Skole lokket tiåringer med MacBook og tur: – Suspekt

Tidligere i november mottok 533 tiåringer et brev i posten.

Her ble barna som går i 6. trinn invitert til en åpen dag ved Akademiet Realfagsskole i Oslo.

– Denne dagen får du innblikk i hvordan vi arbeider, og mulighet til å snakke med elever og lærere som vil deg en god innføring i hvordan skolehverdagen er hos oss, står det i brevet.

En av foreldrene til tiåringene reagerte da brevet og innholdet i brevet var direkte rettet mot deres barn.

De mener brevet er en direkte reklame mot barnet.

Foreldrene ønsker ikke å uttale seg, men er kjent med at TV 2 omtaler brevet.

TIL BARNA: I brevet kommer det også frem at de har opplevd at det er ventelister til 8.trinn, og at det er lurt å starte allerede på 7.trinn. Foto: Privat

– Salgsfremmende aspekt

Akademiet omtaler seg selv som Norges største private videregående skole med over 8.500 elever fordelt på 13 videregående skoler. I tillegg har de ti privatistskoler og driver både nettstudier og barne- og ungdomsskoler.

Brevet som flere hundre mottok var en invitasjon til å søke skoleplass ved barne- og ungdomskolen i Oslo, som ligger på Torshov.

Brevet som snakker direkte til mindreårige, oppfordrer barna å være tidlig ute for å sikre skoleplass.

«De siste årene har vi opplevd ventelister til 8. trinn, så for å sikre plass på ungdomsskolen kan det være lurt å starte allerede på 7. trinn. Elever som starter på 7. trinn hos oss, er sikret plass på 8. til 10. trinn», kommer det fram i brevet.

– Dette er ikke greit. Ved å sende dette i deres navn, samt å spille på tidsaspektet, at det haster, får de frem et salgsfremmende aspekt som barn skal beskyttes mot, sier professor i markedsføring ved BI, Ragnhild Silkoset.

I brevet sto det også at skoleplassen inkluderer Macbook Air, eksursjoner og skoletur.

Markedsføringsekspert Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania sier brevet virker pussig.

– Jeg synes det virker suspekt ved å si at de tidligere har opplevd ventelister. Dersom de opplever det, da har de kanskje ikke behov for en slik markedsføring, sier han til TV 2.

Les hva skolen svarer litt lenger ned i saken.

Direkte kjøpsoppfordring er forbudt

Forbrukertilsynet sier det ikke finnes et generelt forbud mot å ha reklame rettet mot barn.

STRENGE REGLER: Marit Evensen i Forbrukertilsynet sier næringsdrivende alltid må vurdere om markedsføringen kan ses eller høres av barn ved utforming av markedsføringstiltak. Foto: Forbrukertilsynet

– Men når en handelspraksis rettes mot barn, eller for øvrig kan ses eller høres av barn, skal det vises særlig aktsomhet overfor barns påvirkelighet, manglende erfaring og naturlige godtroenhet, sier underdirektør Marit Evensen.

Forbrukertilsynet sier de ikke kan ta stilling til denne konkrete saken, men Evensen sier følgende.

– Det at markedsføringen er rettet direkte mot mindreårige reiser en rekke problemstillinger i forhold til de særskilte reglene i markedsføringsloven som er rettet mot barn.

Hun legger også til:

– Blant annet kan det diskuteres om dette oppfattes som direkte kjøpsoppfordring, noe som igjen er forbudt, sier Evensen til TV 2.

– Bruker lokkemidler

Blindheim mener dette er brudd på markedsføringsloven, siden brevet og innholdet er rettet mot tiåringer.

– Å opplyse om at det er rift om skoleplasser gjør dem attraktivt. Selv om Akademiet er en utdanningsinstitusjon kan de ikke rette markedsføring direkte mot barn. Hadde Coca Cola eller en hamburgerkjede gjort noe lignende, hadde det blitt ramaskrik.

SIER DET ER BRUDD: Rektor Trond Blindheim, Høyskolen Kristiania sier Akademiet bryter loven. Foto: Jan Kåre Gåsemyr

Videre i brevet opplyses det om søknadsfrist og hva skolepengene dekker.

– Det blir feil. Det er greit for foreldre å vite hva ting koster. Men dette er en slags lokkemiddel for at semesteravgiften skal være spiselig, sier han.

Innrømmer feil

Fungerende daglig leder ved Akademiet, Hilde Dramdal, legger seg flat for at brevet ble sendt ut.

– Det har skjedd en feil, det beklager vi. Brevet skulle ha blitt rettet til foresatte, og ikke barna.

Dramdal sier de er klar over at skolen ikke har lov til å drive med markedsføring mot mindreårige.

– Vi har lov til å sende ut informasjon om skolen til foresatte. Men her har det skjedd en feil.

OSLOSKOLE: Akademiet Realfagsskole i Oslo tilbyr skoleplasser fra 7. til 10. trinn, og holder til på Torshovtoppen. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Hun sier videre at også innholdet i brevet er direkte feil.

– Dette skal ikke forekomme. Vi har vært klar over dette etter en lignende sak for noen år siden.

– Hvorfor er det informasjon om priser, og at det kan være lurt å være tidlig ute i brevet, når brevet er en invitasjon til en åpen dag på skolen?

– Informasjonen skal også kunne gis på åpen dag på skolen. Vi opplever at foreldrene setter pris på informasjon om pris på semesteravgift og andre kostnader. Det er blitt brukt en gammel brevmal som vi ikke skulle ha brukt. Det beklager vi, sier Dramdal til TV 2.