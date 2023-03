Skoghøy: – Forsøk på pengeutpressing

Onsdag varslet Nataliia A. Skoghøy (41) et mulig erstatningssøksmål mot sin tidligere ektemann, Jens Edvin A. Skoghøy (67). Høyesterettsdommeren avviser kravet og er forberedt på at saken havner i retten.

– Jeg ser på søksmålsvarselet, og måten de går frem på, som et åpenbart forsøk på pengeutpressing, sier Skoghøy til TV 2.

Uttalelsen kommer få timer etter at hans fraseparerte kone avholdt en pressekonferanse sammen med sin advokat.

På pressekonferansen gjorde de det klart for offentligheten at de har sendt høyesterettsdommeren et prosessvarsel om et mulig søksmål.

Bakgrunnen for dette er at Skoghøy, i flere medier, anklaget Nataliia Andreassen Skoghøy for å ha forgiftet ham med et bedøvende middel.

VARSLER ERSTATNINGSKRAV: Høyesterettsdommer Skoghøys fraseparerte kone, Nataliia Andreassen Skoghøy. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Hva mener du med at det fremstår som pengeutpressing?

– Jeg mener at det fremstår som at de skal forsøke å skade meg og på den måten tro at jeg skal betale for å få fred, sier han.

Forberedt på mulig rettssak

I prosessvarselet, som er utformet av advokat Linnéa Tereza Karlberg ved advokatfirmaet Danielsen & co, heter det blant annet følgende:

«Beskyldningene er oppspinn og synes å være oppkonstruert for å få søkelyset bort fra eget problem med alkoholisme og alkoholmisbruk».

Dette avviser høyesterettsdommeren kategorisk.

Han viser til at han i fjor høst ble brakt to ganger til sykehus, der det skal ha blitt tatt blodprøver som viste at han ikke hadde promille.

– Alkoholbeskyldningene er uten rot i virkeligheten, sier Skoghøy.

– Hvordan stiller du deg til varselet om mulig søksmål?

– Jeg kommer til å avvise varselet.

– Så du er forberedt på å møte din tidligere kone i retten?

– Jeg er nødt til være forberedt på det.

Politisak henlagt

Den 24. oktober i fjor mottok politiet en bekymringsmelding fra familien fordi Skoghøy ved to anledninger hadde blitt tatt hånd om av helsepersonell og innlagt på sykehus.

På bakgrunn av beskyldningene om forgiftning, gikk saken i starten av desember over til å bli en såkalt etterforskingssak i Oslo politidistrikt.

Nataliia Skoghøy fikk status som mistenkt og var inne til avhør med politiet. Hun har avvist anklagene kategorisk.

I midten av januar i år ble saken henlagt på bevisets stilling.

– Vi har henlagt saken fordi vi mener det ikke er bevismessig dekning for den anklagen som er rettet mot mistenkte, uttalte politiinspektør Per Thomas Omholt til TV 2 den gang.