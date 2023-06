Skogbrannfare: Dette må du huske på

Det er rødt farevarsel for skogbrann flere steder i Sør-Norge. Brannvesenet ber folk huske på en viktig ting.

STOR SKOGBRANNFARE: Vest- og Østlandet opplever stor skogbrannfare for tiden. Foto: NTB

De siste ukene har det oppstått flere skogbranner.

Så langt i år har det vært i underkant av 400 skogbranner Norge. Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Meteorologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel for Østlandet og Agder. Det er det nest høyeste nivået vi har for slik varsling.

FAREVARSEL: Skogbrannfaren er stor flere steder sør i landet. Foto: Skjermbilde Varsom.no

Skogbrannfaren minker ikke før det kommer nedbør, noe det har vært lite av i Europa i det siste. Det er også ventet en rekordvarm sommer.



­­ – Spådommen er at det blir varmt og tørt gjennom sommermånedene. Så ta forhåndsregler, sier Jan Rundtom ved brannsentralen i Sør-Øst.

Han minner om en viktig ting som folk bør huske på i månedene fremover.

FORBEREDT: Statens skogbrannhelikopter er i beredskap fra 15. april til 15. august. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Bålforbud

– Husk at det er et generelt forbud mot å gjøre opp ild i skog og utmark mellom 15. april og 15. september, sier Rundtom.

I denne perioden er det ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og åpen ild i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen.

Dette forbudet gjelder også engangsgrillen.

– Vi tror mange ikke vet at bålforbudet også omfatter engangsgrillen, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen i en pressemelding.

Brannforeningen vil innføre et forbud mot engangsgrillene.

– Først og fremst på grunn av brannfaren, men det er også viktig å ta et ansvar for miljøpåvirkningen dette produktet har.

SVÆRT BRANNFARLIG: Dette er et eksempel på uakseptabel bruk av engangsgrill, ifølge brannvesenet. Små steiner under den glovarme grillen hindrer ikke spredning. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

– De fleste er flinke og påpasselige, men noen er litt uheldig eller uforsiktige, sier Rundtom ved brannsentralen i Sør-Øst.

Statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viser at det er i nettopp denne forbudsperioden at det oppstår flest gress- og skogbranner.

I fjor var det registrert 292 gress- og skogbranner under bålforbudet.

FORBUDT: Fra 15. april til 15. september er det bålforbud i Norge. Foto: NTB / Gorm Kallestad

– En sigarettsneip kan være nok

Det skal fryktelig lite til for å starte en skogbrann nå, sier Rundtom.

Han mener man ikke bør åpne ild nå, selv om det er på lovlig vis.

– En sigarettsneip eller en liten gnist være nok til å antenne gresset, og ilden kan spre seg raskt, sier han.

Også på Twitter kommer brannvesenet med klar tale:

- Det er ikke folk på hytta og har heller ikke vært noen der nylig, så vi vet ikke hva som startet brannen, sier brannmesteren.



DET VI VET ER AT DET ER EKSTREMT TØRT OG AT EN GNIST ELLER GLO KAN BLI TIL EN STOR BRANN PÅ ET BLUNK. IKKE BRUK ÅPEN ILD I SKOG OG MARK!

God helg! — Brannvesenet(VIB) (@brannvesenetVIB) June 2, 2023

Dette må du gjøre

Brannvesenet ber generelt folk om å være forsiktig med åpen ild og om å ha respekt for bålforbudet.

– Hvis man vil grille for eksempel, bør man ha slokkemiddel tilgjengelig, da er man forberedt dersom noe skulle skje, sier Rundtom.

Og hvis det oppstår brann må man forsøke å slukke den med vann eller slukkemiddel.

Hvis man ikke klarer å slukke den alene, må man ringe brannvesenet på 110.

Skogbrannvett-reglene 1. Gjør deg kjent med skogbrannvarselet og lokale forbud før du gjør opp ild. 2. Gjør trygge bålvalg, unngå brannfarlig terreng og ta hensyn til vindforhold. 3. Vær forsiktig når du gjør opp ild i naturen, selv på korte turer. 4. La aldri bålet være alene 5. Husk at et bål kan gi gnister, glør og ulmende røtter under bakken selv når du tror ilden er slokket. 6. Varsle i tide. Vit alltid hvor du er, og ring nødnummer 110 ved ild ute av kontroll. 7. Det er ingen skam å droppe grillpølsa, spis maten kald om nødvendig. Kilde: Brannvernforeningen