er lærer om bord på seilskipet som grunnstøtte, og forteller til avisa at alt gikk rolig for seg.

Det farligste

Ben Geels sier at det farligste under evakueringa var å komme seg fra båten til skjæret. Det var snø og litt glatt, men det gikk bra med alle.

– Vi ventet på holmen, og så kom en båt og tok oss alle om bord. Deretter kom andre båter til, sier Ben Geels, til lokalavisa i Flatanger i Trøndelag.

Det var lasteskipet «MS With Junior» som kom først til unnsetning, etter å ha blitt varslet. Senere kom redningsskøyta «Harald V» og hurtigbåten «MS Råsa», som kjørte alle inn til Lauvsnes, i Flatanger kommune.

– Jeg vil berømme lasteskipet With junior som kom til og bidro i redningsarbeidet, sier redningsleder Kjetil Hagen ved redningssentralen, til TV 2.

FORNØYD MED MOTTAGELSEN: Læreren om bord i seilskuta Noorderlicht, sier han og elevene ble godt tatt vare på av Flatanger kommune. Nå håper de å seile videre. Foto: Ove Magne Ribsskog/Flatangernytt

Redningslederen opplyser om at været var greit, det var litt snøbyger og lite vind.

– Det var aldri virkelig farlig, sier Ben Geels.

De 17 ungdommene om bord i skoleskipet ante ikke hva som hadde skjedd, da de bråvåknet da skipet grunnstøtte. Læreren forteller at ingen av dem var i sjokk, men ser ikke bort fra at noen kan få reaksjoner senere.

På vei til Svalbard

Seilbåten på 46 meter var på tur fra Bergen til Svalbard. Den drives av Mastership, og tilbyr kursing av elever i tenårene.

– Elevene kommer fra forskjellige skoler i Nederland. De har med seg skolearbeid om bord, og de får opplæring i seiling, sier Ben Geels til Flatangernytt.

Båten hadde ligget et par døgn i Trondheim, og var nå på vei mot Rørvik, nord i Trøndelag.

Solid skip som tåler røffe forhold

Geels håper at båten har tålt sammenstøtet med skjæret, og at turen ikke må innstilles.

– Skipet er bygd for å være sterkt og solid, og har ligget innefrosset i isen flere ganger. Det er tre centimeter tykk bunn, og jeg tror ikke den er skadet, sier han.

Hvis båten kommer av på neste flo sjø, og er uskadet, kan turen fortsetter nordover.

– Vi håper å seile videre, kanskje en dag forsinket. Men hvis båten er skadet, blir det verre, sier Ben Geels, som er imponert over redningsaksjonen og mottakelsen på Lauvsnes der de fikk frokost og ei seng å sove i på overnattingsstedet Zanzibar.

Kommunen iverksatte kriseberedskap umiddelbart da havariet ble kjent.

Nederlenderen har, ifølge avisa, opplevd alt som trygt og godt under mottagelsen etter den røffe natta.